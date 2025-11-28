Armenia zbliża się do UE, a oddala od Rosji. Ważna umowa o współpracy w misjach

Aktualizacja: 28.11.2025 14:20 Publikacja: 28.11.2025 13:43
Mnatsakan Safaryan, wiceszef armeńskiej dyplomacji
Foto: X.com/@MFAofArmenia
55 posłów głosowało za ratyfikacją umowy „W sprawie określenia ram udziału Armenii w operacjach zarządzania kryzysowego UE między Republiką Armenii a Unią Europejską”. 24 wstrzymało się od głosu.
Podczas dyskusji nad projektem w komisji parlamentarnej wiceminister spraw zagranicznych Armenii Mnatsakan Safaryan oświadczył, że umowa, podpisana 30 czerwca 2025 r., ma na celu ustalenie ogólnych warunków udziału Armenii w operacjach zarządzania kryzysowego UE, eliminując potrzebę ustalania odrębnych warunków dla każdej misji.
– Współpraca między Armenią a UE w ostatnich latach objęła również kwestie bezpieczeństwa i obrony. Ratyfikacja umowy stanowi ważny krok w kierunku pogłębienia współpracy – stwierdził, cytowany przez rosyjską agencję Interfax.
Czytaj więcej
Rząd w Erywaniu zapowiedział opuszczenie prorosyjskiego sojuszu militarnego OUBZ i szykuje się do...
Safaryan oświadczył też, że status personelu wysyłanego przez Armenię do udziału w operacjach UE będzie regulowany obowiązującymi porozumieniami w sprawie statusu sił zbrojnych, misji lub innymi porozumieniami zawartymi przez strony. – Podpisanie umowy postrzegane jest jako praktyczny krok w kierunku pogłębienia współpracy Armenii z UE i wdrożenia europejskich standardów zgodnych z polityką zagraniczną Armenii – powiedział Safaryan.
Czytaj więcej
Władze w Erywaniu postanowiły rozpocząć proces wstępowania do Unii Europejskiej. Rosja zagroziła...
W środę, 26 listopada pojawiły się doniesienia o możliwym wystąpieniu Armenii z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), do której należy także Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. Erywań odmawia płacenia składek do budżetu tej organizacji od maja ubiegłego roku. Jak wyjaśnił premier Armenii Nikol Paszynian, Erywań jest rozczarowany obojętnością ODKB wobec sytuacji w Górskim Karabachu i niewystarczającą ochroną, jaką zapewnia ta organizacja.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
55 posłów głosowało za ratyfikacją umowy „W sprawie określenia ram udziału Armenii w operacjach zarządzania kryzysowego UE między Republiką Armenii a Unią Europejską”. 24 wstrzymało się od głosu.
Bart De Wever, premier Belgii, napisał list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym prze...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Ambasador Polski w Rosji otrzymał od rosyjskiego MSZ notę dotyczącą zamknięcia polskiego konsulatu generalnego w...
Ofensywa dyplomatyczna przywódców Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii oddaliła ryzyko zostawienia przez USA Ukr...
Dan Driscoll, sekretarz armii USA, który w ubiegłym tygodniu przyjechał do Kijowa, gdzie spotkał się m.in. z Woł...
Administracja Donalda Trumpa prowadzi negocjacje z władzami Białorusi w sprawie uwolnienia przez reżim w Mińsku...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas