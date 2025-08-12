Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Co ze 145-procentowymi cłami nałożonymi przez USA na Chiny? Jest decyzja

USA i Chiny zgodziły się w poniedziałek na przedłużenie o kolejne 90 dni rozejmu w wojnie celnej, co oznacza, że na razie nie przywrócą trzycyfrowych ceł na import wprowadzonych wiosną.

Publikacja: 12.08.2025 05:35

Donald Trump i Xi Jinping

Donald Trump i Xi Jinping

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Donald Trump w kwietniu podniósł cła na import z Chin do poziomu 145 proc., na co Chiny odpowiedziały podwyższeniem ceł na import z USA do 125 proc. – co de facto oznaczałoby zamrożenie wymiany handlowej między obydwoma państwami. Jednak 12 maja, w wyniku negocjacji między Waszyngtonem a Pekinem, cła zostały obniżone na 90 dni – do 12 sierpnia – do poziomu, odpowiednio, 30 i 10 proc. Obecne przedłużenie rozejmu w wojnie celnej oznacza, że na takim poziomie utrzymają się do 10 listopada. 

Po rozmowach w Genewie zespoły z USA i Chin spotkały się ponownie w Sztokholmie, w lipcu. Negocjatorzy z USA wrócili ze Szwecji do Waszyngtonu z rekomendacją, by przedłużyć rozejm w wojnie celnej. 

Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, rozmowy USA z Chinami trwają

„Właśnie podpisałem rozporządzenie wykonawcze, które przedłuża zawieszenie ceł wobec Chin na 90 dni” – poinformował Donald Trump w serwisie Truth Social. „USA kontynuują rozmowy z ChRL (Chińska Republika Ludowa) dotyczące braku równowagi handlowej w naszej współpracy gospodarczej, co skutkuje naszymi obawami w kwestii bezpieczeństwa narodowego i ekonomicznego” - czytamy w rozporządzeniu wykonawczym. „W toku tych dyskusji ChRL kontynuuje czynienie znaczących kroków w stronę naprawy niezrównoważonych porozumień handlowych oraz rozwiania obaw Stanów Zjednoczonych dotyczących kwestii związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym i narodowym” – głosi rozporządzenie.

Czytaj więcej

Nowe pomysły UE na e-commerce z Chin szansą dla logistyki kontraktowej
Regulacje Ue
Nowe pomysły UE na e-commerce z Chin szansą dla logistyki kontraktowej
Reklama
Reklama

Reuters zwraca uwagę, że przedłużenie rozejmu w wojnie celnej do listopada daje czas importerom z USA na sprowadzenie towarów z Chin – w tym elektroniki i zabawek – przed sezonem świątecznym.

Wielkość wymiany handlowej między USA a Chinami w 2024 roku

W 2024 roku łączna wartość wymiany handlowej między USA a Chinami wyniosła 585 miliardów dolarów – przy czym USA sprowadziły z Chin towary warte 438,9 mld dolarów, a Chiny sprowadziły z USA towary warte 143,5 mld dolarów. Amerykański deficyt w wymianie handlowej z Chinami wyniósł więc ok. 295,4 mld dol. co stanowiło 1 proc. amerykańskiego PKB. 

- Zobaczymy, co się stanie – mówił w kontekście przyszłości relacji handlowych między USA a Chinami Trump na konferencji prasowej. Prezydent USA podkreślił, że z prezydentem Chin Xi Jinpingiem łączą go dobre relacje. 

Tymczasem Chiny poinformowały, że przedłużenie rozejmu jest krokiem, który pozwala „wdrożyć ważny konsensus osiągnięty przez głowy państwa w czasie ich rozmowy telefonicznej z 5 czerwca” i który zapewni stabilność globalnej gospodarce. 

W rozmowie z CNBC w ubiegłym tygodniu Trump mówił, że USA i Chiny zbliżają się do zawarcia porozumienia handlowego. Zapowiedział, że przed końcem roku spotka się z Xi, aby podpisać porozumienie. 

Z kolei sekretarz skarbu USA Scott Bessent wielokrotnie mówił, że trzycyfrowe cła, jakie nałożyły na siebie oba kraje, są nie do utrzymania i oznaczałyby w istocie nałożenie embarga na wymianę handlową między dwoma największymi gospodarkami świata. To z kolei mogłoby doprowadzić do poważnych zawirowań w globalnej gospodarce. 

Reklama
Reklama

Ryan Majerus, były członek administracji USA zajmujący się wymianą handlową, obecnie pracujący w kancelarii prawnej King & Spalding w rozmowie z agencją Reutera ocenił, że przedłużenie rozejmu w wojnie handlowej daje USA i Chinom więcej czasu na rozmowy dotyczące rozwiązania długoletnich problemów związanych z wymianą handlową. 

- To z pewnością obniży niepokój po obu stronach w związku z kontynuacją rozmów, a USA i Chiny zmierzają w stronę ramowego porozumienia jesienią – dodał. 

Donald Trump wciąż grozi Chinom cłami za import rosyjskiej ropy

Na początku 2025 roku import z Chin do USA wzrósł, w związku z obawami dotyczącymi wojny celnej i spodziewanym podniesieniem ceł na import z Chin, ale zmniejszył się w czerwcu – wynika z amerykańskich statystyk. W efekcie deficyt handlowy w wymianie handlowej USA z Chinami zmniejszył się o jedną trzecią, do poziomu 9,5 mld dol., najniższego od lutego 2004 roku. Łącznie, w ciągu pięciu kolejnych miesięcy, w których deficyt w wymianie handlowej USA z Chinami się zmniejszał, został on zredukowany o 22,2 mld dol., co stanowi spadek o 70 proc. rok do roku. 

Donald Trump nakładając cła na Chiny oskarżył Pekin o niepodejmowanie wystarczających kroków, by wstrzymać napływ do USA fentanylu (syntetyczny opioid – lek przeciwbólowy działający znacznie silniej niż morfina), a także o zalewanie amerykańskiego rynku tanimi towarami, które zagrażają amerykańskim przedsiębiorcom. Powodem podnoszenia ceł wobec Chin był też amerykański deficyt w wymianie handlowej USA z Chinami. 

USA nadal nie wykluczają też nałożenia na Chiny ceł, w ramach sankcji wtórnych na Rosję, nakładanych na kraje, które kupują rosyjską ropę. 6 sierpnia Trump nałożył takie cła – w wysokości 25 proc. – na Indie. 

W ostatnich tygodniach USA zawarły szereg porozumień handlowych z partnerami – w tym m.in. z UE, Koreą Południową i Japonią – na mocy których, w zamian m.in. za obietnicę inwestycji w USA i korzystne dla Waszyngtonu rozwiązania dotyczące wymiany handlowej – Stany Zjednoczone utrzymały wprowadzone w kwietniu przez Donalda Trumpa cła na podstawowym poziomie (w większości przypadków – 15 proc.). 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Xi Jinping Donald Trump

Donald Trump w kwietniu podniósł cła na import z Chin do poziomu 145 proc., na co Chiny odpowiedziały podwyższeniem ceł na import z USA do 125 proc. – co de facto oznaczałoby zamrożenie wymiany handlowej między obydwoma państwami. Jednak 12 maja, w wyniku negocjacji między Waszyngtonem a Pekinem, cła zostały obniżone na 90 dni – do 12 sierpnia – do poziomu, odpowiednio, 30 i 10 proc. Obecne przedłużenie rozejmu w wojnie celnej oznacza, że na takim poziomie utrzymają się do 10 listopada. 

Pozostało jeszcze 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Rośnie liczba państw zapowiadających uznanie Palestyny we wrześniu
Dyplomacja
Kolejne państwa zapowiadają uznanie Palestyny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Porozumienie Armenii i Azerbejdżanu wywołało zdenerwowanie Rosji i wściekłość Iranu
Dyplomacja
Donald Trump usuwa Rosję z Kaukazu. Nie podoba się to nie tylko Kremlowi
Aleksandr Łukaszenko i Władimir Putin
Dyplomacja
Aleksandr Łukaszenko odejdzie? Mówi, że na razie nie planuje startu w kolejnych wyborach
Donald Tusk
Dyplomacja
Walki na Ukrainie wkrótce ustaną? Donald Tusk: Mam taką intuicję
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Donald Trump i Władimir Putin
Dyplomacja
Rosjanie: Wkrótce spotkanie Donald Trump-Władimir Putin. Putin wskazuje miejsce
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie