„Występ w przerwie Super Bowl był absolutnie fatalny, jeden z najgorszych, EVER! Nie ma sensu, jest obrazą dla wielkości Ameryki i nie reprezentuje naszych standardów sukcesu, kreatywności ani doskonałości” – napisał Trump w serwisie Truth Social. Jak dodał, show było „policzkiem dla naszego kraju, który każdego dnia bije nowe rekordy”.

Koncert Bad Bunny'ego w przerwie Super Bowl. Donald Trump krytykuje język i choreografię

Prezydent USA odniósł się zarówno do języka, jak i choreografii występu portorykańskiego rapera. „Nikt nie rozumie ani jednego słowa, które ten facet mówi” – napisał Trump, dodając, że taniec był „odrażający”, zwłaszcza dla dzieci oglądających transmisję w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Trump już wcześniej dawał do zrozumienia, że wybór Bad Bunny’ego na gwiazdę przerwy Super Bowl uważa za „fatalną decyzję”.

Polityczne przesłanie na Super Bowl

Bad Bunny, czyli Benito Antonio Martínez Ocasio, wystąpił w niedzielny wieczór z widowiskiem opartym na swoich największych hitach, rozbudowanej oprawie wizualnej i symbolice nawiązującej do hiszpańskojęzycznej twórczości artysty. Na scenie pojawiły się także światowe gwiazdy, m.in. Lady Gaga i Ricky Martin.