Biały Dom ucina spekulacje i ujawnia wyniki rezonansu Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump poddał się „zaawansowanym badaniom obrazowym” jamy brzusznej i układu sercowo-naczyniowego - poinformował Biały Dom, dodając, że cel badań był „profilaktyczny”.

Publikacja: 02.12.2025 12:59

10 października 2025 r. Donald Trump tuż po badaniach w Walter Reed National Military Medical Center

Bartosz Lewicki

W niedzielę o badaniu powiedział dziennikarzom sam prezydent Trump. – Nie mam pojęcia, to był tylko rezonans magnetyczny – powiedział Trump, zapytany o to, jaką część ciała obejmowało badanie. „Którą część ciała? To nie był mózg, bo przeszedłem test poznawczy i zdałem go celująco” – stwierdził. 

Donald Trump przeszedł badania na początku października, sześć miesięcy po badaniu kwietniowym, ale początkowo nie wspominano o tym, że tym razem będzie to obrazowanie przy użyciu rezonansu magnetycznego.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt: celem jest profilaktyka

Dopiero w poniedziałek poinformowała o tym rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. – W ramach kompleksowego badania prezydenta Trumpa wykonano zaawansowane badania obrazowe, ponieważ dla mężczyzn w jego wieku przydatna jest dokładna ocena stanu układu sercowo-naczyniowego i jamy brzusznej. Celem tych badań jest profilaktyka, wczesna identyfikacja problemów, potwierdzenie ogólnego stanu zdrowia i zapewnienie prezydentowi długotrwałej witalności i sprawności – powiedziała Leavitt.

Dodała, że badanie przeprowadzone w październiku w Walter Reed National Military Medical Center nie wykazało żadnych schorzeń. – Podsumowując, ten poziom szczegółowej oceny jest standardem dla badania fizykalnego w wieku prezydenta Trumpa i potwierdza, że pozostaje on w doskonałym zdrowiu – stwierdziła Leavitt. 

Sean Barbabella, lekarz Donalda Trumpa: żadnych nieprawidłowości, 

„W ramach kompleksowego badania fizykalnego prezydenta Donalda Trumpa Jr. wykonano zaawansowane badania obrazowe, ponieważ mężczyźni w jego wieku korzystają z dokładnej oceny stanu układu sercowo-naczyniowego i jamy brzusznej” – czytamy w liście z 1 grudnia od Seana Barbabelli, lekarza prezydenta. Stwierdził też, że wyniki badań układu sercowo-naczyniowego „są całkowicie prawidłowe”, bez oznak zwężenia tętnic, osłabienia krążenia, zmian wielkości komór serca, zakrzepicy, ani innych nieprawidłowości. Prawidłowe są również wyniki badania obrazowego jamy brzusznej. 

„Celem tych badań obrazowych jest profilaktyka: wczesne wykrycie problemów, potwierdzenie ogólnego stanu zdrowia i zapewnienie długotrwałej witalności i sprawności” – napisał prezydencki medyk. 

Spekulacje dotyczące stanu zdrowia Donalda Trumpa w związku z badaniem rezonansem

Szczegóły dotyczące badania nie zostały podane w podsumowaniu październikowej wizyty 79-letniego Trumpa w szpitalu, zaś sam prezydent twierdził, że nie wie, dlaczego był badany rezonansem, co wzbudziło spekulacje na temat jego stanu zdrowia. 

W niedzielę do ujawnienia wyników rezonansu Donalda Trumpa wezwał gubernator Minnesoty i były kandydat na wiceprezydenta Tim Walz. 

Co to jest rezonans magnetyczny (MRI) i co można wykryć tą metodą?

Rezonans magnetyczny (RM) – zwany także MRI (magnetic resonance imaging) to nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza obiektów. Ma zastosowanie w medycynie, gdzie jest jedną z podstawowych technik diagnostyki obrazowej, oraz w badaniach naukowych.

Takie badanie nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, ale naturalne właściwości magnetyczne ludzkiego ciała. Za pomocą badania rezonansem magnetycznym możliwe jest uzyskanie dokładnych obrazów ośrodkowego układu nerwowego, tkanek miękkich i innych narządów wewnętrznych. Umożliwia wykonywanie przekrojów w dowolnej płaszczyźnie. Diagnostyka rezonansem magnetycznym pozwala stwierdzić chorobę nawet wtedy, gdy nie ma ona jeszcze żadnych widocznych objawów, co pozwala na wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia.

