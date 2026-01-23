Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób Wołodymyr Zełenski odniósł się do działań Europy wobec Rosji?

– Widzimy, że siły, które chcą zniszczyć Europę nie marnują ani jednego dnia. Działają swobodnie, działają nawet wewnątrz Europy. Każdy „Viktor”, który żyje z europejskich pieniędzy, próbując sprzedać europejskie interesy, zasługuje na klapsa – mówił Zełenski, przemawiając na forum Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. W swoim przemówieniu Zełenski skrytykował Europę za to, że działa zbyt mało zdecydowanie wobec Rosji. Wypomniał m.in. Europie, że nie zdecydowała się na przekazanie Ukrainie zamrożonych w wyniku sankcji rosyjskich rezerw walutowych.

Viktor Orbán do Wołodymyra Zełenskiego: Wszyscy dostaną to, na co zasłużyli

Tuż po przemówieniu Zełenskiego Orbán zamieścił w serwisie X wpis podpisany „Viktor”, co było nawiązaniem do tego, że Zełenski wymienił go wyłącznie z imienia. „Wygląda na to, że nie będziemy w stanie dojść do porozumienia. Jestem wolnym człowiekiem, który służy węgierskiemu narodowi. Ty jesteś człowiekiem w rozpaczliwej sytuacji, od czterech lat niebędącym w stanie lub niechcącym zakończyć wojny – pomimo tego, że prezydent USA dostarczył ci wszelką możliwą pomoc, by to zrobić” – napisał.

„Dlatego, niezależnie od tego, jak bardzo mi schlebiasz, nie mogę wesprzeć twoich wojennych wysiłków. Ukraińcy, oczywiście – pomimo twoich uważnie dobieranych zniewag – nadal mogą liczyć na nasze wsparcie dla twojego kraju w postaci prądu i paliwa, i nadal będziemy wspierać uchodźców docierających z Ukrainy” – dodał premier Węgier. „Życie załatwi resztę i wszyscy dostaną to, na co zasłużyli” – podsumował.