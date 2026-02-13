Taco Hemingway (Filip Szcześniak) podczas koncertu Na Placu Wolności w Poznaniu
Jak podaje Polskie Radio, Główny Inspektorat Farmaceutyczny ustalił, że producent leku Solpadeine nie dał zgody na wykorzystanie jego nazwy w piosence Taco Hemingway'a pt. „Zakochałem się pod apteką”, a tym samym raper dopuścił się niedozwolonej reklamy produktu leczniczego.
O kłopotach Taco Hemingway'a stało się głośno na początku lutego, gdy środowisko farmaceutyczne zasygnalizowało niepokojące konsekwencje popularności jego piosenki „Zakochałem się pod apteką”. Raper śpiewa w niej m.in.: „Idę rano po Solpadeinę, stoi postać, jej głowa jest w dymie”.
Solpadeina to popularny lek przeciwbólowy w postaci tabletek lub tabletek musujących, zawiera paracetamol, kodeinę i kofeinę. Jest dostępny bez recepty, ale nie powinno się go stosować regularnie, w nadmiarze ani bez wskazań medycznych, gdyż może powodować poważne uszkodzenia wątroby, a nawet doprowadzić do śmierci. Tymczasem fani rapera zaczęli kupować Solpadeinę i pokazywać ją na zdjęciach i filmikach w udostępnianych w mediach społecznościowych, czyniąc z leku produkt viralowy.
Czytaj więcej:
Sprawą zainteresował się Główny Inspektorat Farmaceutyczny, który pod koniec stycznia wezwał podmiot odpowiedzialny za produkt leczniczy Solpadeine, do wskazania, czy wykorzystanie nazwy leku w utworze „Zakochałem się pod apteką" nastąpiło za jego wiedzą i zgodą. „W piśmie z 6 lutego spółka poinformowała, że nazwa produktu została użyta bez jej wiedzy, zgody ani upoważnienia” - przekazał GIF Polskiej Agencji Prasowej.
Jak wynika z art. 60 ustawy Prawo farmaceutyczne, reklama produktu leczniczego może być prowadzona wyłącznie przez podmiot odpowiedzialny lub na jego zlecenie. Z kolei art. 129 przewiduje grzywnę dla każdego, kto prowadzi reklamę produktów leczniczych bez upoważnienia.
GIF zamierza także wydać decyzję administracyjną nakazującą zaprzestanie reklamy oraz podjęcie działań zmierzających do usunięcia jej skutków. Jeżeli decyzja nie zostanie wykonana, GIF zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury.
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Komornicy testują nowe szablony pism kierowanych do wierzycieli, dłużników czy ich pracodawców, stworzone według...
W „Poradniku bezpieczeństwa” rząd zachęca do posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, które nie działa na pr...
Emerytury i renty wzrosną od 1 marca 2026 roku o 5,3 proc. Rządzący prognozowali niższy wskaźnik waloryzacji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas