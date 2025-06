Viktor Orbán o Wołodymyrze Zełenskim: Niech przyjdzie i pokornie poprosi, zamiast grozić

Ukraiński prezydent wytknął Orbánowi, że w swojej kampanii wyborczej wykorzystuje – oprócz unijnych polityków – także jego wizerunek, apelując do obywateli, aby głosowali przeciwko wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej.

- Rzeczywistość nie musi różnić się od polityki. Jeśli jest gotowy na właściwe relacje, znajdziemy dla nich ramy. Ale jak może wykorzystywać moją twarz do własnych wyborów? Nie dałem mu na to pozwolenia! - mówił wzburzony Zełenski. - Jestem prezydentem innego kraju. Źle robi, że wykorzystuje mnie do swojej polityki wewnętrznej. W innych krajach nie ma billboardów Orbána. Ponieważ nie byłoby to etyczne - podsumował.

Zełenski stwierdził, że węgierski premier wykorzystuje Ukrainę do własnych celów wyborczych. - Nie rozumie, że będzie to miało o wiele poważniejsze i bardziej niebezpieczne konsekwencje: radykalizację społeczeństwa węgierskiego i jego antyukraińskie nastroje - podsumował.