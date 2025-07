W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Polska bez realnej obrony przed dronami

Konflikt na Ukrainie pokazuje, że drony to kluczowy element współczesnego pola walki. Tymczasem – jak alarmuje „Rzeczpospolita” – Polska jest kompletnie nieprzygotowana na takie zagrożenie. Zgodnie z obowiązującym prawem, za ochronę infrastruktury krytycznej odpowiadają jej właściciele, najczęściej prywatne firmy ochroniarskie. Problem? Nie posiadają one odpowiedniego sprzętu do wykrywania czy neutralizacji bezzałogowców.

Choć Wojsko Polskie w 2022 roku zakupiło 14 systemów detekcji dronów, to – według ekspertów – są one już przestarzałe i nieprzystosowane do obecnych wyzwań. Propozycje ich modernizacji pozostają zamrożone, co pozostawia Polskę praktycznie bezbronną.

Negocjacje handlowe UE z USA przeciągają się

Donald Trump twierdzi, że porozumienie handlowe z Unią Europejską jest bliskie finalizacji, ale Bruksela studzi te nastroje. Coraz więcej państw członkowskich wyraża wątpliwości wobec projektu Komisji Europejskiej, zaś Szwedzka minister finansów nazwała go wręcz „złym porozumieniem”. Perspektywa zakończenia negocjacji w bieżącym tygodniu oddala się, co oznaczać może eskalację napięć gospodarczych między UE a USA.

Umowa z Mercosur gotowa, ale ratyfikacja wstrzymana

Porozumienie między UE a blokiem Mercosur zostało przygotowane i przetłumaczone, ale Komisja Europejska wstrzymała jego ratyfikację. Powód? Zastrzeżenia zgłaszane przez Francję. Prezydent Emmanuel Macron jasno dał do zrozumienia, że nie zaakceptuje niektórych zapisów. Komisja natomiast podkreśla, że dokument nie może być już zmieniany. Czy Komisja Europejska pochyli się jednak nad wątpliwościami części państw członkowskich? Okaże się wkrótce.

Czy ceny mieszkań w Polsce wreszcie spadną? Opinie są podzielone

Po dwóch obniżkach stóp procentowych i rekordowej podaży mieszkań, rynek nieruchomości może wkrótce odczuć zmianę trendu. Otodom Analytics podał, że sprzedaż w czerwcu spadła o 13 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Jeśli nie nastąpi dalszy spadek stóp, ceny mieszkań mogą zacząć spadać. Z kolei deweloperzy, jak Victoria Dom, przekonują, że obecne ceny to szansa na zabezpieczenie się przed przyszłymi wzrostami. Który scenariusz się sprawdzi? To pytanie na razie pozostaje otwarte.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.