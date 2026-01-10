Rzeczpospolita
Wydarzenia
Bruno Mars wyda w lutym nowy album. Czy przełamie dominację Taylor Swift?

Bruno Mars, twórca i wykonawca dwóch najczęściej granych na świecie hitów 2026 r. „Die with a Smile” – duetu z Lady Gagą i „APT” – duetu z Rose, wyda w 2026 r. pierwszy od 2016 r. solowy album „The Romantic”.

Publikacja: 10.01.2026 11:19

Bruno Mars wyda w lutym nowy album. Czy przełamie dominację Taylor Swift?

Foto: PAP/Photoshot

Jacek Cieślak

Płyta jest gotowa – oświadczył w mediach społecznościowych i wypuścił pierwszy singiel z „The Romantic”, czyli „I Just Might”.

Bruno Mars zapowiada „The Romantic” w wielu wcieleniach

Zmultiplikowany w postaciach wokalisty, tancerza, gitarzystów, perkusjonisty i perkusisty, a także didżeja, tańcząc, grając i śpiewając w stylu disco w anturażu z lat 70. – pokazał, że ma ambicje być następcą Michaela Jacksona o talencie Prince.

W sumie wystarczy, że będzie sobą, pokazał bowiem swoją siłę w minionym roku, królując na listach przebojów z dwoma piosenkami. „Die With a Smile”, jego duet z Lady Gagą, zajmował pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100 przez pięć tygodni, najszybciej osiągając miliard odtworzeń w serwisie Spotify.

Z Rosé za „APT.” jest nominowany do nagrody Grammy w kategorii nagranie roku, piosenka roku i najlepszy występ duetu/grupy popowej.

Ciekawe, czy gala Grammy wzmocni promocję nowej płyty. I najważniejsze pytanie: czy album, na który czekała cała branża i fani – czy przełamie dominację Taylor Swift?

Bruno Mars, czyli fabryka hitów

„The Romantic” to trzeci album studyjny Marsa. Zostanie wydany 27 lutego. Będzie to jego pierwsza płyta od czasu „An Evening with Silk Sonic” (2021), który firmował z raperem Andersonem .Paakiem jako Silk Sonic. Przyniosła im nagrody Grammy w kategoriach: nagranie roku, piosenka roku, najlepszy występ R&B i najlepsza piosenka R&B. Trzecią solową płytę „24K Magic” wydał w 2016 r. Dzięki hitom „24K Magic”, „That's What I Like” i „Finesse” zdobyła Grammy m.in. za album roku.

Wiadomo już, że trasa koncertowa promująca album „The Romantic” odbędzie się od kwietnia do października 2026 r. i obejmie 38 koncertów w Ameryce Północnej i Europie. Obecnie majątek artysty ocenia się na 175 milionów dol. Jak będzie za rok?

Bruno Mars to pseudonim Petera Gene’a Hernandeza. Urodzony na Hawajach artysta – piosenkarz, autor tekstów i producent muzyczny, znany ze swojego wszechstronnego stylu muzycznego, łączącego pop, R&B, funk, soul i reggae – występował w rodzinnym zespole jako imitator Elvisa Presleya.

Po przeprowadzce do Los Angeles w 2010 r. rozpoczął karierę solową albumem „Doo-Wops & Hooligans” z przebojami „Just the Way You Are”, „Grenade” i „The Lazy Song”. Jego drugi album „Unorthodox Jukebox” (2012) przyniósł hity takie jak „Locked Out of Heaven” i „When I Was Your Man”.

Plotkami obrosła rezydencja Marsa w MGM Grand w Las Vegas. Pisano, że łączy się z długiem hazardowym na 50 mln dol. Nigdy jednak tej teorii nie udowodniono, choć artysta lubi grać pokera. Teraz czas na muzyczne pokerowe zagranie.

