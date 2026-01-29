Reklama

Apel Krajowych Producentów Leków. Polska ruszy po odszkodowania?

Rynek Zdrowia analizuje temat wchodzenia na rynek tańszych odpowiedników leków. Pojawił się apel o przepisy, które umożliwiłyby NFZ dochodzenie odszkodowań od producentów sztucznie opóźniających wejście na rynek „generyków”.

Publikacja: 29.01.2026 12:39

Włochy, Francja i Wielka Brytania zyskały milionowe odszkodowania od producentów leków

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Czy NFZ może dochodzić roszczeń od producentów leków w kontekście działań antykonkurencyjnych? Czy Polska powinna iść śladem Włoch, Francji i Wielkiej Brytanii, które wygrały milionowe odszkodowania?

Krajowi Producenci Leków wnioskują o nowe przepisy

Nowe podejście, dotyczące zabezpieczenia roszczeń w przypadku sporów patentowych, to efekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Po zmianach w KPC, Krajowi Producenci Leków sugerują, że rynek wymaga dodatkowych regulacji.

„Apelujemy o rozwiązania znane z innych jurysdykcji, takie jak listy ochronne oraz odszkodowanie dla płatnika, jeżeli podmiot nadużył swojego prawa wyłącznego i sztucznie przedłużył swoje prawo, co spowodowało szkody dla NFZ” – wyjaśniał w trakcie posiedzenia komisji sejmowych wiceprezes Krajowych Producentów Leków Grzegorz Rychwalski. Jak przypomina Rynek Zdrowia, w trakcie przemówienia przytoczono przykład procesu wytoczonego marce Pfizer przez Włochy.

Praktyki antykonkurencyjne. Włochy i Francja z milionowymi odszkodowaniami

W 2024 r. w wyniku wyroku kasacyjnego włoskiego Sądu Najwyższego Pfizer musiał zapłacić ponad 13,4 mln euro. Odszkodowanie przyznano włoskiemu Ministerstwu Zdrowia i Ministerstwu Finansów, a producenta ukarano za nadużycie dominującej pozycji na rynku leków.

Jak przypomina Rynek Zdrowia, podobny proces kilka miesięcy temu odbył się we Francji. Paryski sąd apelacyjny przyznał odszkodowanie francuskiemu publicznemu płatnikowi CNAM. Marce Sanofi i spółce zależnej Winthropowi zasądzono 150,7 mln odszkodowania za utrudnianie wejścia na rynek leków konkurencji generycznej.

Źródło: rp.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Odszkodowania Leki
