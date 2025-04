O terminie badania poinformował na swoim portalu społecznościowym sam Donald Trump. „Z przyjemnością informuję, że moje długo planowane coroczne badanie odbędzie się w Walter Reed Army Medical Center w piątek. Nigdy nie czułem się lepiej, ale mimo wszystko, te rzeczy muszą zostać zrobione!” – napisał 78-letni Trump.

Agencja AP wspomina, że choć od dawna kwestionowano sprawność fizyczną i psychiczną jego poprzednika Joe Bidena, sam Trump „rutynowo ukrywał podstawowe fakty dotyczące swojego zdrowia, unikając tradycyjnej prezydenckiej przejrzystości w kwestiach medycznych”.

Pierwsza publiczna informacja o stanie zdrowia Donalda Trumpa od próby zamachu w Pensylwanii

Agencja wspomina również, że jeśli można wyciągać jakiekolwiek wnioski z dotychczasowych badań, to również to okaże się pozytywne, ale ubogie w szczegóły. Zostanie przeprowadzone w Walter Reed National Military Medical Center i - jak zauważa AP - będzie to pierwsza publiczna informacja o stanie zdrowia Trumpa od czasu zamachu na niego w Butler w Pensylwanii w lipcu ubiegłego roku.