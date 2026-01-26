Rzeczpospolita
Wydarzenia
Viktor Orbán nasila antyukraińską kampanię. Ambasador wezwany do MSZ

W poniedziałek węgierski premier Viktor Orbán oskarżył Ukrainę o próby ingerencji w nadchodzące wybory parlamentarne i nakazał wezwać ambasadora Ukrainy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Publikacja: 26.01.2026 22:00

Viktor Orban

Foto: Reuters, Bernadett Szabo

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie oskarżenia kieruje Viktor Orbán wobec Ukrainy?
  • Jaka jest strategia wyborcza partii Fidesz w nadchodzących wyborach na Węgrzech?
  • Jakie kontrowersje wywołały wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego względem europejskich polityków?
  • Jakie są perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w kontekście stanowiska Węgier?

Premier Węgier utrzymuje bliskie stosunki z Rosją od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Obecnie stoi przed prawdopodobnie największym wyzwaniem w swojej 16-letniej kadencji, gdyż wybory zaplanowano na 12 kwietnia, a jego prawicowa partia Fidesz w większości sondaży plasuje się w notowaniach dużo niżej od opozycji – informuje Euronews.

Viktor Orbán uderza  w najgroźniejszego rywala

Orbán oskarża swojego głównego rywala, lidera opozycji Pétera Magyara, o rzekome zawarcie tajnego porozumienia z Kijowem w celu obalenia jego rządu i wprowadzenia prozachodniej, antyrosyjskiej administracji – nie przedstawiając żadnych dowodów. W mediach społecznościowych premier stwierdził, że ukraińscy politycy, „a nawet sam prezydent”, kierowali wobec Węgier i rządu węgierskiego „rażąco obraźliwe i groźne wypowiedzi”.  Orbán nie sprecyzował, o które słowa chodzi.

- Nasze służby bezpieczeństwa oceniły tę najnowszą ukraińską akcję i uznały ją za część skoordynowanej kampanii ingerencji w węgierskie wybory – powiedział Orbán w nagraniu opublikowanym w poniedziałek na Facebooku, dodając, że polecił ministrowi spraw zagranicznych wezwanie ambasadora Ukrainy.

Fidesz straszy wyborców wojną

W obliczu spadku poparcia w sondażach Orbán prowadzi kampanię opartą na niepotwierdzonych twierdzeniach, że Węgrzy mogliby być przymusowo wcielani do walki na froncie w Ukrainie, jeśli jego partia przegra wybory.

W kampanii skierowanej głównie do wyborców ze wsi, Orbán przedstawił Ukrainę jako kraj niegodny wsparcia finansowego, przedstawiając kwietniowe wybory jako wybór między wojną a pokojem i powtarzając swoje wcześniejsze antyimigranckie kampanie.

Rząd Węgier konsekwentnie sprzeciwia się finansowej i militarnej pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy oraz zapowiada weto wobec wszelkich kroków UE zmierzających do członkostwa Ukrainy w bloku. W tym miesiącu węgierski rząd rozpoczął tzw. „narodową petycję”, wzywając wyborców do podpisania dokumentu sprzeciwiającego się dalszemu wsparciu finansowemu Kijowa.

Czytaj więcej

Viktor Orbán
Konflikty zbrojne
Viktor Orbán o wojnie na Ukrainie: Jest przegrana. Donald Trump nienawidzi wojen

Zełenski krytykuje  „»Wiktorów« żyjących z europejskich pieniędzy”

W zeszłym tygodniu Wołodymyr Zełenski na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos  skrytykował  Europę za to, że jest „rozdrobnionym kalejdoskopem małych i średnich mocarstw”, którym brakuje odwagi do zdecydowanego działania oraz że Europa nie powinna pozwalać, by jej stolice stały się „małą Moskwą”. Dodał, że „każdy »Wiktor«, który żyje z europejskich pieniędzy, próbując jednocześnie sprzedać europejskie interesy, zasługuje na porządny policzek”. Nie sprecyzował, o którego Wiktora mu chodzi.

Czytaj więcej

Viktor Orbán chce pokazać Węgrom swoją sprawczość w dyplomacji
Polityka
Węgry. To nie koniec reżimu w Budapeszcie
Orbán odpowiedział na słowa Zełenskiego, stwierdzając, że „każdy dostanie to, na co zasługuje”. Premier powiedział również, że Węgry „nie będą miały parlamentu, który zagłosuje za przystąpieniem Ukrainy do UE” przez następne 100 lat.

Wywołało to spór z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą, który stwierdził, że plany Orbána, by zablokować członkostwo Ukrainy w UE, są skazane na porażkę, ponieważ „pan Orbán w Moskwie nie przetrwa 100 lat”.

Źródło: rp.pl

