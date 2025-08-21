Na wyniki KGHM-u duży wpływ wywiera silny złoty

Aktualizacja: 21.08.2025 05:56 Publikacja: 21.08.2025 05:23
KGHM, na czele którego stoi Andrzej Szydło, liczy na istotną obniżkę podatku miedziowego.
W I połowie tego roku KGHM przeznaczył na inwestycje 1,51 mld zł, co stanowiło 40 proc. tego, co zaplanowano w budżecie na cały ten rok. Zarząd spółki przekonany jest jednak, że w kolejnych okresach nakłady wzrosną. – Nie budzi to naszego niepokoju, to naturalny etap rozwoju poszczególnych inwestycji, zlecania, wykonawstwa, wchodzenia w projekty. Wiemy, że ten parametr zostanie poprawiony do końca roku - powiedział podczas konferencji wynikowej Zbigniew Bryja, wiceprezes ds. rozwoju KGHM-u.
Giełdowa spółka przypomniała, że w czerwcu jej zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac dotyczących rozpoznania geologiczno-hydrogeologicznego pod przyszłą budowę szybów górniczych: Retków, Gaworzyce oraz GG-2 Odra. Etap ten ma umożliwić precyzyjne wyznaczenie docelowej lokalizacji nowych obiektów, wybór najlepszej technologii głębienia, a także określenie głębokości mrożenia górotworu. Szacunkowy koszt całej inwestycji wyniesie minimum 9 mld zł.
Retków i GG-2 Odra mają docelowo pełnić funkcję materiałowo-zjazdową, a Gaworzyce będą szybem wentylacyjnym wydechowym. KGHM prowadzi również prace związane z zabudową wyposażenia w szybie GG-1, będącym obecnie szybem wentylacyjnym, a mającym docelowo pełnić również funkcję materiałowo-zjazdową.
W I półroczu spółka matka najwięcej pieniędzy wydała na tzw. główny ciąg technologiczny, a w jego ramach na rozwój w obszarze górnictwa (1,24 mld zł). Najwięcej pieniędzy przeznaczono na program udostępnienia złoża. Kosztem 418 mln zł m.in. wykonano 21,6 km wyrobisk górniczych, rozbudowano transport taśmowy i system klimatyzacji. Po ponad 200 mln zł przeznaczono na wymianę parku maszynowego (zakupiono i dostarczono 140 maszyn górniczych) i uzbrojenie rejonów górniczych. Istotne kwoty przeznaczono także na odwadnianie kopalń, rozbudowę Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most oraz odtworzenie kopalń i Zakładu Hydrotechnicznego.
W tym roku stosunkowo małe inwestycje są realizowane w hutach należących do KGHM-u. Po I półroczu osiągnęły poziom 190 mln zł. Istotnie mają wzrosnąć w przyszłym roku za sprawą remontu planowanego w Hucie Miedzi Głogów II.
W kolejnych latach istotny wpływ na poziom inwestycji KGHM-u będą miały zmiany w krajowym podatku od niektórych kopalin. – Z uwagą obserwujemy prace nad zmianami w formule tzw. podatku miedziowego. Jest to szczególnie istotne w momencie, gdy mimo korzystnych cen miedzi na rynkach międzynarodowych i realizacji planów produkcyjnych, wyniki grupy pozostają pod bardzo silną presją kursu dolara - twierdzi Andrzej Szydło, prezes KGHM-u. Dopytywany o ewentualne postulaty spółki dotyczące zmian w podatku od miedzi powiedział, że spółka przekazała je w ramach trwających konsultacji publicznych, ale to parlament i prezydent zdecydują o ich uchwaleniu.
W myśl obecnie proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań, KGHM w ciągu 10 lat powinien zapłacić mniejszą o 10,05 mld zł daninę z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin, niż wynosiłaby ona według obecnie obowiązującej metodologii. Założono, że nowelizacja stosownej ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r.
Znacznie mniej niż w Polsce koncern zainwestował na rynkach zagranicznych. W KGHM International tego typu wydatki wyniosły w I połowie roku 104 mln USD (405 mln zł), co oznaczało spadek o 40 proc. Z kolei w Sierra Gorda utrzymano je na wcześniejszym poziomie 260 mln USD (z tego na KGHM przypadło 55 proc.). Koncern zastrzegł, że obecnie skupia się na optymalizacji aktywów zagranicznych. Z kolei dywagacje na temat ewentualnej ich sprzedaży uznał za przedwczesne.
Z opublikowanego przez KGHM raportu za I połowę tego roku wynika, że grupa w tym czasie wypracowała minimalny wzrost przychodów (do 17,6 mld zł), 15,6-proc. wzrost zysku EBITDA (do 4,86 mld zł) i 46-proc. spadek zysku netto (do 580 mln zł). Dla inwestorów kluczowe znaczenie miały jednak wyniki samego II kwartału, a te okazały się słabsze niż rok temu. Wiosną grupa wypracowała ponad 8,61 mld zł przychodów, przeszło 2,37 mld zł skorygowanego zysku EBITDA i 250 mln zł zysku netto. Spadły one rok do roku odpowiednio o 6 proc., 11 proc. i 62 proc.
Zniżkę przychodów koncern tłumaczy mniej korzystnym dla spółki matki kursem dolara od zanotowanego rok wcześniej. Był to na tyle istotny czynnik, że nawet poprawa wyników operacyjnych zagranicznych aktywów nie pozwoliła na zwyżkę łącznych wpływów. Na skorygowaną EBITDA grupy, oprócz kursu walutowego, istotny wpływ również miały słabe rezultaty spółki matki. KGHM na poziomie jednostkowym wykazał aż 25-proc. spadek tego wyniku. Jeszcze mocniej, gdyż o 36 proc. zmalał on w biznesie określonym w koncernie jako pozostałe segmenty. Dla odmiany w Sierra Gorda wzrósł o 33 proc., a w KGHM International o 6 proc.
Wiosną grupa wykazała zniżkę produkcji zarówno miedzi płatnej, jak i srebra. W I przypadku spadek wyniósł 2 proc. (do 175 tys. ton), a w drugim 7 proc. (do 337 ton). Słabsza produkcja miedzi była konsekwencją działalności prowadzonej w Polsce. Spółka matka 5-proc. zniżkę tłumaczy remontami hut, co skutkowało niższą dyspozycyjnością linii wytwórczych. Produkcja miedzi istotnie wzrosła za to w Sierra Gorda (+16 proc.) i KGHM International (+10 proc.).
W II kwartale grupa wykazała 4-proc. spadek kosztu C1, czyli jednostkowego gotówkowego kosztu produkcji miedzi płatnej. I znowu pozytywny wpływ na jego wysokość miała działalność zagraniczna, a negatywny krajowa. W KGHM International koszt C1 spadł o 45 proc., a w Sierra Gorda 43 proc. Z kolei w spółce matce wzrósł o 5 proc. Jak tłumaczy zarząd, to w głównej mierze kwestia wzrostu obciążeń podatkowych w Polsce.
Giełdowi inwestorzy na najnowsze wyniki finansowe KGHM-u zareagowali negatywnie. Odzwierciedleniem tego był spadający przez większą część sesji kurs akcji spółki. Już na otwarciu środowych notowań wyniósł 131,3 zł, co oznaczało spadek o 1 proc. Działo się tak pomimo rosnącego kursu miedzi w Londynie, który zazwyczaj ma decydujący wpływ na giełdową wycenę papierów spółki.
Na notowania akcji KGHM-u pewien wpływ mogły też mieć informacje podawane w czasie konferencji prasowej. Zarząd pytano m.in. o wypłatę ewentualnej dywidendy z tegorocznych zysków. Ten wskazał, że na jakiekolwiek deklaracje jest za wcześnie. Jednocześnie zwrócił uwagę na dużą zmienność rynku i silnego złotego, które mogą mieć decydujący wpływ na wyniki koncernu w kolejnych miesiącach.
