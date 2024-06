Urlop z koszmarów. Ryanair i lotnisko wysłali lecącą do Hiszpanii parę na Litwę

Brytyjska para wybierająca się Ryanairem z lotniska w Bristolu na rodzinne wakacje na Costa Brava przeżyła koszmarną podróż, gdy zamiast do Hiszpanii trafiła do Kowna. I to wszystko mimo obecności lotniskowej asysty specjalnej.