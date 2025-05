Republikańscy kongresmeni sprawiają wrażenie, jakby chcieli włączyć się w kampanię po stronie Karola Nawrockiego i robią to, opierając się na specyficznych źródłach: całym ekosystemie think tanków i mediów, promujących w Polsce i w Europie wizję polityczną PiS.

Amerykanie mieszają źródła wiarygodne z tymi o gorszej reputacji

Do takich wniosków prowadzi analiza przypisów do obu listów, odsyłających do konkretnych publikacji medialnych. Są wśród nich portale, mające opinię wiarygodnych i obiektywnych, jak Euronews.com, Politico.com czy NotesFromPoland.com. Ten ostatni informuje o Polsce w języku angielskim, ma siedzibę w Krakowie, a w jego radzie zasiadają m.in. Norman Davis i Olga Tokarczuk. Tego typu źródła przemieszane są jednak z ewidentnie trzymającymi stronę PiS. A wyjątkowo często cytowany jest portal BrusselsSignal.eu. By przekonać się, jaką trzyma on linię polityczną, wystarczy szybki rzut oka na jego stronę główną. „Pełzający zamach stanu w Polsce", „Polskie służby bezpieczeństwa badały kandydata PiS na prezydenta” – to tylko dwa przykłady nagłówków.

Pluralizm w polskich mediach pod ostrzałem rządu Tuska Jeden z nagłówków w BrusselsSignal

Nie powinny one zaskakiwać, bo portal należy do spółki Remedia Europe, która zdaniem europejskich mediów powiązana jest z partią Fidesz węgierskiego premiera Viktor Orbána. „Orbán staje się brukselskim Rupertem Murdochem, wprowadzając własną wersję »sprawiedliwego i zrównoważonego« dziennikarstwa. Znany z atakowania społeczeństwa obywatelskiego i tłumienia mediów na Węgrzech, Orbán wspiera dziennikarzy i think tanki, aby rozpowszechniali jego przesłanie w stolicy UE” – pisał dwa lata temu m.in. na temat BrusselsSignal serwis Politico.

Artykuły z BrusselsSignal, na jakie powołują się Amerykanie, napisał Krzysztof Mularczyk, były prezenter TVP World, zmuszony do odejścia w 2022 roku z tej stacji po bezpodstawnych jego zdaniem zarzutach o molestowanie jednej z wydawczyń. BrusselsSignal zaś nie jest jedynym źródłem powiązanym z węgierskim premierem, którego nazwa trafiła do listów amerykańskich kongresmenów.