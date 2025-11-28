55 posłów głosowało za ratyfikacją umowy „W sprawie określenia ram udziału Armenii w operacjach zarządzania kryzysowego UE między Republiką Armenii a Unią Europejską”. 24 wstrzymało się od głosu.

Reklama Reklama

Łatwiej o wspólne misje

Podczas dyskusji nad projektem w komisji parlamentarnej wiceminister spraw zagranicznych Armenii Mnatsakan Safaryan oświadczył, że umowa, podpisana 30 czerwca 2025 r., ma na celu ustalenie ogólnych warunków udziału Armenii w operacjach zarządzania kryzysowego UE, eliminując potrzebę ustalania odrębnych warunków dla każdej misji.

– Współpraca między Armenią a UE w ostatnich latach objęła również kwestie bezpieczeństwa i obrony. Ratyfikacja umowy stanowi ważny krok w kierunku pogłębienia współpracy – stwierdził, cytowany przez rosyjską agencję Interfax.

„Praktyczny krok pogłębienia współpracy Armenii z UE”

Safaryan oświadczył też, że status personelu wysyłanego przez Armenię do udziału w operacjach UE będzie regulowany obowiązującymi porozumieniami w sprawie statusu sił zbrojnych, misji lub innymi porozumieniami zawartymi przez strony. – Podpisanie umowy postrzegane jest jako praktyczny krok w kierunku pogłębienia współpracy Armenii z UE i wdrożenia europejskich standardów zgodnych z polityką zagraniczną Armenii – powiedział Safaryan.