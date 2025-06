Co mówi prezydent elekt Karol Nawrocki w pierwszym zagranicznym wywiadzie?

Jędrzej Bielecki analizuje także potencjalną bliskość nowego prezydenta z Konfederacją. – Są takie głosy, które mówią, że bardziej niż z mainstreamem PiS-u karol Nawrocki będzie starał się grać z Konfederacją – ocenia. Znacząca może okazać się też polityka wobec USA. Nawrocki ma wsparcie Donalda Trumpa, co może spolaryzować relacje z Ameryką. – Moim zdaniem jest to kierunek bardzo niebezpieczny – mówi gość podcastu. Zwraca też uwagę na możliwą nową dynamikę w relacjach między prezydentem a rządem: – To, co było zawsze przedmiotem konsensusu w Polsce, może zostać zerwane.

Karol Nawrocki buduje w Pałacu Prezydenckim niezależny ośrodek władzy?

Pojawia się również pytanie o wpływ Nawrockiego w polityce unijnej. – Udzielenie takiego wywiadu nie jednemu z głównych europejskich mediów, tylko węgierskiemu, jasno pokazuje, że idzie własną drogą – ocenia Bielecki.

– Jeszcze zobaczymy, kim będzie Nawrocki swoją politykę prowadził – podsumowuje dziennikarz, powołując się na słowa doświadczonego dyplomaty Daniela Frieda, które w „Rzeczpospolitej” mówił, że od konkretnego umeblowania kancelarii Karola Nawrockiego, czyli pierwszych decyzji kadrowych, zależeć będzie, czy Pałac Prezydencki stanie się niezależnym ośrodkiem władzy.