Viktor Orbán nasila antyukraińską kampanię. Ambasador wezwany do MSZ

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie oskarżenia kieruje Viktor Orbán wobec Ukrainy?

Jaka jest strategia wyborcza partii Fidesz w nadchodzących wyborach na Węgrzech?

Jakie kontrowersje wywołały wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego względem europejskich polityków?

Jakie są perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w kontekście stanowiska Węgier?

Premier Węgier utrzymuje bliskie stosunki z Rosją od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Obecnie stoi przed prawdopodobnie największym wyzwaniem w swojej 16-letniej kadencji, gdyż wybory zaplanowano na 12 kwietnia, a jego prawicowa partia Fidesz w większości sondaży plasuje się w notowaniach dużo niżej od opozycji – informuje Euronews.

Viktor Orbán uderza w najgroźniejszego rywala

Orbán oskarża swojego głównego rywala, lidera opozycji Pétera Magyara, o rzekome zawarcie tajnego porozumienia z Kijowem w celu obalenia jego rządu i wprowadzenia prozachodniej, antyrosyjskiej administracji – nie przedstawiając żadnych dowodów. W mediach społecznościowych premier stwierdził, że ukraińscy politycy, „a nawet sam prezydent”, kierowali wobec Węgier i rządu węgierskiego „rażąco obraźliwe i groźne wypowiedzi”. Orbán nie sprecyzował, o które słowa chodzi.

- Nasze służby bezpieczeństwa oceniły tę najnowszą ukraińską akcję i uznały ją za część skoordynowanej kampanii ingerencji w węgierskie wybory – powiedział Orbán w nagraniu opublikowanym w poniedziałek na Facebooku, dodając, że polecił ministrowi spraw zagranicznych wezwanie ambasadora Ukrainy.