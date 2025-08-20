Aktualizacja: 20.08.2025 05:56 Publikacja: 20.08.2025 05:53
Duża parada wojskowa odbyła się w Pekinie w 2015 roku
80. rocznica zakończenia II wojny światowej w Azji zostanie uczczona przez Pekin paradą wojskową, w której udział mają wziąć dziesiątki tysięcy żołnierzy, a także setki samolotów – myśliwców i bombowców – oraz wiele naziemnych systemów uzbrojenia, z których niektóre nigdy nie były pokazywane publicznie – wynika z zapowiedzi przedstawicieli chińskiej armii.
Wielką paradę wojskową z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie co roku, 9 maja, organizuje Rosja. W Polsce od kilku lat defilada wojskowa, podczas której prezentowane jest uzbrojenie polskiej armii, odbywa się 15 sierpnia. Francuzi organizują parady wojskowe 14 lipca, w rocznicę zburzenia Bastylii.
Organizowana przez Chiny parada odbędzie się 3 września. Ma stanowić ona pokaz siły Pekinu, którego asertywna polityka w rejonie Azji i Pacyfiku budzi obawy sąsiednich państw i Sanów Zjednoczonych.
Reuters pisze, że w czasie parady w Pekinie zaprezentowane zostaną m.in. nowe czołgi i samoloty wczesnego ostrzegania, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa chińskim lotniskowcom. Obserwatorzy będą obserwować uważnie również chińską broń rakietową - zwłaszcza pociski przeciwokrętowe i broń hipersoniczną.
- (Broń i sprzęt wojskowy) w pełni zademonstrują imponujące zdolności naszego wojska do przystosowania się do postępu technologicznego, zmieniających się warunków prowadzenia działań wojennych oraz do wygrywania przyszłych wojen - zapowiedział Wu Zeke, zastępca dyrektora parady wojskowej.
Parada ma trwać 70 minut i zostanie przyjęta przez prezydenta Xi Jinpinga na Placu Tiananmen. Będzie to druga taka parada w ostatnich latach (poprzednia odbyła się w 2015 roku, w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Azji). Paradę obserwować będą zagraniczni przywódcy, w tym Władimir Putin.
W Pekinie odbyły się już dwie duże próby przed zaplanowaną na 3 września paradą - w weekendy 9-10 i 16-17 sierpnia.
W paradzie z 2015 roku wzięło udział ponad 12 tys. żołnierzy, w tym żołnierze z Rosji, Białorusi, Mongolii i Kambodży oraz weterani II wojny światowej. Pekin zaprezentował wówczas również ponad 500 jednostek sprzętu naziemnego i 200 samolotów. Udziału w tamtej paradzie, postrzeganej podobnie jak tegoroczna parada jako pokaz siły, odmówił ówczesny premier Japonii Shinzo Abe.
