Na wyniki KGHM-u duży wpływ wywiera silny złoty

W I połowie tego roku KGHM przeznaczył na inwestycje 1,51 mld zł, co stanowiło 40 proc. tego, co zaplanowano w budżecie na cały ten rok. Zarząd spółki przekonany jest jednak, że w kolejnych okresach nakłady wzrosną. – Nie budzi to naszego niepokoju, to naturalny etap rozwoju poszczególnych inwestycji, zlecania, wykonawstwa, wchodzenia w projekty. Wiemy, że ten parametr zostanie poprawiony do końca roku - powiedział podczas konferencji wynikowej Zbigniew Bryja, wiceprezes ds. rozwoju KGHM-u.

W II połowie roku KGHM zwiększy wydatki na inwestycje

Giełdowa spółka przypomniała, że w czerwcu jej zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac dotyczących rozpoznania geologiczno-hydrogeologicznego pod przyszłą budowę szybów górniczych: Retków, Gaworzyce oraz GG-2 Odra. Etap ten ma umożliwić precyzyjne wyznaczenie docelowej lokalizacji nowych obiektów, wybór najlepszej technologii głębienia, a także określenie głębokości mrożenia górotworu. Szacunkowy koszt całej inwestycji wyniesie minimum 9 mld zł.

Retków i GG-2 Odra mają docelowo pełnić funkcję materiałowo-zjazdową, a Gaworzyce będą szybem wentylacyjnym wydechowym. KGHM prowadzi również prace związane z zabudową wyposażenia w szybie GG-1, będącym obecnie szybem wentylacyjnym, a mającym docelowo pełnić również funkcję materiałowo-zjazdową.

W I półroczu spółka matka najwięcej pieniędzy wydała na tzw. główny ciąg technologiczny, a w jego ramach na rozwój w obszarze górnictwa (1,24 mld zł). Najwięcej pieniędzy przeznaczono na program udostępnienia złoża. Kosztem 418 mln zł m.in. wykonano 21,6 km wyrobisk górniczych, rozbudowano transport taśmowy i system klimatyzacji. Po ponad 200 mln zł przeznaczono na wymianę parku maszynowego (zakupiono i dostarczono 140 maszyn górniczych) i uzbrojenie rejonów górniczych. Istotne kwoty przeznaczono także na odwadnianie kopalń, rozbudowę Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most oraz odtworzenie kopalń i Zakładu Hydrotechnicznego.