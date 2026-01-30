Badanie dotyczyło tego, czy Orbán, który sprawuje władzę na Węgrzech od 2010 roku i który w kwietniu będzie walczył w wyborach parlamentarnych o utrzymanie władzy przez jego Fidesz, powinien nadal stać na czele rządu oraz który z polityków Fideszu może być jego sukcesorem.

Sondaż przeprowadzono między 21 a 24 stycznia na reprezentatywnej grupie 1 001 osób. Margines błędu statystycznego wynosi 3,1 punktu proc.

Sondaż: 90 proc. wyborców Tiszy uważa, że Orbán nie nadaje się już do kierowania rządem

55 proc. uczestników badania zgodziło się ze stwierdzeniem, że Orbán wykazuje oznaki zmęczenia długoletnim sprawowaniem władzy i nie nadaje się już do dalszego stania na czele rządu. Takie zdanie wyraża 90 proc. wyborców głównej partii opozycyjnej Tisza (jej liderem jest Péter Magyar), 84 proc. centrolewicowej Koalicji Demokratycznej, 44 proc. wyborców niezdecydowanych i 4 proc. wyborców Fideszu.

39 proc. Taki odsetek wyborców Fideszu uważa, że następcą Viktora Orbána powinien być Péter Szijjártó

Jako potencjalnego następcę Orbána na czele Fideszu najwięcej ankietowanych wskazuje szefa MSZ Pétera Szijjártó (17 proc., wśród wyborców Fideszu – 39 proc.). 12 proc. w roli następcy Orbána widzi prezesa węgierskiego banku centralnego Mihály'ego Vargę, a 9 proc. – Jánosa Lázára.