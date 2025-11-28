Reklama
Armenia zbliża się do UE, a oddala od Rosji. Ważna umowa o współpracy w misjach

Parlament Armenii na nadzwyczajnym posiedzeniu ratyfikował umowę o udziale kraju w operacjach zarządzania kryzysowego Unii Europejskiej.

Publikacja: 28.11.2025 13:43

Mnatsakan Safaryan, wiceszef armeńskiej dyplomacji

Foto: X.com/@MFAofArmenia

Bartosz Lewicki

55 posłów głosowało za ratyfikacją umowy „W sprawie określenia ram udziału Armenii w operacjach zarządzania kryzysowego UE między Republiką Armenii a Unią Europejską”. 24 wstrzymało się od głosu.

Łatwiej o wspólne misje 

Podczas dyskusji nad projektem w komisji parlamentarnej wiceminister spraw zagranicznych Armenii Mnatsakan Safaryan oświadczył, że umowa, podpisana 30 czerwca 2025 r., ma na celu ustalenie ogólnych warunków udziału Armenii w operacjach zarządzania kryzysowego UE, eliminując potrzebę ustalania odrębnych warunków dla każdej misji.

– Współpraca między Armenią a UE w ostatnich latach objęła również kwestie bezpieczeństwa i obrony. Ratyfikacja umowy stanowi ważny krok w kierunku pogłębienia współpracy – stwierdził, cytowany przez rosyjską agencję Interfax. 

„Praktyczny krok pogłębienia współpracy Armenii z UE”

Safaryan oświadczył też, że status personelu wysyłanego przez Armenię do udziału w operacjach UE będzie regulowany obowiązującymi porozumieniami w sprawie statusu sił zbrojnych, misji lub innymi porozumieniami zawartymi przez strony. – Podpisanie umowy postrzegane jest jako praktyczny krok w kierunku pogłębienia współpracy Armenii z UE i wdrożenia europejskich standardów zgodnych z polityką zagraniczną Armenii – powiedział Safaryan.

W środę, 26 listopada pojawiły się doniesienia o możliwym wystąpieniu Armenii z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB), do której należy także Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan. Erywań odmawia płacenia składek do budżetu tej organizacji od maja ubiegłego roku. Jak wyjaśnił premier Armenii Nikol Paszynian, Erywań jest rozczarowany obojętnością ODKB wobec sytuacji w Górskim Karabachu i niewystarczającą ochroną, jaką zapewnia ta organizacja. 


Źródło: rp.pl

