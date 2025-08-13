W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Rozejm w wojnie handlowej USA–Chiny przedłużony o 90 dni

Donald Trump podpisał rozporządzenie utrzymujące niższe stawki celne na towary z Chin do 10 listopada. W odpowiedzi Pekin zawiesił dodawanie amerykańskich firm do listy ograniczeń i zapowiedział dalsze znoszenie barier pozataryfowych. Mimo to w tle narastają napięcia – Chiny ograniczają zakupy chipów H20 od Nvidii, a rząd w Pekinie naciska na korzystanie z rodzimych technologii. W czerwcu deficyt handlowy USA z Chinami spadł do najniższego poziomu od 21 lat.

KPO rozpędza inwestycje w polską kolej

Reklama Reklama

Polskie Linie Kolejowe podpisały już ponad 120 umów o wartości 8 mld zł na modernizację infrastruktury, zwiększenie prędkości pociągów i poprawę zarządzania ruchem. PKP Intercity otrzyma ponad 2 mld zł na zakup nowych lokomotyw i modernizację wagonów – wszystko realizowane przez polskie firmy. Największa fala inwestycji planowana jest na lata 2027–2028, gdy roczne wydatki mają sięgnąć 18 mld zł.

UE wspiera Ukrainę, Węgry poza stanowiskiem

26 krajów Unii Europejskiej podpisało oświadczenie popierające integralność terytorialną Ukrainy. Węgry odmówiły. Wsparcie UE ma również wzmocnić pozycję negocjacyjną przed spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Z frontu docierają niepokojące wieści – Rosjanie przełamali linię obrony w Donbasie, uzyskując terenowe postępy.

Kontrole wypłat w programie Horeca

Reklama Reklama

Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała szczegółowe sprawdzanie każdej umowy przed wypłatą środków z KPO dla branży Horeca. Kontrole obejmą również jednostki udzielające dotacji, aby ograniczyć ryzyko nadużyć i zwiększyć przejrzystość wydatkowania funduszy.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.