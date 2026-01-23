Rzeczpospolita
Viktor Orbán: Wołodymyr Zełenski w Davos przekroczył granicę

Po tym, jak Wołodymyr Zełenski w swoim przemówieniu w Davos skrytykował premiera Viktora Orbána, węgierski szef rządu dwukrotnie skrytykował go w serwisie X.

Publikacja: 23.01.2026 11:35

Viktor Orbán

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób Wołodymyr Zełenski odniósł się do działań Europy wobec Rosji?
  • Jakie stanowisko wobec pomocy wojskowej dla Ukrainy zajmuje premier Węgier?
  • Jakie są społeczne opinie na Węgrzech na temat wsparcia finansowego dla Ukrainy?

– Widzimy, że siły, które chcą zniszczyć Europę nie marnują ani jednego dnia. Działają swobodnie, działają nawet wewnątrz Europy. Każdy „Viktor”, który żyje z europejskich pieniędzy, próbując sprzedać europejskie interesy, zasługuje na klapsa – mówił Zełenski, przemawiając na forum Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W swoim przemówieniu Zełenski skrytykował Europę za to, że działa zbyt mało zdecydowanie wobec Rosji. Wypomniał m.in. Europie, że nie zdecydowała się na przekazanie Ukrainie zamrożonych w wyniku sankcji rosyjskich rezerw walutowych. 

Viktor Orbán do Wołodymyra Zełenskiego: Wszyscy dostaną to, na co zasłużyli

Tuż po przemówieniu Zełenskiego Orbán zamieścił w serwisie X wpis podpisany „Viktor”, co było nawiązaniem do tego, że Zełenski wymienił go wyłącznie z imienia. „Wygląda na to, że nie będziemy w stanie dojść do porozumienia. Jestem wolnym człowiekiem, który służy węgierskiemu narodowi. Ty jesteś człowiekiem w rozpaczliwej sytuacji, od czterech lat niebędącym w stanie lub niechcącym zakończyć wojny – pomimo tego, że prezydent USA dostarczył ci wszelką możliwą pomoc, by to zrobić” – napisał. 

Grzegorz Schetyna
Polityka
Schetyna przypomina Trumpowi: 45 polskich żołnierzy zginęło w geście solidarności z USA

„Dlatego, niezależnie od tego, jak bardzo mi schlebiasz, nie mogę wesprzeć twoich wojennych wysiłków. Ukraińcy, oczywiście – pomimo twoich uważnie dobieranych zniewag – nadal mogą liczyć na nasze wsparcie dla twojego kraju w postaci prądu i paliwa, i nadal będziemy wspierać uchodźców docierających z Ukrainy” – dodał premier Węgier. „Życie załatwi resztę i wszyscy dostaną to, na co zasłużyli” – podsumował. 

Prezydent Zełenski wszystko postawił na głowie, a mimo to brukselscy urzędnicy są gotowi zapłacić

Viktor Orbán, premier Węgier

Viktor Orbán: Wołodymyr Zełenski krytykuje Europę, a ta zgadza się na wszystko

Z kolei w piątkowym wpisie, po zakończeniu nadzwyczajnego szczytu UE w Brukseli, Orbán napisał, że Zełenski „przekroczył granicę”. Premier Węgier przypomniał, że wkrótce jego kraj czekają wybory (w kwietniu Węgrzy wybiorą nowy parlament). „Nie ma niczego nowego w tym, że gdy wybory zbliżają się na Węgrzech, on znów wziął na celownik węgierski rząd i mnie osobiście. To, co było zaskakujące, to jednak fakt, że w swoim przemówieniu skrytykował też każdego innego europejskiego przywódcę. Powiedział, że wsparcie wysłane Ukrainie jest niewystarczające, że broń jest niewystarczająca i że determinacja Europy jest niewystarczająca” – wyliczał.

Następnie Orbán stwierdził, że w odpowiedzi Bruksela „zaakceptowała wszelkie ukraińskie żądania”. „800 mld dolarów dla Ukrainy, przyspieszona akcesja (do UE) do 2027 roku i dalsze wsparcie na wszelkie sposoby do 2040 r.” – wyliczał (800 mld dolarów, o których pisze premier Węgier, to środki na odbudowę Ukrainy, które mają być przeznaczone w ramach planu uzgadnianego między USA a Europą i Ukrainą, dotyczącego odbudowy Ukrainy po wojnie, środki te mają pochodzić z różnych źródeł – m.in. z zamrożonych rosyjskich aktywów – red.). 

„Tak wygląda sytuacja. Prezydent Zełenski wszystko postawił na głowie, a mimo to brukselscy urzędnicy są gotowi zapłacić” – oburzył się Orbán, który dodał, że Węgry mają w tej sprawie coś do powiedzenia. 

Premier Węgier dodał, że nadciąga „ogólnokrajowa petycja”, za pomocą której Budapeszt chce wysłać jasny sygnał Brukseli. „Nie zapłacimy” – napisał Orbán.

Petycja, o której pisze premier Węgier, to inicjatywa węgierskiego rządu przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi. Ma być to rodzaj referendum, w którym rząd będzie chciał, aby Węgrzy poparli jego politykę sprzeciwu wobec finansowania Ukrainy w walce z rosyjskim najeźdźcą. Każdy Węgier ma otrzymać za pośrednictwem poczty petycję, którą będzie mógł podpisać, popierając politykę rządu – zapowiedział  Orbán na antenie węgierskiego radia. 

Z badania przeprowadzonego w 2025 roku przez węgierski think tank Policy Solutions i ośrodek badania opinii Závecz Research wynikało, że 36 proc. Węgrów popiera pomoc finansową dla Ukrainy, a 63 proc. jest przeciw. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Ukraina Węgry Osoby Viktor Orban Wołodymyr Zełenski
