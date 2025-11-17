Trzecią spółką z najwyższą wartością akcji jest PZU. Jej kapitalizacja na koniec notowań w ostatni piątek sięgnęła 52,3 mld zł, a za akcję trzeba było zapłacić blisko 61 zł. Miesiąc wcześniej akcje spółki wyceniane były łącznie na 47,5 mld zł, a kurs nieznacznie przekraczał 55 zł. Przed wyborami z 2023 r. kapitalizacja największego polskiego ubezpieczyciela nieznacznie przekraczała 37 mld zł, a jedna akcja kosztowała niespełna 43 zł. W PZU cały czas trwają prace nad projektem połączenia z Bankiem Pekao i być może sprzedaży Alior Banku, który dziś także wchodzi w skład grupy ubezpieczyciela. Decyzji w tej sprawie nie ma.

Energetyka w ofensywie - Tauron, Enea, PGE i KGHM na fali

Swoją kapitalizację powiększyły w ostatnim miesiącu także inne spośród 13 spółek kontrolowanych przez skarb państwa i notowanych na GPW. Warto tu zwrócić uwagę na Eneę i Tauron. Kapitalizacja pierwszej z tych spółek na koniec piątkowych notowań sięgnęła 11,8 mld zł i wzrosła z 9,7 mld zł. Przeszło dwa lata temu było to 3,9 mld zł. W przypadku Taurona kapitalizacja w ciągu ostatniego miesiąca urosła z 15,2 mld zł do 18,5 mld zł. Przeszło dwa lata temu, 13 października 2023 r., kapitalizacja tej spółki wynosiła 6,5 mld zł. Oznacza to właśnie wspominany przez ministra Balczuna wzrost o blisko 200 proc.

Świetnie radzą sobie także inne spółki z sektora energetycznego. Łączna wartość akcji PGE wzrosła w okresie dwóch lat od wyborów z 16 mld zł do 24 mld zł. W ostatnim miesiącu spółka dołożyła do tego kolejne blisko 0,5 mld zł. Na rekordowych poziomach utrzymuje się też kapitalizacja KGHM. Wartość jego akcji w ciągu dwóch lat od wyborów podskoczyła z 21,8 mld zł do 38,5 mld zł. W ostatnim miesiącu wzrosła jeszcze o ok. 0,1 mld zł, a kurs akcji tej spółki po imponujących wzrostach z ostatnich miesięcy testuje obecnie poziom ok. 200 zł.

Mniejsze spółki też rosną - GPW i Grupa Azoty

W górę w ostatnim miesiącu poszła wycena GPW (do 2,6 mld zł z 2,3 mld zł), a także Grupy Azoty (do 1,9 mld zł z 1,8 mld zł). Przed wyborami z 2023 r. łączna wartość ich akcji wynosiła odpowiednio 1,6 mld zł i 2,5 mld zł.