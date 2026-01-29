Czy NFZ może dochodzić roszczeń od producentów leków w kontekście działań antykonkurencyjnych? Czy Polska powinna iść śladem Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii, które wygrały milionowe odszkodowania?

Reklama Reklama

Krajowi Producenci Leków wnioskują o nowe przepisy

Nowe podejście, dotyczące zabezpieczenia roszczeń w przypadku sporów patentowych, to efekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Po zmianach w KPC, Krajowi Producenci Leków sugerują, że rynek wymaga dodatkowych regulacji.

„Apelujemy o rozwiązania znane z innych jurysdykcji, takie jak listy ochronne oraz odszkodowanie dla płatnika, jeżeli podmiot nadużył swojego prawa wyłącznego i sztucznie przedłużył swoje prawo, co spowodowało szkody dla NFZ” – wyjaśniał w trakcie posiedzenia komisji sejmowych wiceprezes Krajowych Producentów Leków Grzegorz Rychwalski. Jak przypomina Rynek Zdrowia, w trakcie przemówienia przytoczono przykład procesu wytoczonego marce Pfizer przez Włochy.

Praktyki antykonkurencyjne. Włochy i Francja z milionowymi odszkodowaniami

W 2024 r. w wyniku wyroku kasacyjnego włoskiego Sądu Najwyższego Pfizer musiał zapłacić ponad 13,4 mln euro. Odszkodowanie przyznano włoskiemu Ministerstwu Zdrowia i Ministerstwu Finansów, a producenta ukarano za nadużycie dominującej pozycji na rynku leków.