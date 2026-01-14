Sondaże na Węgrzech przed wiosennymi wyborami: Tisza umacnia się przed Fideszem

Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmieniło się poparcie dla partii Tisza i Fidesz na Węgrzech?

Jakie są potencjalne konsekwencje kwietniowych wyborów parlamentarnych na Węgrzech?

Kto stanowi główny elektorat partii opozycyjnej Tisza?

Jakie są strategiczne plany dotyczące polityki międzynarodowej przedstawiane przez lidera partii Tisza?

Jakich kandydatów proponują Tisza i Fidesz na zbliżające się wybory?

Sondaże pojawiają się na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 12 kwietnia, w których Orbán zabiega o utrzymanie władzy sprawowanej nieprzerwanie od 2010 roku – informuje Reuters.

Po raz pierwszy od wielu lat urzędujący premier mierzy się z silnym rywalem. Wynik kwietniowego głosowania może mieć dalekosiężne konsekwencje nie tylko dla politycznej przyszłości Węgier, lecz także dla całej Europy oraz ruchów nacjonalistycznych i skrajnie prawicowych na kontynencie.

Z badań wynika, że Fidesz wciąż nie potrafi odbudować poparcia, mimo szeregu działań mających przypodobać się wyborcom, wdrażanych po trzech latach stagnacji gospodarczej. Według sondażu pracowni Median, opublikowanego na portalu hvg.hu, Tisza zwiększyła swoją przewagę nad partią rządzącą do 12 punktów procentowych, wobec 10 punktów w badaniu z listopada.