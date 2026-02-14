Orbán agituje, sugerując, że porażka jego ugrupowania oznaczałaby, że Bruksela wyśle Węgrów na śmierć w walkach z Rosją na Ukrainie.

W przemówieniu Orbán zrównał Unię Europejską z represyjnym reżimem Związku Radzieckiego, który przez ponad 40 lat w XX wieku kontrolował Węgry i odrzucił obawy wielu europejskich przywódców co do zagrożenia ze strony Putina.

- Musimy przyzwyczaić się do myśli, że ci, którzy kochają wolność, powinni bać się nie Wschodu, ale Brukseli – powiedział, odnosząc się do faktycznej stolicy UE w Belgii. - Straszenie Putinem jest prymitywne i niepoważne. Bruksela to realne, bliskie niebezpieczeństwo. Taka jest gorzka prawda i nie będziemy jej znosić – mówił.

Konflikt z Brukselą i relacje z Moskwą

Od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę prawie cztery lata temu Orbán blokuje pomoc militarną i finansową dla Kijowa. Utrzymuje zażyłe więzi z Kremlem, jednocześnie atakując partnerów Węgier w UE i NATO, których przedstawia jako podżegaczy wojennych.

W grudniu sugerował, że „nie jest jasne, kto kogo zaatakował” w lutym 2022 r., gdy dziesiątki tysięcy rosyjskich żołnierzy przekroczyły granicę Ukrainy.