Andrzej Domański, nowy minister finansów. Kim jest i jakie ma zadania?

Premier Donald Tusk podczas expose w Sejmie wniósł o powołanie na stanowisko ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Domański jest współautorem programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej „100 konkretów na 100 dni” i autorem programu gospodarczego partii.

Reklama

Duże wyzwania

Premier Tusk zaznaczył, że Domański ma zabezpieczyć finansowanie dla działań nowego rządu, bez sięgania do kieszeni Polaków oraz zapewnić stabilność finansów publicznych. Wyzwania jakie stoją przed nowym ministrem finansów są rzeczywiście ogromne. Kondycja finansów publicznych, po rządach PiS, jest nie najlepsza. Plan na 2023 r. zakłada aż 192 mld zł deficytu, czyli ok. 5,5 proc. PKB, a plan na 2024 r. (w projekcie budżetu na 2024 r.) – ok. 165 mld zł, czyli ok. 4,5 proc. PKB. Ze strony Komisji Europejskiej grozi nam wszczęcie procedury nadmiernego deficytu już wiosną 2024 r.

Tak duża dziura w finansach publicznych oznacza, że przestrzeni na nowe wydatki, zapowiedziane przez nowy rząd, jest bardzo niewiele.

Andrzej Domański w wypowiedziach prasowych dał się poznać jako zwolennik rozsądnej polityki wydatkowej państwa, w tym kierowania rządowych programów pomocowych czy osłonowych do grupy odbiorców, którzy tego najbardziej potrzebują. Opowiadał się m.in. przeciwko przedłużeniu tzw. tarczy antyinflacyjnej, czyli zerowego VAT na żywność.