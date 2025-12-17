Materiał partnera: KGHM

Współczesny rynek pracy stał się areną intensywnej rywalizacji o talenty – zarówno tych doświadczonych profesjonalistów, jak i młodych ludzi dopiero rozpoczynających karierę zawodową. W takim środowisku nie wystarcza oferować dobrego wynagrodzenia czy stabilnego zatrudnienia – trzeba budować wiarygodną i silną markę pracodawcy, która autentycznie odpowiada na potrzeby kandydatów oraz aktualne trendy.

To, że pracownicy są dla firmy najważniejsi, podkreśla Magdalena Lipińska, dyrektor naczelna ds. zarządzania zasobami ludzkimi KGHM. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że fundamentem każdej firmy są przede wszystkim pracownicy. Dlatego dbamy, aby praca w KGHM była atrakcyjna nie tylko pod względem finansowym, lecz także stwarzała możliwości rozwoju, spełniając najwyższe standardy w zakresie warunków i bezpieczeństwa pracy – mówi Lipińska.

Jak dodaje, KGHM pozostaje liderem pracodawców sektora surowców i paliw, oferując rozwiązania rzadko spotykane w polskich przedsiębiorstwach: każdego roku waloryzowane wynagrodzenia, rozbudowany pakiet bonusów finansowych, dodatkowe wypłaty, nagrody jubileuszowe, świadczenia wypoczynkowe, ekwiwalenty szkolne oraz odprawy emerytalno-rentowe.

To kompleksowe podejście – łączące bezpieczeństwo, rozwój i dbałość o pracownika – stanowi jeden z fundamentów strategii KGHM w obszarze employer brandingu.

Atrakcyjność potwierdzona rankingami

Wyniki najnowszego badania Randstad „Employer Brand Research 2025” potwierdzają, że działania KGHM są skuteczne i dostrzegane zarówno przez aktualnych pracowników, jak i osoby niezwiązane z firmą. W badaniu, które objęło 4,6 tys. respondentów z całej Polski, KGHM znalazł się w TOP 10 najatrakcyjniejszych pracodawców w Polsce, czego potwierdzeniem jest obecność firmy w zestawieniu od 2011 r., w tym wielokrotne miejsca na podium.

Respondenci wskazywali przede wszystkim dobrą sytuację finansową spółki, atrakcyjne wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia, bogaty pakiet benefitów, otwartość na innowacje technologiczne i bardzo dobrą reputację przedsiębiorstwa.

To właśnie te elementy sprawiają, że KGHM postrzegany jest jako pracodawca godny zaufania i perspektywiczny – zarówno przez ludzi z doświadczeniem, jak i młodych kandydatów.

Budowanie marki pracodawcy w KGHM zostało docenione także prestiżową nagrodą Dobry Pracodawca 2025, przyznaną podczas Europejskiego Forum Biznesu w ramach Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności.

Nagroda ta wskazuje, że firma realizuje nie tylko działania wizerunkowe w obszarze HR, lecz także podejmuje szereg inicjatyw społecznych i prospołecznych, które przekładają się na pozytywny odbiór pracodawcy w społeczności lokalnej i krajowej.

Kapituła konkursu doceniła przede wszystkim stopień zaangażowania w odpowiedzialne projekty CSR, aktywność charytatywną, sponsoring lokalnych inicjatyw oraz politykę firmy jako pracodawcy.

Inwestycje w przyszłe talenty

Jednym z filarów strategii employer brandingowej KGHM jest edukacja i współpraca z młodymi ludźmi. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników technicznych firma realizuje programy, które mają na celu przygotowanie przyszłych specjalistów oraz zwiększenie liczby dobrze wykwalifikowanych kandydatów na rynku pracy.

Jednym z przykładów takiego podejścia jest program „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM – kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Program ten w założeniu obejmuje kształcenie uczniów szkół ponadpodstawowych w zawodach kluczowych dla branży górniczo-hutniczej, takich jak technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, automatyk czy technik mechatronik. Dzięki temu młodzi ludzie zdobywają umiejętności, które są bezpośrednio pożądane na rynku pracy, a firma może liczyć na wykwalifikowane kadry w przyszłości.

Ale w tym projekcie zrobiono krok dalej i dziś „Kompetentni” przygotowują uczniów zarówno pod kątem technicznym, dzięki takim jak grywalizacja i elementy microlearningu, jak i angażują młodzież w proces nauki i budowania kompetencji miękkich. Jak wynika z najnowszych danych KGHM, w roku szkolnym 2025/2026 objął on ponad 2,3 tys. uczniów z dziesięciu szkół patronackich, którzy dzięki temu mają realną możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w sektorze przemysłowym.

Innowacyjne kampanie wizerunkowe

Employer branding w KGHM to nie tylko działania edukacyjne i rekrutacyjne – to także kampanie wizerunkowe, które zmieniają sposób myślenia o branżach technicznych i przemysłowych w Polsce.

Jedna z najbardziej inspirujących kampanii ostatnich lat to sesja zdjęciowa i kampania „Piękno technicznych zawodów”, której celem było pokazanie, że kompetencje techniczne mogą być atrakcyjne i wartościowe także dla kobiet. Uczennice szkół patronackich KGHM wystąpiły jako górniczki, hutniczki, mechatroniczki i pokazały, że branże techniczne są pełne możliwości dla osób o różnych kompetencjach i zainteresowaniach.

Dwie kolejne sesje realizowane były pod hasłem różnorodności – prezentując uczniów, nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz koordynatorów programu „Kompetentni w branży”. Kampania podkreślała, że każdy uczestnik społeczności KGHM ma unikalne kompetencje, które w połączeniu tworzą silną, zaangażowaną społeczność.

Takie działania nie tylko wzmacniają wizerunek pracodawcy, ale również pokazują, że KGHM wspiera różnorodność w miejscu pracy – co jest coraz ważniejszym elementem kultury organizacyjnej nowoczesnych firm.

Otwartość na młodych w wielu obszarach

KGHM to nie tylko przemysł ciężki, górnictwo i hutnictwo. Firma aktywnie inwestuje w nowoczesne obszary działalności, takie jak IT i cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo, automatyka i robotyka, data analytics czy innowacyjne systemy monitoringu i sterowania.

Obecność na największych targach pracy, wydarzeniach branżowych i konferencjach dla profesjonalistów IT, w tym m.in. AGH Cyber Kampus, pokazuje, że firma otwiera drzwi dla specjalistów z różnych dziedzin i zaprasza ich do współtworzenia swojej technologicznej przyszłości.

Dzięki temu KGHM przyciąga kandydatów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami – nie tylko tych z kierunków technicznych przemysłowych, ale także ekspertów w dziedzinie informatyki i cyberbezpieczeństwa, którzy chcą rozwijać się w dużej, innowacyjnej organizacji.

KGHM realizuje employer branding w sposób holistyczny, wychodząc poza tradycyjne działania rekrutacyjne i komunikacyjne. Firma buduje relacje z kandydatami i pracownikami poprzez rożne aktywności – jak choćby olimpiady wiedzy o KGHM, inicjatywy sportowe, stoiska podczas targów pracy, gdzie zawsze stoją eksperci HR, aktywną obecność w mediach społecznościowych pod chwytliwym hasłem #TeamKompetentni, które stało się symbolem jednego z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych programów ambasadorskich.

W ten sposób firma nie tylko komunikuje ofertę pracy – ale tworzy doświadczenie pracodawcy, które angażuje, edukuje i inspiruje.

Lepiej Miedź niż nie mieć

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych kampanii wizerunkowych koncernu z Lubina była ta „Lepiej Miedź niż nie mieć”, w której udział wzięli pracownicy wykonujący różnorodne zawody w KGHM – od górnika, przez przeróbkarza, ratownika górniczego, kadrową, aż po hutnika. Kampania pokazywała nie tylko zawodowe role, ale przede wszystkim zakres benefitów, także nietypowych (np. dofinansowanie dojazdów do pracy), szeroki wachlarz kursów i szkoleń czy realne doświadczenia i perspektywy rozwoju zawodowego.

To przykład treści employer brandingowej, która opiera się na autentycznych historiach pracowników, co znacząco zwiększa wiarygodność przekazu.

Employer branding w KGHM to także działania związane z CSR i budowaniem relacji społecznych. Firma prowadzi wolontariat pracowniczy „Miedziane Serce”, który integruje pracowników wokół działań społecznych i ekologicznych, wzmacniając identyfikację z firmą oraz kompetencje związane z pracą zespołową i przywództwem.

Programy KGHM takie jak „EKO Zdrowie” promują zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowotną wśród społeczności lokalnej, a działania prozdrowotne obejmują m.in. zajęcia nordic walking dla dorosłych czy naukę pływania dla dzieci. KGHM angażuje się także w projekty prorodzinne, warsztaty edukacyjne oraz wsparcie lokalnych organizacji, co wzmacnia postrzeganie firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy – także w oczach społeczności, które są partnerami w tworzeniu długofalowych relacji.

Strategia przyszłości

Działania KGHM w obszarze employer brandingu to przykład spójnej, konsekwentnej i kompleksowej strategii, której efekty widać zarówno w rankingach, jak i w codziennych relacjach z pracownikami oraz kandydatami.

Firma stara się łączyć stabilne warunki pracy i atrakcyjne benefity, innowacyjne programy edukacyjne i rozwojowe, autentyczne kampanie wizerunkowe, działania CSR i społeczne oraz zaawansowane praktyki HR i zarządzania talentami.

To wszystko tworzy dobrą markę pracodawcy, która odpowiada na wyzwania współczesnego rynku pracy, inspiruje innych i realnie przyczynia się do rozwoju organizacji oraz społeczności, w których KGHM działa.

Materiał partnera: KGHM