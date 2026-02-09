Rzeczpospolita
Donald Trump oburzony po występie na Super Bowl. To „policzek dla Ameryki”

Donald Trump ostro skrytykował występ Bad Bunny’ego podczas występu w przerwie Super Bowl, nazywając go „jednym z najgorszych w historii” i „policzkiem wymierzonym Ameryce”. Prezydent USA nie pojawił się na stadionie. Mecz oglądał podczas spotkania w gronie swoich sympatyków na Florydzie.

Publikacja: 09.02.2026 08:30

Donald Trump nie krył w mediach społecznościowych oburzenia po występie Bad Bunny'ego w przerwie Sup

Foto: PAP/EPA

Przemysław Malinowski

„Występ w przerwie Super Bowl był absolutnie fatalny, jeden z najgorszych, EVER! Nie ma sensu, jest obrazą dla wielkości Ameryki i nie reprezentuje naszych standardów sukcesu, kreatywności ani doskonałości” – napisał Trump w serwisie Truth Social. Jak dodał, show było „policzkiem dla naszego kraju, który każdego dnia bije nowe rekordy”.

Koncert Bad Bunny'ego w przerwie Super Bowl. Donald Trump krytykuje język i choreografię

Prezydent USA odniósł się zarówno do języka, jak i choreografii występu portorykańskiego rapera. „Nikt nie rozumie ani jednego słowa, które ten facet mówi” – napisał Trump, dodając, że taniec był „odrażający”, zwłaszcza dla dzieci oglądających transmisję w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Trump już wcześniej dawał do zrozumienia, że wybór Bad Bunny’ego na gwiazdę przerwy Super Bowl uważa za „fatalną decyzję”.

Polityczne przesłanie na Super Bowl

Bad Bunny, czyli Benito Antonio Martínez Ocasio, wystąpił w niedzielny wieczór z widowiskiem opartym na swoich największych hitach, rozbudowanej oprawie wizualnej i symbolice nawiązującej do hiszpańskojęzycznej twórczości artysty. Na scenie pojawiły się także światowe gwiazdy, m.in. Lady Gaga i Ricky Martin.

W trakcie występu Bad Bunny wygłosił przesłanie jednoczące Amerykę Północną i Południową. Rozszerzył znaczenie hasła „God bless America”, wymieniając kraje obu Ameryk – od Chile i Argentyny po Kanadę – i prezentując ich flagi. Artysta stanął obok flagi USA oraz Portoryko, będącego terytorium zależnym Stanów Zjednoczonych.

Na piłce futbolowej pojawił się również napis: „Together we are America” („Razem jesteśmy Ameryką”).

Nagrody Grammy. Protest przeciw polityce migracyjnej USA

Występ na Super Bowl odbył się zaledwie tydzień po historycznym sukcesie Bad Bunny’ego na gali Grammy. Artysta zdobył nagrodę za album roku za „Debí Tirar Más Fotos (I Should Have Taken More Photos)” – pierwszy hiszpańskojęzyczny album, który otrzymał najważniejsze wyróżnienie Recording Academy.

Podczas ceremonii muzyk wygłosił wyraźnie polityczne przemówienie, protestując przeciw działaniom amerykańskiej agencji ICE w ramach zaostrzonej polityki migracyjnej administracji Trumpa.

„Zanim podziękuję Bogu, powiem jedno: ICE out!” – rozpoczął swoje wystąpienie. „Nie jesteśmy dzikusami, nie jesteśmy zwierzętami ani kosmitami. Jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami” – dodał.

Bad Bunny i Lady Gaga

Bad Bunny i Lady Gaga

Foto: PAP/EPA

Sprzeciw wobec występu Bad Bunny’ego na Super Bowl

Kontrowersje wokół udziału Bad Bunny’ego w Super Bowl trwały od momentu ogłoszenia jego wyboru we wrześniu. Konserwatywne środowiska sprzeciwiały się jego występowi, a organizacja Turning Point USA przygotowała alternatywne wydarzenie – „The All-American Halftime Show” – z udziałem artystów przychylnych administracji Trumpa, m.in. Kid Rocka.

Mimo krytyki ze strony prezydenta i środowisk konserwatywnych, występ Bad Bunny’ego spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem fanów – od widzów na stadionie w Kalifornii po oglądających transmisję w Portoryko i w innych częściach kraju. Media społecznościowe wypełniły się komentarzami chwalącymi oprawę artystyczną i liczne gościnne występy.

