Czy PiS naprawdę chce, by to rząd USA namaszczał kandydatów na prezydenta Polski?

Ale najsmutniejszą jednak sprawą jest to, że obecna sytuacja wcale nie podnosi pozycji Polski. Czym innym jest trzymanie kciuków przez międzynarodówkę liberalno-demokratyczną czy altprawicową za któregoś z kandydatów, a czym innym bezpośrednie włączanie się w kampanię.

We wtorek Karola Nawrockiego namaściła sekretarz Noem z administracji Trumpa. Czy to nie sprowadza Polski do roli bantustanu? Podobnie jak skierowanie listu w sprawie Polski przez komisję Kongresu USA do… szefowej Komisji Europejskiej. Prawu i Sprawiedliwości, które tak się oburzało w latach 2015–2023, że PO miała skarżyć do Brukseli na Polskę, które podkreślało, że o polskim rządzie powinni decydować wyłącznie Polacy w wyborach, a nie żadne zewnętrzne siły, powinno być dziś szczególnie głupio. Nagle się okazuje, że cała ta suwerenistyczna retoryka polegała tylko na tym, by to druga strona się nie wtrącała w polskie sprawy. Ale jak robią to ci, których PiS lubi, to już nie ma żadnego problemu.

Ze strony prawicy to już prawdziwe Himalaje hipokryzji. Widać, że nie chodzi tu o żadną suwerenność, tylko o to, by liberalnie nastawiona Bruksela nie miała tu nic do powiedzenia, ale jeśli prawicowy Waszyngton ingeruje w polskie sprawy, to już wszystko jest OK.