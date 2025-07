W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Trump wysyła listy i grozi nowymi cłami

Prezydent Donald Trump opóźnił wprowadzenie nowych ceł z 9 lipca na 1 sierpnia, jednocześnie rozpoczynając kampanię nacisku na partnerów handlowych. Za pomocą mediów społecznościowych ogłosił wysyłkę listów do takich krajów jak Japonia, Korea Południowa, Malezja czy Kazachstan, w których wskazuje nowe stawki celne od 25 do 40 proc. oraz sposoby ich redukcji. Listy trafiły głównie do azjatyckich sojuszników USA, co może pogorszyć relacje w regionie. Jednocześnie Komisja Europejska zaprezentowała projekt umowy ramowej dla państw członkowskich UE, która może otworzyć drogę do dalszych negocjacji z USA.

Polskie firmy w czołówce wdrożeń AI w regionie

Z danych AI Chamber wynika, że Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem zainteresowania AI, a w zakresie świadomości wyzwań związanych z tą technologią znajduje się na pierwszym miejscu. Eksperci zwracają uwagę, że adopcja AI zależy nie od technologii, a od dojrzałości organizacyjnej. Niestety wiele firm ogranicza wykorzystanie AI do działów operacyjnych, nie traktując jej jako narzędzia przewagi strategicznej.

Paraliż rosyjskich lotnisk i dymisja ministra

Między 5 a 7 lipca w Rosji opóźniono blisko 2000 lotów, a ponad 450 odwołano. Linie lotnicze zwróciły 43 tys. biletów. Oficjalnie nie podano przyczyn, ale Bloomberg informuje o zagrożeniu ukraińskimi atakami. W odpowiedzi prezydent Władimir Putin zdymisjonował ministra transportu Romana Starowojta, którego później znaleziono martwego z raną postrzałową.

USA i Chiny szykują kolejne rozmowy

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent zapowiedział nowe rozmowy z Chinami na temat wymiany handlowej. Choć obie strony wywiązały się z zapisów czerwcowego porozumienia, Pekin krytykuje politykę USA wobec Azji Południowo-Wschodniej, uznając ją za próbę izolacji Chin gospodarczo.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.