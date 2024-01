Ujawniono dokumenty związane ze sprawą Epsteina. Padają nazwiska Hawkinga i Trumpa

Incydentowi, o którym pisały wcześniej inne media, książę Andrzej zaprzeczał.



150 nazwisk polityków i finansistów w dokumentach sądowych dotyczących sprawy Epsteina

Opublikowane w środę dokumenty sądowe ujawniły kilka nowych szczegółów na temat rzekomej działalności Epsteina w zakresie handlu żywym towarem. Więcej dokumentów ma pojawić się w kolejnych dniach.

Epstein przyznał się w 2008 roku do namawiania nieletnich do prostytucji. W 2019 r., w wieku 66 lat, odebrał sobie życie, oczekując na proces w sprawie federalnych zarzutów o handel ludźmi w celach seksualnych.

Dziesiątki kobiet oskarżyło Epsteina o zmuszanie ich do świadczenia usług seksualnych dla niego i jego gości w prywatnym domu na wyspie na Karaibach należącej do niego i w domach, które należą do niego w Nowym Jorku, na Florydzie i w Nowym Meksyku.