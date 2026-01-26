Viktor Orbán nasila antyukraińską kampanię. Ambasador wezwany do MSZ

Aktualizacja: 26.01.2026 23:45 Publikacja: 26.01.2026 22:00
Viktor Orban
Foto: Reuters, Bernadett Szabo
Premier Węgier utrzymuje bliskie stosunki z Rosją od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Obecnie stoi przed prawdopodobnie największym wyzwaniem w swojej 16-letniej kadencji, gdyż wybory zaplanowano na 12 kwietnia, a jego prawicowa partia Fidesz w większości sondaży plasuje się w notowaniach dużo niżej od opozycji – informuje Euronews.
Orbán oskarża swojego głównego rywala, lidera opozycji Pétera Magyara, o rzekome zawarcie tajnego porozumienia z Kijowem w celu obalenia jego rządu i wprowadzenia prozachodniej, antyrosyjskiej administracji – nie przedstawiając żadnych dowodów. W mediach społecznościowych premier stwierdził, że ukraińscy politycy, „a nawet sam prezydent”, kierowali wobec Węgier i rządu węgierskiego „rażąco obraźliwe i groźne wypowiedzi”. Orbán nie sprecyzował, o które słowa chodzi.
- Nasze służby bezpieczeństwa oceniły tę najnowszą ukraińską akcję i uznały ją za część skoordynowanej kampanii ingerencji w węgierskie wybory – powiedział Orbán w nagraniu opublikowanym w poniedziałek na Facebooku, dodając, że polecił ministrowi spraw zagranicznych wezwanie ambasadora Ukrainy.
W obliczu spadku poparcia w sondażach Orbán prowadzi kampanię opartą na niepotwierdzonych twierdzeniach, że Węgrzy mogliby być przymusowo wcielani do walki na froncie w Ukrainie, jeśli jego partia przegra wybory.
W kampanii skierowanej głównie do wyborców ze wsi, Orbán przedstawił Ukrainę jako kraj niegodny wsparcia finansowego, przedstawiając kwietniowe wybory jako wybór między wojną a pokojem i powtarzając swoje wcześniejsze antyimigranckie kampanie.
Rząd Węgier konsekwentnie sprzeciwia się finansowej i militarnej pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy oraz zapowiada weto wobec wszelkich kroków UE zmierzających do członkostwa Ukrainy w bloku. W tym miesiącu węgierski rząd rozpoczął tzw. „narodową petycję”, wzywając wyborców do podpisania dokumentu sprzeciwiającego się dalszemu wsparciu finansowemu Kijowa.
Czytaj więcej
Gdyby Donald Trump wygrał w USA w 2020 roku, nie byłoby tych koszmarnych dwóch lat, nie byłoby wo...
W zeszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos skrytykował Europę za to, że jest „rozdrobnionym kalejdoskopem małych i średnich mocarstw”, którym brakuje odwagi do zdecydowanego działania oraz że Europa nie powinna pozwalać, by jej stolice stały się „małą Moskwą”. Dodał, że „każdy »Wiktor«, który żyje z europejskich pieniędzy, próbując jednocześnie sprzedać europejskie interesy, zasługuje na porządny policzek”. Nie sprecyzował, o którego Wiktora mu chodzi.
Czytaj więcej
Po raz pierwszy od 16 lat Viktor Orbán staje przed realną groźbą utraty władzy. Ale opozycji trud...
Orbán odpowiedział na słowa Zełenskiego, stwierdzając, że „każdy dostanie to, na co zasługuje”. Premier powiedział również, że Węgry „nie będą miały parlamentu, który zagłosuje za przystąpieniem Ukrainy do UE” przez następne 100 lat.
Wywołało to spór z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą, który stwierdził, że plany Orbána, by zablokować członkostwo Ukrainy w UE, są skazane na porażkę, ponieważ „pan Orbán w Moskwie nie przetrwa 100 lat”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Donald Trump w obliczu rosnącej krytyki metod stosowanych przez służby imigracyjne w Minnesocie, zmien...
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ostrzegł w poniedziałek w Brukseli, że Europa nie jest w stanie samodzielnie...
Teokratyczny reżim w Iranie nigdy nie był tak przyparty do ściany jak obecnie. Nie widać jednak oznak, że jest w...
Gen. Zhang Youxia, uważany za drugą najważniejszą osobę w strukturze dowodzenia nad chińskimi Siłami Zbrojnymi (...
Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa bronią funkcjonariuszy Służby Imigracyjnej i Celnej USA (ICE) oraz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas