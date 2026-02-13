Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Publicystyka
Reklama

Estera Flieger: Dlaczego Donald Trump boi się Bad Bunny'ego? Bo rap z Portoryko roztapia ICE

Celebryci przegrali wybory Kamali Harris. Tak jak Rafałowi Trzaskowskiemu nie pomógł Michał Żebrowski, Bad Bunny nie załatwi demokratom zwycięstwa w wyborach połówkowych. Ale jego występ podczas finału Super Bowl to społeczny barometr. Zwłaszcza że raper z Portoryko – inaczej niż np. George Clooney – to swój chłop.

Publikacja: 13.02.2026 04:37

Bad Bunny

Bad Bunny

Foto: PAP/Newscom

Estera Flieger

Super Bowl, czyli finałowy mecz rozgrywek futbolu amerykańskiego (NFL), to najważniejsze sportowe wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. W przerwie wybrany artysta daje ok. 13-minutowy koncert (tzw. halftime show). W tym roku – w nocy z 8 na 9 lutego – był to Bad Bunny, 32-letni raper z Portoryko. Zamiast sceny – portorykański mikrokosmos (plantacje trzciny cukrowej, życie uliczne). Język – hiszpański. A wszystko to na żywo oglądało 135 mln osób, co uczyniło występ portorykańskiego muzyka historycznym. Gorąco polecam go zobaczyć (dostępny jest na YouTubie). 

Bad Bunny nie pokazał środkowego palca Donaldowi Trumpowi. Na tym polega siła jego występu podczas finału Super Bowl

Jeszcze zanim Bad Bunny, a właściwie Benito Antonio Martínez Ocasio, bo tak nazywa się raper, pojawił się na stadionie, zdążył poirytować amerykańską prawicę. „Nie planował wojny z trumpizmem, ale to właśnie on znalazł się na jej pierwszej linii – jako artysta, którego muzyka, język i sama obecność doprowadzają MAGA do szału”, napisał w Oko.press Radosław Korzycki. Wystarczy wspomnieć, że z obawy przed kontrolami imigracyjnymi, przerwał trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych.

Czytaj więcej

Bad Bunny and Lady Gaga podczas halftime show
Muzyka popularna
Wspaniała latynoska fiesta skrytykowana przez Trumpa. Bad Bunny wystąpi w Polsce

W jednym z komentarzy w zachodniej hemisferze platformy X przeczytałam: Bad Bunny nie pokazał środkowego palca Donaldowi Trumpowi. Na tym polega siła jego występu: nie miał „ośmiu gwiazdek” na czole, nie prowokował i nie zwyzywał prezydenta oraz jego wyborców. Było jak w grze papier, kamień, nożyce: fiesta roztapia ICE (dosłownie: lód; angielski akronim Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł, którego kompetencje rozszerzył Donald Trump). 

Reklama
Reklama

Raper nie przekształcił swojego występu w dzielący Amerykanów polityczny (w znaczeniu: wulgarny) protest, a celebrował ojczystą kulturę. Jednocześnie był to potężny manifest. Na telebimie pojawiło się hasło: „Od nienawiści silniejsza jest tylko miłość”. Na piłce, którą trzymał, widniał napis: „Razem jesteśmy Ameryką”. A kiedy powiedział: „Boże, błogosław Ameryce” (zresztą przeżegnał się przed koncertem), wymienił wszystkie kraje w obu Amerykach. 

Bad Bunny na prezydenta Stanów Zjednoczonych

Bad Bunny wytrzymał ciśnienie, czego nie da się powiedzieć o atakującym go prezydencie. Donald Trump się wściekł, bo nie ma rządu dusz nad częścią amerykańskiego społeczeństwa. To fenomen: amerykański sen z hiszpańskojęzycznym artystą śniły miliony Amerykanów, którzy nie rozumieli ani słowa. 

Zaś co do Latynosów: większość głosowała na Trumpa. Czy poprą republikanów jesienią, skoro ich bliskich dotknęły deportacje? To prawda, celebryci przegrali wybory Kamali Harris. Tak jak Rafałowi Trzaskowskiemu nie pomógł Michał Żebrowski, tak Bad Bunny nie załatwi demokratom zwycięstwa w wyborach połówkowych. Ale uprawnione jest stwierdzenie, że jego występ podczas finału Super Bowl to społeczny barometr. Zwłaszcza że raper z Portoryko – inaczej niż np. George Clooney (twarz elity) – to swój chłop, który kiedyś był sprzedawcą w spożywczaku. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Futbol amerykański Super Bowl Bad Bunny
Władimir Putin i Donald Trump
Publicystyka
Roman Kuźniar: Ekosfera Epsteina wobec wojny Rosji z Ukrainą
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z 11 września
Publicystyka
Bogusław Chrabota: O czym powinno się rozmawiać na RBN? Nie o Włodzimierzu Czarzastym
Friedrich Merz
Publicystyka
Marek A. Cichocki: Amerykańskie wycofanie, francuskie ambicje, niemieckie przywództwo
Jeff Bezos
Publicystyka
Estera Flieger: „The Washington Post” został zamordowany przez oligarchię
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Materiał Promocyjny
Historyczne śródmieście Gdańska przyciąga klientów z całego kraju
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama