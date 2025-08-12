Donald Trump w kwietniu podniósł cła na import z Chin do poziomu 145 proc., na co Chiny odpowiedziały podwyższeniem ceł na import z USA do 125 proc. – co de facto oznaczałoby zamrożenie wymiany handlowej między obydwoma państwami. Jednak 12 maja, w wyniku negocjacji między Waszyngtonem a Pekinem, cła zostały obniżone na 90 dni – do 12 sierpnia – do poziomu, odpowiednio, 30 i 10 proc. Obecne przedłużenie rozejmu w wojnie celnej oznacza, że na takim poziomie utrzymają się do 10 listopada.

Po rozmowach w Genewie zespoły z USA i Chin spotkały się ponownie w Sztokholmie, w lipcu. Negocjatorzy z USA wrócili ze Szwecji do Waszyngtonu z rekomendacją, by przedłużyć rozejm w wojnie celnej.

Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, rozmowy USA z Chinami trwają

„Właśnie podpisałem rozporządzenie wykonawcze, które przedłuża zawieszenie ceł wobec Chin na 90 dni” – poinformował Donald Trump w serwisie Truth Social. „USA kontynuują rozmowy z ChRL (Chińska Republika Ludowa) dotyczące braku równowagi handlowej w naszej współpracy gospodarczej, co skutkuje naszymi obawami w kwestii bezpieczeństwa narodowego i ekonomicznego” - czytamy w rozporządzeniu wykonawczym. „W toku tych dyskusji ChRL kontynuuje czynienie znaczących kroków w stronę naprawy niezrównoważonych porozumień handlowych oraz rozwiania obaw Stanów Zjednoczonych dotyczących kwestii związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym i narodowym” – głosi rozporządzenie.