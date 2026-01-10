Z Rosé za „APT.” jest nominowany do nagrody Grammy w kategorii nagranie roku, piosenka roku i najlepszy występ duetu/grupy popowej.

Ciekawe, czy gala Grammy wzmocni promocję nowej płyty. I najważniejsze pytanie: czy album, na który czekała cała branża i fani – czy przełamie dominację Taylor Swift?

Bruno Mars, czyli fabryka hitów

„The Romantic” to trzeci album studyjny Marsa. Zostanie wydany 27 lutego. Będzie to jego pierwsza płyta od czasu „An Evening with Silk Sonic” (2021), który firmował z raperem Andersonem .Paakiem jako Silk Sonic. Przyniosła im nagrody Grammy w kategoriach: nagranie roku, piosenka roku, najlepszy występ R&B i najlepsza piosenka R&B. Trzecią solową płytę „24K Magic” wydał w 2016 r. Dzięki hitom „24K Magic”, „That's What I Like” i „Finesse” zdobyła Grammy m.in. za album roku.

Wiadomo już, że trasa koncertowa promująca album „The Romantic” odbędzie się od kwietnia do października 2026 r. i obejmie 38 koncertów w Ameryce Północnej i Europie. Obecnie majątek artysty ocenia się na 175 milionów dol. Jak będzie za rok?

Bruno Mars to pseudonim Petera Gene’a Hernandeza. Urodzony na Hawajach artysta – piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny, znany ze swojego wszechstronnego stylu muzycznego, łączącego pop, R&B, funk, soul i reggae – występował w rodzinnym zespole jako imitator Elvisa Presleya.