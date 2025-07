Co stanie się po powrocie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Ziemię?

Jak informowała firma Axiom Space – główny wykonawca misji, w której udział bierze Sławosz Uznański-Wiśniewski – w poniedziałek o godz. 15.00 czasu środkowego (22.00 w Polsce) w telewizji CNN International odbędzie się emisja wywiadu z załogą Ax-4. Astronauci opowiedzą o swoich doświadczeniach oraz osiągnięciach w czasie misji.

Po powrocie na Ziemię, Sławosz Uznański-Wiśniewski polecieć ma do niemieckiej Kolonii – to tam znajduje się bowiem siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polak trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) „Envihab”, gdzie badacze będą monitorowali jego stan zdrowia. „Zespół medycyny kosmicznej ESA, w skład którego wchodzą lekarze operacyjni ESA, fizjoterapeuci i trenerzy sportowi, będzie monitorował Sławosza podczas jego powrotu do ziemskiej grawitacji dzięki specjalnemu programowi regeneracji” - wskazywała POLSA.

Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX z kapsułą Crew Dragon wystartowała z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy’ego na przylądku Canaveral na Florydzie w środę 25 czerwca o godz. 8:31. Celem misji była Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS).

W ramach misji realizowano liczne eksperymenty naukowe, m.in. badania wpływu mikrograwitacji na zdrowie człowieka, funkcje poznawcze, cukrzycę typu 1 oraz rozwój komórek rakowych. Misja potrwała dwa tygodnie, a jej całkowity koszt – pokrywany przez Polskę w ramach projektu IGNIS we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i firmą Axiom Space – wynosi ok. 65 mln euro. Sławosz Uznański-Wiśniewski, doktor nauk technicznych i były pracownik CERN, został zakwalifikowany do misji jako specjalista w 2024 roku.