W II kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo, zwiększył się o 0,8 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3 proc. – podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Realny PKB niewyrównany sezonowo zwiększył się o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To wynik zgodny z oczekiwaniami rynkowymi.

W I kw. tego roku nasz PKB wzrósł o 3,2 proc., a w II kwartale poprzedniego roku – również 3,2 proc. Dane GUS z tzw. szybkiego szacunki mają charakter wstępny (mogą być przedmiotem rewizji), i nie dostarczają też wiedzy na temat struktury wzrostu PKB – te informacje poznamy dopiero we wrześniu.