Krzysztof Adam Kowalczyk: Szkodliwe skutki pseudoafery z KPO

Gdy się z igły robi widły, grozi to zaostrzeniem kryteriów wszelkiej pomocy w przyszłości. Wsparcie stanie się dla firm małych i średnich niedostępne.

Publikacja: 12.08.2025 13:24

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Krzysztof Adam Kowalczyk

„Czemu to widzisz drzazgę w oku brata swego, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?” – ten cytat z Biblii (Mt 7,3) doskonale się wpisuje w burzę, jaka wybuchła wokół programu wsparcia z KPO dla branży HoReCa. Najgłośniej krzyczy ugrupowanie, które do tej pory nie rozliczyło się z własnych nadużyć, takich jak „Willa plus” czy afera z Funduszem Sprawiedliwości.

Kto doprowadził do poślizgu KPO i jakie są tego skutki?

Działania tego samego ugrupowania doprowadziły do sporu z Komisją Europejską o praworządność, który zablokował pieniądze z KPO na długie dwa lata.

Gdy wreszcie w lutym 2024 r. Bruksela dała zielone światło, w zbiorowej pamięci zatarło się już, że hotele i restauracje to ta branża, która najmocniej odczuła skutki pandemii i lokautów, i właśnie dlatego zastrzyk z KPO miał jej pomóc uodpornić się na wstrząsy.

Czy powierzchowna ocena kilku przypadków dotacji kompromituje cały KPO?

Łatwo dziś krytykować dofinansowane wydatki, gdy się nie zna sytuacji poszczególnych firm, ani celów podejmowanych przez nie inwestycji. Odczytanie jednej linijki z tabeli w Excelu do tego nie uprawnia.

Rzucającym oskarżenia nie chodzi przy tym o dociekanie prawdy, ale o wrażenie, że wykonanie całego KPO to jedna wielka afera. Delikatnie przemilczają przy tym, że to oni sami wyznaczyli cele i kryteria tego programu.

Nam wszystkim umykają zaś proporcje: krytykowane wydatki to tylko drobna część z wartej 1,2 mld zł transzy przeznaczonej dla HoReCa, a transza ta to zaledwie 0,5 proc. potężnej całości KPO.

Czy w przyszłości kryteria pomocy zostaną zaostrzone?

Nie twierdzę, że przy projektowaniu pomocy państwa nie należy dbać o właściwe kryteria. Uważam też, że jeśli firmy łamią warunki, należy domagać się zwrotu dofinansowania. Obawiam się jednak, że skutkiem burzy wokół KPO będzie w przyszłości asekuranctwo decydentów. I takie zaostrzenie kryteriów wszelkiego wsparcia, że dla małych biznesów będzie ono niedostępne, a starania o nie zbyt pracochłonne, by je podejmować.

Prawdziwe firmy skupione na własnym biznesie nie będą miały na to czasu, w przeciwieństwie do cwaniaków nastawionych głównie na łowienie okazji.

Czy pseudoafera z KPO ograniczy dostęp do informacji?

Wszyscy – politycy i urzędnicy – niestety mogą z burzy wokół KPO wyciągnąć jeszcze jeden szkodliwy wniosek: że przejrzystość nie popłaca. Owe krytykowane jachty na czarter czy ekspresy do kawy krytycy znaleźli na listach beneficjentów opublikowanych na oficjalnej stronie w internecie.

Poprzednia władza takich „błędów” nie popełniała i na ogół nie odpowiadała nawet na wnioski prasy o udostępnienie informacji publicznej. No bo w kompletnej ciemności belki w oku nie widać.

