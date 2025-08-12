„Czemu to widzisz drzazgę w oku brata swego, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” – ten cytat z Biblii (Mt 7,3) doskonale się wpisuje w burzę, jaka wybuchła wokół programu wsparcia z KPO dla branży HoReCa. Najgłośniej krzyczy ugrupowanie, które do tej pory nie rozliczyło się z własnych nadużyć, takich jak „Willa plus” czy afera z Funduszem Sprawiedliwości.

Kto doprowadził do poślizgu KPO i jakie są tego skutki?

Działania tego samego ugrupowania doprowadziły do sporu z Komisją Europejską o praworządność, który zablokował pieniądze z KPO na długie dwa lata.

Gdy wreszcie w lutym 2024 r. Bruksela dała zielone światło, w zbiorowej pamięci zatarło się już, że hotele i restauracje to ta branża, która najmocniej odczuła skutki pandemii i lokautów, i właśnie dlatego zastrzyk z KPO miał jej pomóc uodpornić się na wstrząsy.

Czy powierzchowna ocena kilku przypadków dotacji kompromituje cały KPO?

Łatwo dziś krytykować dofinansowane wydatki, gdy się nie zna sytuacji poszczególnych firm, ani celów podejmowanych przez nie inwestycji. Odczytanie jednej linijki z tabeli w Excelu do tego nie uprawnia.