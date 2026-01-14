Sondaże na Węgrzech przed wiosennymi wyborami: Tisza umacnia się przed Fideszem

Aktualizacja: 14.01.2026 19:49 Publikacja: 14.01.2026 19:00
Lider partii Tisza, Peter Magyar
Foto: Reuters, Bernadett Szabo
Sondaże pojawiają się na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 12 kwietnia, w których Orbán zabiega o utrzymanie władzy sprawowanej nieprzerwanie od 2010 roku – informuje Reuters.
Po raz pierwszy od wielu lat urzędujący premier mierzy się z silnym rywalem. Wynik kwietniowego głosowania może mieć dalekosiężne konsekwencje nie tylko dla politycznej przyszłości Węgier, lecz także dla całej Europy oraz ruchów nacjonalistycznych i skrajnie prawicowych na kontynencie.
Z badań wynika, że Fidesz wciąż nie potrafi odbudować poparcia, mimo szeregu działań mających przypodobać się wyborcom, wdrażanych po trzech latach stagnacji gospodarczej. Według sondażu pracowni Median, opublikowanego na portalu hvg.hu, Tisza zwiększyła swoją przewagę nad partią rządzącą do 12 punktów procentowych, wobec 10 punktów w badaniu z listopada.
Partia kierowana przez Petera Magyara – byłego współpracownika obozu władzy – może obecnie liczyć na poparcie 51 proc. zdecydowanych wyborców, podczas gdy w listopadzie było to 50 proc. W tym samym czasie poparcie dla Fideszu spadło z 40 proc. do 39 proc., wynika z badania przeprowadzonego w dniach 7–13 stycznia.
Analitycy Median wskazują, że Tisza przyciąga głównie wyborców innych ugrupowań opozycyjnych, a nie sympatyków Fideszu. Jednocześnie partii rządzącej nie udaje się pozyskać nowych wyborców, mimo zwiększonych wydatków budżetowych oraz prób mobilizowania elektoratu poprzez odwoływanie się do obaw związanych z wojną w Ukrainie.
Poza dwiema największymi formacjami jedynie skrajnie prawicowa partia Nasza Ojczyzna (Mi Hazánk) ma realne szanse na przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego i wejście do parlamentu – wynika z tego samego sondażu.
Podobne wnioski płyną z drugiego badania, przeprowadzonego przez Idea Institute i opublikowanego również w środę. Według tego sondażu Tisza może liczyć na 48 proc. głosów wśród zdecydowanych wyborców, co daje jej 10-punktową przewagę nad Fideszem. Badanie zrealizowano w dniach od 31 grudnia do 6 stycznia.
Peter Magyar zapowiada, że w przypadku zwycięstwa jego ugrupowanie będzie konsekwentnie umacniać pozycję Węgier w Unii Europejskiej i NATO, jednocześnie dążąc do „pragmatycznych relacji” z Rosją. Stanowi to kontrast wobec polityki Viktora Orbána, który utrzymuje bliskie kontakty z prezydentem USA Donaldem Trumpem, zachowuje dobre relacje z Moskwą i regularnie wchodzi w spory z instytucjami unijnymi.
Jak pisze portal hvg.hu, w nadchodzących wyborach Orbán spróbuje pozyskać głosy u biurokratów, którzy wykonują rozkazy, a Péter Magyar - u zwolenników wolnej przedsiębiorczości.
Tisza wystartuje w kwietniowych wyborach z 106 nowymi kandydatami, z których 47 proc. próbowało już swoich sił w świecie prywatnych firm jako właściciele lub menedżerowie, lub obecnie w nich działa.
Natomiast w Fideszu, który w 44 okręgach wyborczych wystawia kandydatów innych niż obecny przedstawiciel danego okręgu, jedynie 31 proc. nowicjuszy spróbowało swoich sił jako przedsiębiorcy lub menedżerowie firm, a wśród nich prawie nikt nie ma choćby niewielkiego doświadczenia jako samorządowiec lub na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej w rządzie albo w urzędach państwowych.
Źródło: rp.pl
