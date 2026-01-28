Reklama

UE chce nałożyć nowe obowiązki na firmy farmaceutyczne. Dzięki nim leki będą tańsze?

W projekcie unijnego prawodawstwa farmaceutycznego znalazł się wymóg przejrzystości w zakresie publicznego wsparcia otrzymywanego na działalność badawczo-rozwojową leków. „Rynek Zdrowia” zastanawia się, na ile takie rozwiązanie wpłynie na politykę cenową firm farmaceutycznych. Portal zwraca uwagę, że tradycyjna narracja firm o miliardowych kosztach ponoszonych na powstawanie innowacyjnych leków powoli traci na aktualności.

Publikacja: 28.01.2026 16:29

UE chce, by firmy farmaceutyczne informowały, ile publicznych pieniędzy poszło na prace badawcze nad

UE chce, by firmy farmaceutyczne informowały, ile publicznych pieniędzy poszło na prace badawcze nad nowymi lekami

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

„Rynek Zdrowia” podaje przykłady leków i terapii, nad którymi badania finansowane były, zwłaszcza na wczesnych etapach, z publicznych środków. „Kluczowe prace nad terapią genową w SMA były prowadzone przez amerykańskie ośrodki uniwersyteckie, finansowane w dużej mierze dzięki grantom National Institutes of Health (NIH) oraz organizacjom pacjenckim już w latach 90. XX wieku. W 2013 roku technologia została wylicencjonowana spółce AveXis, która ją rozwijała. W 2018 roku platformę kupił Novartis. Już rok później FDA (Food and Drug Administration – Urząd ds. Żywności i Leków w USA – red.) zarejestrowała terapię” – czytamy.

Unia Europejska chce przejrzystości w zakresie publicznego wsparcia finansowego otrzymywanego na działalność badawczo-rozwojową leków

Tymczasem to właśnie koszty wynalezienia i rozwoju leków innowacyjnych są głównym argumentem, za pomocą którego firmy farmaceutyczne uzasadniają ich ceny. 

„Wychodząc naprzeciw sytuacjom rażąco wysokich cen leków oferowanych płatnikom publicznym czy ubezpieczycielom, kiedy strona publiczna wniosła istotny wkład w ich rozwój, Unia Europejska zaproponowała w projekcie unijnego prawodawstwa farmaceutycznego nowy wymóg przejrzystości w zakresie publicznego wsparcia finansowego otrzymywanego na działalność badawczo-rozwojową leków” – informuje Rynek Zdrowia.

Zgodnie z propozycją podmiot odpowiedzialny zobowiązany będzie m.in. do publicznego ujawnienia informacji o każdym bezpośrednim wsparciu finansowym otrzymanym od dowolnego organu publicznego, podmiotu finansowanego ze środków publicznych itd. 

Czytaj więcej: Upada mit „big pharmy” o jej miliardowych wydatkach na rozwój leków. UE proponuje jawność finansowania

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Seniorzy na lekach. Ukryty problem polskiego systemu ochrony zdrowia
Leki i terapie
Seniorzy na lekach. Ukryty problem polskiego systemu ochrony zdrowia

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Zdrowie Leki i Recepty farmaceutyki
Flaga Unii Europejskiej przed budynkiem Parlamentu Europejskiego
Ochrona zdrowia
Między innowacją a ryzykiem niedoborów. Europejska polityka zdrowotna na trudne czasy
Nowi pacjenci szybciej u lekarza. Jak NFZ udało się zmniejszyć kolejki?
Ochrona zdrowia
Nowi pacjenci szybciej u lekarza. Jak NFZ udało się zmniejszyć kolejki?
Nieprawidłowe leczenie onkologiczne skutkuje znacznym pogorszeniem rokowań
Zdrowie
Eksperci wytykają błędy w leczeniu onkologicznym w Polsce. „Najwyższą cenę płacą pacjenci”
Będą kolejne „przepisy przejściowe" dla lekarzy z Ukrainy? / zdjęcie ilustracyjne
Zdrowie
Będą kolejne „przepisy przejściowe" dla lekarzy z Ukrainy? Jest sprzeciw samorządu lekarskiego
Ministerstwo Zdrowia kończy prace nad projektem nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dent
Zdrowie
Ministerstwo szykuje duże zmiany dla lekarzy. Krótszy staż i egzaminy po nowemu
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama