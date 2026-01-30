Aktualizacja: 30.01.2026 08:25 Publikacja: 30.01.2026 07:38
Viktor Orbán
Badanie dotyczyło tego, czy Orbán, który sprawuje władzę na Węgrzech od 2010 roku i który w kwietniu będzie walczył w wyborach parlamentarnych o utrzymanie władzy przez jego Fidesz, powinien nadal stać na czele rządu oraz który z polityków Fideszu może być jego sukcesorem.
Sondaż przeprowadzono między 21 a 24 stycznia na reprezentatywnej grupie 1 001 osób. Margines błędu statystycznego wynosi 3,1 punktu proc.
55 proc. uczestników badania zgodziło się ze stwierdzeniem, że Orbán wykazuje oznaki zmęczenia długoletnim sprawowaniem władzy i nie nadaje się już do dalszego stania na czele rządu. Takie zdanie wyraża 90 proc. wyborców głównej partii opozycyjnej Tisza (jej liderem jest Péter Magyar), 84 proc. centrolewicowej Koalicji Demokratycznej, 44 proc. wyborców niezdecydowanych i 4 proc. wyborców Fideszu.
Jako potencjalnego następcę Orbána na czele Fideszu najwięcej ankietowanych wskazuje szefa MSZ Pétera Szijjártó (17 proc., wśród wyborców Fideszu – 39 proc.). 12 proc. w roli następcy Orbána widzi prezesa węgierskiego banku centralnego Mihály'ego Vargę, a 9 proc. – Jánosa Lázára.
W sondażu spytano też o poparcie dla Fideszu w przypadku, gdyby Orbán nie stał na czele tego ugrupowania. Spośród uczestników sondażu chęć głosowania obecnie na Fidesz zadeklarowało 28 proc. badanych, z kolei 72 proc. stwierdziło, że nie są wyborcami Fideszu.
Jeśli chodzi o tę pierwszą grupę, to w przypadku odejścia Orbána zmniejszyłaby się ona maksymalnie o trzy punkty procentowe. Jednocześnie o cztery punkty procentowe zmniejszyłaby się wtedy grupa wyborców głosujących na inne partie – ci wyborcy poparliby Fidesz Orbána.
Odejście Orbána nie wpłynęłoby więc w istotny sposób na poparcie dla Fideszu - 1 punkt procentowy poparcia, które partia mogłaby zyskać, mieści się w granicach błędu statystycznego.
W ostatnich wyborach parlamentarnych Fidesz startujący w koalicji z Chrześcijańską Demokratyczną Partią Ludową zdobył 54,13 proc. głosów i obsadził 135 ze 199 mandatów w węgierskim parlamencie. Zjednoczeni dla Węgier, czyli wspólna lista węgierskiej opozycji, zdobyła wówczas 34,44 proc. głosów, co przełożyło się na 57 mandatów.
W ostatnim sondażu partyjnym przygotowanym przez ośrodek Zavecz Research i opublikowanym przez serwis Telex.hu prowadzi Tisza – wśród wyborców zdecydowanych partię tę popiera 49 proc. badanych, podczas gdy Fidesz – 39 proc. 5 proc. poparcia uzyskuje skrajnie prawicowa partia Ruch Naszej Ojczyzny. Tisza prowadzi z Fideszem zdecydowanie wśród wyborców poniżej 39. roku życia (41 do 22 proc.). Wśród wyborców powyżej 59. roku życia prowadzi Fidesz (38 do 35 proc.).
Z kolei w badaniach ośrodków opinii publicznej uważanych za sprzyjające węgierskiemu rządowi prowadzi Fidesz.
Orbán stara się przedstawić wybory, które odbędą się w kwietniu 2026 roku, jako wybór między wojną i pokojem. Obecnie Węgry nie udzielają wsparcia wojskowego Ukrainie walczącej z Rosją, a Orbán podkreśla, że jako jeden z nielicznych europejskich przywódców dąży do jak najszybszego zawarcia pokoju na Ukrainie.
