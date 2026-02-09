Aktualizacja: 09.02.2026 09:21 Publikacja: 09.02.2026 08:30
Donald Trump nie krył w mediach społecznościowych oburzenia po występie Bad Bunny'ego w przerwie Super Bowl
Foto: PAP/EPA
„Występ w przerwie Super Bowl był absolutnie fatalny, jeden z najgorszych, EVER! Nie ma sensu, jest obrazą dla wielkości Ameryki i nie reprezentuje naszych standardów sukcesu, kreatywności ani doskonałości” – napisał Trump w serwisie Truth Social. Jak dodał, show było „policzkiem dla naszego kraju, który każdego dnia bije nowe rekordy”.
Prezydent USA odniósł się zarówno do języka, jak i choreografii występu portorykańskiego rapera. „Nikt nie rozumie ani jednego słowa, które ten facet mówi” – napisał Trump, dodając, że taniec był „odrażający”, zwłaszcza dla dzieci oglądających transmisję w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.
Trump już wcześniej dawał do zrozumienia, że wybór Bad Bunny’ego na gwiazdę przerwy Super Bowl uważa za „fatalną decyzję”.
Bad Bunny, czyli Benito Antonio Martínez Ocasio, wystąpił w niedzielny wieczór z widowiskiem opartym na swoich największych hitach, rozbudowanej oprawie wizualnej i symbolice nawiązującej do hiszpańskojęzycznej twórczości artysty. Na scenie pojawiły się także światowe gwiazdy, m.in. Lady Gaga i Ricky Martin.
W trakcie występu Bad Bunny wygłosił przesłanie jednoczące Amerykę Północną i Południową. Rozszerzył znaczenie hasła „God bless America”, wymieniając kraje obu Ameryk – od Chile i Argentyny po Kanadę – i prezentując ich flagi. Artysta stanął obok flagi USA oraz Portoryko, będącego terytorium zależnym Stanów Zjednoczonych.
Na piłce futbolowej pojawił się również napis: „Together we are America” („Razem jesteśmy Ameryką”).
Występ na Super Bowl odbył się zaledwie tydzień po historycznym sukcesie Bad Bunny’ego na gali Grammy. Artysta zdobył nagrodę za album roku za „Debí Tirar Más Fotos (I Should Have Taken More Photos)” – pierwszy hiszpańskojęzyczny album, który otrzymał najważniejsze wyróżnienie Recording Academy.
Podczas ceremonii muzyk wygłosił wyraźnie polityczne przemówienie, protestując przeciw działaniom amerykańskiej agencji ICE w ramach zaostrzonej polityki migracyjnej administracji Trumpa.
„Zanim podziękuję Bogu, powiem jedno: ICE out!” – rozpoczął swoje wystąpienie. „Nie jesteśmy dzikusami, nie jesteśmy zwierzętami ani kosmitami. Jesteśmy ludźmi i jesteśmy Amerykanami” – dodał.
Bad Bunny i Lady Gaga
Foto: PAP/EPA
Kontrowersje wokół udziału Bad Bunny’ego w Super Bowl trwały od momentu ogłoszenia jego wyboru we wrześniu. Konserwatywne środowiska sprzeciwiały się jego występowi, a organizacja Turning Point USA przygotowała alternatywne wydarzenie – „The All-American Halftime Show” – z udziałem artystów przychylnych administracji Trumpa, m.in. Kid Rocka.
Mimo krytyki ze strony prezydenta i środowisk konserwatywnych, występ Bad Bunny’ego spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem fanów – od widzów na stadionie w Kalifornii po oglądających transmisję w Portoryko i w innych częściach kraju. Media społecznościowe wypełniły się komentarzami chwalącymi oprawę artystyczną i liczne gościnne występy.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Donald Trump opublikował na swoim koncie w serwisie Truth Social zdjęcie ze swojego sierpniowego spotkania z Woł...
Pod koniec lutego Bill i Hillary Clinton chcą publicznie zeznawać przed Kongresem w sprawie związków z pedofilem...
Pod przywództwem pierwszej w historii kobiety na czele rządu Partia Liberalno-Demokratyczna (PLD) uzyskała przyt...
Antonio José Seguro – polityk Partii Socjalistycznej – wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Portugalii – wy...
Premier Sanae Takaichi poprowadziła swoją koalicję do historycznego zwycięstwa w wyborach do japońskiej Izby Rep...
Prezydent Trump od dawna próbuje wpłynąć na sposób przeprowadzenia wyborów. Jego najnowszy pomysł polega na tym,...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas