Aktualizacja: 30.12.2025 04:58 Publikacja: 30.12.2025 04:40
Najpopularniejszy premierowy album 2025 r. nagrała Taylor Swift.
Foto: AFP
W pierwszej połowie 2025 r. wartość sprzedaży polskiej fonografii wyniosła 455 mln zł. Wyprzedziła szwajcarską i szwedzką. To już kolejny rok z rzędu, w którym sprzedaż muzyki w Polsce notuje dwucyfrowy wzrost.
Na ostateczne podsumowania Związku Producentów Audio Video (ZPAV) trzeba jednak poczekać.
– W trzecim kwartale mijającego roku sprzedaż muzyki rosła jeszcze szybciej niż w pierwszej połowie 2025 r., zatem spodziewamy się, że rok zamkniemy wzrostem nieco wyższym niż półroczne 16,9 proc. – mówi Anna Ceynowa, dyrektorka ds. komunikacji ZPAV. – Czekamy na szczegółowe dane dotyczące zarówno wartości sprzedaży muzyki, jak i tego, który artysta, album lub singiel zakończy rok na pierwszym miejscu listy sprzedaży OLiS (łączy sprzedaż fizyczną i cyfrową) czy OLiA (Airplay). Jednak już teraz wszystko wskazuje na niezachwianie silną pozycję polskich artystów. W pierwszej połowie 2025 r. aż osiem na dziesięć najpopularniejszych albumów należało do nich. Podobnie mocne, a może nawet mocniejsze może okazać się zestawienie roczne.
Wiele wskazuje na to, że artyści zajmujący miejsca na podium w pierwszej połowie roku, czyli Billie Eilish, Sobel i Taco Hemingway, ale również ci z kolejnych miejsc półrocznej 10-tki, m.in. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka - utrzymają swoją obecność w czołowej dwudziestce także w ujęciu całorocznym. Szczegóły poznamy na przełomie stycznia i lutego.
Do Top 20 prawdopodobnie dołączą także wykonawcy, których wydawnictwa miały swoje spektakularne premiery w ostatnich miesiącach mijającego roku, m.in. Quebonafide z „Północ / Południe”, Mata z „2039. Złote Piaski” czy Taylor Swift z „Life of a Showgirl”.
W pierwszej 10 singli w streamingu powinniśmy zobaczyć jeszcze więcej polskich utworów niż w podsumowaniu półrocznym. Wysoko w top 20 powinny uplasować się m.in. utwory z czołowej trójki mijającego półrocza „Dom nad wodą” Pezeta, „Kochasz?” Sobla oraz „APT.” Rose i Bruno Marsa. Swoje miejsce w pierwszej 20-tce zestawienia singli roku najprawdopodobniej znajdzie m.in. któryś z utworów Zali.
W pierwszym półroczu udział sprzedaży muzyki w formie cyfrowej wzrósł do 85 proc., a streaming – jako dominująca forma – odpowiada za ponad 84 proc. wartości sprzedaży muzyki w Polsce i aż 99,7 proc. sprzedaży cyfrowej.
Ciekawe rzeczy działy się poza głównym nurtem popu – w alternatywie lub niszach. Karuzelkaaa na płycie „3L3M3NT” udowodniła, że można łączyć rap z psychodelią i gitarą w stylu King Crimson. Wspaniałą melancholijną muzykę zaproponował Piotr Kurek na płycie „Songs and Bodies”. Znaczącą płytę zaproponował WaluśKraksaKryzys – „Tematy i wariacje”. Powróciły Kury w prześmiewczo geriatryczno-demencyjnym albumem „Uno Lovis Party”, bo nawet wiecznie żywy Tymon Tymański musi się zmierzyć z upływem czasu. Serce awangardy bije wciąż w Gdańsku. Na świetne notowania na świecie mogła liczyć trójmiejska Trupa Trupa z „Mourners”. Bielizna powróciła z „Bagnem”. Osobnym wydarzeniem była płyta Grzegorza Turnaua „Szósta godzina”.
Największe polskie gwiazdy kontynuowały swoją dobrą passę na stadionach. Sanah dała dwa koncerty na PGE Narodowym, podobnie jak żegnający się z występami Quebonafide, którego show reżyserowała Katarzyna Minkowska, gwiazda polskiego teatru.
Taco Hemingway był headlinerem pierwszej edycji poznańskiego festiwalu Bittersweet, zaś Dawid Podsiadło występował na własnym festiwalu Zorza wraz z gośćmi, wspierając go wydarzeniami z dziedziny sztuki, talent show i literatury (opowiadania inspirowane płytą nagraną z Kaśką Sochacką).
Już w tym roku do sprzedaży trafiły bilety na stadionowe występy polskich gwiazd. Dwa razy PGE Narodowy zapełnią Mata i Dawid Podsiadło (do tego dwa razy Stadion Śląski i stadiony w Gdańsku i Poznaniu), raz Taco Hemingway (do tego po dwa razy Tauron Arena, Energa Arena i Hala Stulecia).
Straciliśmy ważnych artystów – zmarł Stanisław Soyka, Michał Urbaniak, Stanisław Trzciński.
Z kolei na świecie portal Media Traffic, monitorujący sprzedaż tradycyjnych nośników, streaming, stacje radiowe, powodzenie płyt i singli podliczył, że najpopularniejszy premierowy album roku 2025 r. nagrała Taylor Swift – „The Life of a Showgirl”. Rozszedł się w 7 387 000 egz. (dane z 27 grudnia).
Swift pobiła też kolejny rekord: czwarty rok z rzędu należy do niej tytuł autorki najlepiej sprzedającej się płyty roku. Wcześniej Adele udało się przewodzić liście sprzedaży dwa razy po dwa lata. Nie jest zaskoczeniem, że Taylor po piętach depcze portorykański raper Bad Bunny, którego album „Debí Tirar Más Fotos” sprzedał się w 4 305 000 egz.
Inaczej jednak ranking wygląda, jeśli chodzi o największą sprzedaż, wliczając w to płyty z 2024 r. Pierwsze miejsce zajmuje właśnie Bad Bunny z poprzednią płytą „Un Verano Sin Ti”, która w tym roku sprzedała się w ponad 8,5 mln egz. Łącznie dwa albumy Portorykańczyka rozeszły się w blisko 13 mln egz. Mocno trzyma swoją pozycję countrowiec młodego pokolenia Morgan Wallen. Jego nowa płyta „I’m The Problem” sprzedała się w 4 mln egz.
To był także rok Billie Eilish. Chociaż jej płyta „Hit Me Hard And Soft” wyszła w 2024 r. – w 2025 r. sprzedała się w ponad 3,5 mln egz. Lady Gaga dowiozła „Mayhem” na poziom 2,5 mln egz. i dla mnie był to najlepszy popowy album roku. Lady Gaga królowała również z Bruno Marsem na liście najczęściej granych i odtwarzanych singli – wszystkich pokonał ich szlagier „Die with a Smile”. Bruno Mars jest też wykonawcą hitu nr 2 – „Apt”, tym razem w duecie z Rosé. Zagubił się Ed Sheeran, który kolejną płytą nie zagrzał długo miejsca w czołówkach list przebojów (w pierwszych dwóch tygodniach rozszedł się w mniej niż 300 tys. kopii).
Muzyczne emocje wzbudzali wciąż weterani. Wśród nich był Ozzy Osbourne, który wspaniale wyreżyserował swoje pożegnanie i śmierć: powrócił z Ameryki do rodzinnego Birmingham i wystąpił solo oraz Black Sabbath, żegnając się z fanami wspaniałym wieczorem w otoczeniu młodszych gwiazd. Ostatnie słowo wyraził w autobiografii.
Nie próżnował David Byrne, który powrócił albumem „Who Is the Sky?”, nagranym z Ghost Train Orchestra, oraz grupa Pulp – po 24 latach wydała płytę „More”. Z ambitnych młodszych formacji uwagę zwracał zespół Geese ze świetnym czwartym albumem „Getting Killed”, a także Wednesday z szóstą w dorobku płytą „Bleeds”. Doceniano też Rosalíę z krążkiem „Lux”, do którego jeden z teledysków został zarejestrowany w Warszawie.
Ozzy Osbourne i jego pożegnanie: wspaniały koncert i autobiografia
Geese i płyta „Getting Killed”
Grzegorz Turnau „Szósta godzina”
Atmosfera wokół T.Love (w atmosferze pyskówek odeszli Jan Benedek i Sidney Polak)
„Play” Eda Sheerana. Artysta po latach sukcesów nie potrafi znaleźć recepty na ciąg dalszy kariery
KPO – frustrujący wielu artystów program – z nazwy pomocowy
