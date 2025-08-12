Aktualizacja: 12.08.2025 05:51 Publikacja: 12.08.2025 05:35
Donald Trump i Xi Jinping
Foto: AFP
Donald Trump w kwietniu podniósł cła na import z Chin do poziomu 145 proc., na co Chiny odpowiedziały podwyższeniem ceł na import z USA do 125 proc. – co de facto oznaczałoby zamrożenie wymiany handlowej między obydwoma państwami. Jednak 12 maja, w wyniku negocjacji między Waszyngtonem a Pekinem, cła zostały obniżone na 90 dni – do 12 sierpnia – do poziomu, odpowiednio, 30 i 10 proc. Obecne przedłużenie rozejmu w wojnie celnej oznacza, że na takim poziomie utrzymają się do 10 listopada.
Po rozmowach w Genewie zespoły z USA i Chin spotkały się ponownie w Sztokholmie, w lipcu. Negocjatorzy z USA wrócili ze Szwecji do Waszyngtonu z rekomendacją, by przedłużyć rozejm w wojnie celnej.
„Właśnie podpisałem rozporządzenie wykonawcze, które przedłuża zawieszenie ceł wobec Chin na 90 dni” – poinformował Donald Trump w serwisie Truth Social. „USA kontynuują rozmowy z ChRL (Chińska Republika Ludowa) dotyczące braku równowagi handlowej w naszej współpracy gospodarczej, co skutkuje naszymi obawami w kwestii bezpieczeństwa narodowego i ekonomicznego” - czytamy w rozporządzeniu wykonawczym. „W toku tych dyskusji ChRL kontynuuje czynienie znaczących kroków w stronę naprawy niezrównoważonych porozumień handlowych oraz rozwiania obaw Stanów Zjednoczonych dotyczących kwestii związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym i narodowym” – głosi rozporządzenie.
Czytaj więcej
Unia Europejska broni się przed napływem przesyłek e-handlu z Chin. To niepowtarzalna okazja dla...
Reuters zwraca uwagę, że przedłużenie rozejmu w wojnie celnej do listopada daje czas importerom z USA na sprowadzenie towarów z Chin – w tym elektroniki i zabawek – przed sezonem świątecznym.
W 2024 roku łączna wartość wymiany handlowej między USA a Chinami wyniosła 585 miliardów dolarów – przy czym USA sprowadziły z Chin towary warte 438,9 mld dolarów, a Chiny sprowadziły z USA towary warte 143,5 mld dolarów. Amerykański deficyt w wymianie handlowej z Chinami wyniósł więc ok. 295,4 mld dol. co stanowiło 1 proc. amerykańskiego PKB.
- Zobaczymy, co się stanie – mówił w kontekście przyszłości relacji handlowych między USA a Chinami Trump na konferencji prasowej. Prezydent USA podkreślił, że z prezydentem Chin Xi Jinpingiem łączą go dobre relacje.
Tymczasem Chiny poinformowały, że przedłużenie rozejmu jest krokiem, który pozwala „wdrożyć ważny konsensus osiągnięty przez głowy państwa w czasie ich rozmowy telefonicznej z 5 czerwca” i który zapewni stabilność globalnej gospodarce.
W rozmowie z CNBC w ubiegłym tygodniu Trump mówił, że USA i Chiny zbliżają się do zawarcia porozumienia handlowego. Zapowiedział, że przed końcem roku spotka się z Xi, aby podpisać porozumienie.
Z kolei sekretarz skarbu USA Scott Bessent wielokrotnie mówił, że trzycyfrowe cła, jakie nałożyły na siebie oba kraje, są nie do utrzymania i oznaczałyby w istocie nałożenie embarga na wymianę handlową między dwoma największymi gospodarkami świata. To z kolei mogłoby doprowadzić do poważnych zawirowań w globalnej gospodarce.
Ryan Majerus, były członek administracji USA zajmujący się wymianą handlową, obecnie pracujący w kancelarii prawnej King & Spalding w rozmowie z agencją Reutera ocenił, że przedłużenie rozejmu w wojnie handlowej daje USA i Chinom więcej czasu na rozmowy dotyczące rozwiązania długoletnich problemów związanych z wymianą handlową.
- To z pewnością obniży niepokój po obu stronach w związku z kontynuacją rozmów, a USA i Chiny zmierzają w stronę ramowego porozumienia jesienią – dodał.
Na początku 2025 roku import z Chin do USA wzrósł, w związku z obawami dotyczącymi wojny celnej i spodziewanym podniesieniem ceł na import z Chin, ale zmniejszył się w czerwcu – wynika z amerykańskich statystyk. W efekcie deficyt handlowy w wymianie handlowej USA z Chinami zmniejszył się o jedną trzecią, do poziomu 9,5 mld dol., najniższego od lutego 2004 roku. Łącznie, w ciągu pięciu kolejnych miesięcy, w których deficyt w wymianie handlowej USA z Chinami się zmniejszał, został on zredukowany o 22,2 mld dol., co stanowi spadek o 70 proc. rok do roku.
Donald Trump nakładając cła na Chiny oskarżył Pekin o niepodejmowanie wystarczających kroków, by wstrzymać napływ do USA fentanylu (syntetyczny opioid – lek przeciwbólowy działający znacznie silniej niż morfina), a także o zalewanie amerykańskiego rynku tanimi towarami, które zagrażają amerykańskim przedsiębiorcom. Powodem podnoszenia ceł wobec Chin był też amerykański deficyt w wymianie handlowej USA z Chinami.
USA nadal nie wykluczają też nałożenia na Chiny ceł, w ramach sankcji wtórnych na Rosję, nakładanych na kraje, które kupują rosyjską ropę. 6 sierpnia Trump nałożył takie cła – w wysokości 25 proc. – na Indie.
W ostatnich tygodniach USA zawarły szereg porozumień handlowych z partnerami – w tym m.in. z UE, Koreą Południową i Japonią – na mocy których, w zamian m.in. za obietnicę inwestycji w USA i korzystne dla Waszyngtonu rozwiązania dotyczące wymiany handlowej – Stany Zjednoczone utrzymały wprowadzone w kwietniu przez Donalda Trumpa cła na podstawowym poziomie (w większości przypadków – 15 proc.).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Donald Trump w kwietniu podniósł cła na import z Chin do poziomu 145 proc., na co Chiny odpowiedziały podwyższeniem ceł na import z USA do 125 proc. – co de facto oznaczałoby zamrożenie wymiany handlowej między obydwoma państwami. Jednak 12 maja, w wyniku negocjacji między Waszyngtonem a Pekinem, cła zostały obniżone na 90 dni – do 12 sierpnia – do poziomu, odpowiednio, 30 i 10 proc. Obecne przedłużenie rozejmu w wojnie celnej oznacza, że na takim poziomie utrzymają się do 10 listopada.
Australia uzna państwo palestyńskie we wrześniu, w czasie Zgromadzenia Ogólnego ONZ - zapowiedział premier tego...
Deklaracja o chęci zawarcia pokoju Armenii i Azerbejdżanu podpisana w Waszyngtonie w obecności prezydenta Donald...
Aleksandr Łukaszenko rządzący Białorusią od 1994 roku zapowiedział w rozmowie z „Time”, że nie zamierza ubiegać...
- Przed chwilą zakończyłem długą rozmowę z prezydentem (Wołodymyrem) Zełenskim - mówił przed południem, na konfe...
Jurij Uszakow, doradca przywódcy Rosji Władimira Putina potwierdził, że w przyszłym tygodniu ma dojść do spotkan...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas