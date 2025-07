Donald Trump: „Wciąż rozmawiacie o Epsteinie? To niewiarygodne”

W lutym Pam Bondi wręczyła uczestnikom konferencji prasowej dla influencerów i podcasterów MAGA część akt Epsteina, ale przyznała, że większość z nich już wcześniej trafiła do wiadomości publicznej, co nie spodobało się fascynatom tej sprawy. Bondi wówczas zaapelowała do FBI o upublicznienie „tysięcy stron dokumentów dotyczących śledztwa i wyroku na Epsteinie”. W marcu, podczas wywiadu w Fox News, zapytana o „listę klientów Epsteina” Bondi odpowiedziała, że na jej biurku „leży właśnie teraz i czeka na przejrzenie”. Teraz z kolei twierdzi, że odnosiła się nie do „listy klientów”, ale do teczki z dokumentami w sprawie Jeffreya Epsteina. Miesiąc temu Elon Musk oskarżył administrację Trumpa o zatajanie akt Epsteina, bo widnieje w nich nazwisko prezydenta.

– Nie ma żadnej listy klientów, ani dowodów świadczących o tym, że Epstein szantażował wpływowe osobistości – brzmi najnowsze oświadczenie Departamentu Sprawiedliwości oraz FBI, które podobne jest do tych przedstawianych przez przedstawicieli poprzedniej administracji, którzy prowadzili liczne śledztwa w sprawie Epsteina. Co więcej, agencje te opublikowały serię nagrań, też już wcześniej ujawnionych, pokazujących, że Epstein zmarł w wyniku samobójstwa, które popełnił w więzieniu w sierpniu 2019 r.

Donald Trump broni prokurator generalnej Pam Bondi

Oświadczenie Departamentu Sprawiedliwości i FBI oraz brak spektakularnych dowodów, na które przez lata czekali, rozwścieczyło konserwatywnych Amerykanów z kręgów MAGA. – Pam Bondi ośmiesza wszystkich pracowników i doradców, wywołując kryzys wizerunkowy. To niesprawiedliwe wobec prezydenta Trumpa i jego zespołu. Kash Patel i Dan Bongino powinni wymusić rezygnację Bondi, by ratować siebie i wyegzekwować pełną transparentność na temat akt Epsteina. To problem, który leży Amerykanom na sercu – napisała na platformie X Laura Loomer, aktywistka MAGA, która nie stroni od teorii spiskowych. Choć w czasie kampanii Trump próbował się dystansować od Loomer, w kwietniu – jak twierdzi aktywistka – posłuchał jej opinii i zwolnił sześciu członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa.

Nie sądzę, że na temat Epsteina mówią nam prawdę Brandon Tatum, podcaster z prawicowych kręgów amerykańskiego MAGA

Podobne głosy słychać było wśród tysięcznej publiczności konferencji konserwatystów zorganizowanej w ostatni weekend przez Turning Point USA. – Nie sądzę, że na temat Epsteina mówią nam prawdę – powiedział podcaster Brandon Tatum.