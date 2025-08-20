80. rocznica zakończenia II wojny światowej w Azji zostanie uczczona przez Pekin paradą wojskową, w której udział mają wziąć dziesiątki tysięcy żołnierzy, a także setki samolotów – myśliwców i bombowców – oraz wiele naziemnych systemów uzbrojenia, z których niektóre nigdy nie były pokazywane publicznie – wynika z zapowiedzi przedstawicieli chińskiej armii.

Wielką paradę wojskową z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie co roku, 9 maja, organizuje Rosja. W Polsce od kilku lat defilada wojskowa, podczas której prezentowane jest uzbrojenie polskiej armii, odbywa się 15 sierpnia. Francuzi organizują parady wojskowe 14 lipca, w rocznicę zburzenia Bastylii.

Parada wojskowa w Chinach pokaże „zdolności chińskiej armii do zakończenia wojny”

Organizowana przez Chiny parada odbędzie się 3 września. Ma stanowić ona pokaz siły Pekinu, którego asertywna polityka w rejonie Azji i Pacyfiku budzi obawy sąsiednich państw i Sanów Zjednoczonych.

Reuters pisze, że w czasie parady w Pekinie zaprezentowane zostaną m.in. nowe czołgi i samoloty wczesnego ostrzegania, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa chińskim lotniskowcom. Obserwatorzy będą obserwować uważnie również chińską broń rakietową - zwłaszcza pociski przeciwokrętowe i broń hipersoniczną.