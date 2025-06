Procedura dokowania rozpoczęła się przed południem, gdy kapsuła o nazwie Grace zbliżyła się do ISS na odległość 400 metrów. O godz. 12:27 Grace znalazła się w punkcie zbliżeniowym 2, czyli była oddalona od stacji kosmicznej o 20 metrów. Załoga otrzymała zgodę na dokowanie. W ciągu kolejnych trzech minut dystans między oboma statkami powietrznymi zmniejszył się do dziesięciu metrów. Do rozpoczęcia dokowania doszło nad Oceanem Atlantyckim. Adaptery kapsuły i ISS zetknęły się o godz. 12:31 (było to tzw. miękkiego wychwycenie, ang. soft capture).

- Witamy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – usłyszeli astronauci z Dragona jeszcze przed otwarciem włazu. Pozwolenie na otwarcie włazu kapsuły Grace zostało wydane o godz. 14.13. Niedługo potem właz został otworzony. O godz. 14:23 czterosobowa załoga Grace została powitana na pokładzie ISS.

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez najbliższy czas będzie 11 osób – załoga Dragona dołączy do czwórki astronautów przebywających w części amerykańskiej i trójki – w rosyjskiej.

Misja Ax-4. Co Sławosz Uznański-Wiśniewski i inni astronauci będą robić na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej?

Członkowie misji Ax-4 mają spędzić na ISS dwa tygodnie. Na orbicie astronauci mają przeprowadzać liczne eksperymenty naukowe i technologiczne. Testowany ma być m.in. wpływ mikrograwitacji na zdrowie człowieka, w tym wsparcie dla diabetyków typu 1 podczas krótkoterminowych misji kosmicznych oraz badanie wpływu mikrograwitacji na mózg i funkcje poznawcze astronautów. Członkowie misji mają też badać wzrost i zachowanie komórek rakowych w przestrzeni kosmicznej, szczególnie w kontekście nowotworu piersi. Polski astronauta ma przeprowadzić 13 badań.