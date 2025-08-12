Aktualizacja: 12.08.2025 14:11 Publikacja: 12.08.2025 13:24
„Czemu to widzisz drzazgę w oku brata swego, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” – ten cytat z Biblii (Mt 7,3) doskonale się wpisuje w burzę, jaka wybuchła wokół programu wsparcia z KPO dla branży HoReCa. Najgłośniej krzyczy ugrupowanie, które do tej pory nie rozliczyło się z własnych nadużyć, takich jak „Willa plus” czy afera z Funduszem Sprawiedliwości.
Działania tego samego ugrupowania doprowadziły do sporu z Komisją Europejską o praworządność, który zablokował pieniądze z KPO na długie dwa lata.
Gdy wreszcie w lutym 2024 r. Bruksela dała zielone światło, w zbiorowej pamięci zatarło się już, że hotele i restauracje to ta branża, która najmocniej odczuła skutki pandemii i lokautów, i właśnie dlatego zastrzyk z KPO miał jej pomóc uodpornić się na wstrząsy.
Łatwo dziś krytykować dofinansowane wydatki, gdy się nie zna sytuacji poszczególnych firm, ani celów podejmowanych przez nie inwestycji. Odczytanie jednej linijki z tabeli w Excelu do tego nie uprawnia.
Rzucającym oskarżenia nie chodzi przy tym o dociekanie prawdy, ale o wrażenie, że wykonanie całego KPO to jedna wielka afera. Delikatnie przemilczają przy tym, że to oni sami wyznaczyli cele i kryteria tego programu.
Nam wszystkim umykają zaś proporcje: krytykowane wydatki to tylko drobna część z wartej 1,2 mld zł transzy przeznaczonej dla HoReCa, a transza ta to zaledwie 0,5 proc. potężnej całości KPO.
Nie twierdzę, że przy projektowaniu pomocy państwa nie należy dbać o właściwe kryteria. Uważam też, że jeśli firmy łamią warunki, należy domagać się zwrotu dofinansowania. Obawiam się jednak, że skutkiem burzy wokół KPO będzie w przyszłości asekuranctwo decydentów. I takie zaostrzenie kryteriów wszelkiego wsparcia, że dla małych biznesów będzie ono niedostępne, a starania o nie zbyt pracochłonne, by je podejmować.
Prawdziwe firmy skupione na własnym biznesie nie będą miały na to czasu, w przeciwieństwie do cwaniaków nastawionych głównie na łowienie okazji.
Wszyscy – politycy i urzędnicy – niestety mogą z burzy wokół KPO wyciągnąć jeszcze jeden szkodliwy wniosek: że przejrzystość nie popłaca. Owe krytykowane jachty na czarter czy ekspresy do kawy krytycy znaleźli na listach beneficjentów opublikowanych na oficjalnej stronie w internecie.
Poprzednia władza takich „błędów” nie popełniała i na ogół nie odpowiadała nawet na wnioski prasy o udostępnienie informacji publicznej. No bo w kompletnej ciemności belki w oku nie widać.
