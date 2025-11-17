Aktualizacja: 17.11.2025 14:13 Publikacja: 17.11.2025 13:38
Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych
Foto: materiały prasowe
– Na GPW rośnie kapitalizacja spółek: ceny akcji Orlenu i Enei podwoiły się w ciągu roku, PZU wzrosło o ok. 50 proc., PKO BP o prawie 33 proc., PGE o 66 proc., a Tauron aż o blisko 200 proc. – podliczał w piątek na LinkedInie Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.
My przyglądamy się tym wzrostom uważniej. Miesiąc temu „Rzeczpospolita” i „Parkiet” podsumowały, jak wycena akcji notowanych na GPW spółek, nad którymi kontrolę sprawuje Skarb Państwa, zmieniła się od czasu wyborów z 15 października 2023 r. Okazało się, że ich łączna kapitalizacja w okresie dwóch lat od wyborów wzrosła z 218 mld zł do 340,8 mld zł, czyli o przeszło 56 proc. Indeks największych spółek WIG20 urósł w tym czasie o 45,6 proc.
Ale to nie koniec. Okazuje się bowiem, że kolejny miesiąc przyniósł dalsze zwyżki kapitalizacji spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa i notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ich łączna wycena na 14 listopada podskoczyła do 370,5 mld zł, była więc o 29,7 mld zł, czyli o 8,7 proc., wyższa niż miesiąc wcześniej. Od czasu wyborów z 2023 r. wzrosła o 152,5 mld zł, czyli o 70 proc.
Najwyższą kapitalizacją może się pochwalić Orlen. Łączna wartość jego akcji na koniec zeszłego tygodnia sięgnęła 121,6 mld zł. Za jedną trzeba było zapłacić 104 zł. Miesiąc wcześniej było to 88,63 zł. Na zamknięciu notowań w ostatnim dniu przed wyborami 15 października 2023 r. kapitalizacja Orlenu sięgała 72,2 mld zł, a akcje kosztowały nieco ponad 62 zł.
Orlen nadal porządkuje swój biznes po rządach PiS i Zjednoczonej Prawicy. Ciągle nie ma decyzji, czy w jego grupie pozostanie Energa, rozważane są różne scenariusze. W ostatnim miesiącu doszło do zmian w Radzie Nadzorczej Orlenu, zmienił się m.in. jej przewodniczący.
– Chciałbym mieć na tych stanowiskach osoby, które będą w większym stopniu skoncentrowane na kwestiach nadzoru powierzonych im obszarów, zwłaszcza związanych z rozliczeniami – mówił w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” Wojciech Balczun, szef resortu aktywów państwowych. Dowodem na przyspieszenie w tym zakresie ma być wniosek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pociągnięciu do odpowiedzialności byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka i Michała Roga, byłego członka zarządu tej spółki.
Tłumacząc wymianę przewodniczącego Rady Nadzorczej minister Balczun stwierdził, że „na stanowiskach przewodniczących Rad Nadzorczych w strategicznych spółkach z udziałem Skarbu Państwa chcemy mieć przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych”. – Muszę mieć stały kontakt z przewodniczącymi – dodał.
Kapitalizacja największego polskiego banku, czyli PKO BP, na zamknięciu piątkowych notowań sięgnęła 93,8 mld zł, a za jedną akcję tej spółki trzeba było zapłacić 75,6 zł. Oznacza to imponujący wzrost w porównaniu z poziomem sprzed wyborów dwa lata temu. Wtedy kapitalizacja spółki zamykała się w kwocie nieco ponad 48 mld zł, a kurs akcji banku wynosił 38,65 zł.
Trzecią spółką z najwyższą wartością akcji jest PZU. Jej kapitalizacja na koniec notowań w ostatni piątek sięgnęła 52,3 mld zł, a za akcję trzeba było zapłacić blisko 61 zł. Miesiąc wcześniej akcje spółki wyceniane były łącznie na 47,5 mld zł, a kurs nieznacznie przekraczał 55 zł. Przed wyborami z 2023 r. kapitalizacja największego polskiego ubezpieczyciela nieznacznie przekraczała 37 mld zł, a jedna akcja kosztowała niespełna 43 zł. W PZU cały czas trwają prace nad projektem połączenia z Bankiem Pekao i być może sprzedaży Alior Banku, który dziś także wchodzi w skład grupy ubezpieczyciela. Decyzji w tej sprawie nie ma.
Swoją kapitalizację powiększyły w ostatnim miesiącu także inne spośród 13 spółek kontrolowanych przez skarb państwa i notowanych na GPW. Warto tu zwrócić uwagę na Eneę i Tauron. Kapitalizacja pierwszej z tych spółek na koniec piątkowych notowań sięgnęła 11,8 mld zł i wzrosła z 9,7 mld zł. Przeszło dwa lata temu było to 3,9 mld zł. W przypadku Taurona kapitalizacja w ciągu ostatniego miesiąca urosła z 15,2 mld zł do 18,5 mld zł. Przeszło dwa lata temu, 13 października 2023 r., kapitalizacja tej spółki wynosiła 6,5 mld zł. Oznacza to właśnie wspominany przez ministra Balczuna wzrost o blisko 200 proc.
Świetnie radzą sobie także inne spółki z sektora energetycznego. Łączna wartość akcji PGE wzrosła w okresie dwóch lat od wyborów z 16 mld zł do 24 mld zł. W ostatnim miesiącu spółka dołożyła do tego kolejne blisko 0,5 mld zł. Na rekordowych poziomach utrzymuje się też kapitalizacja KGHM. Wartość jego akcji w ciągu dwóch lat od wyborów podskoczyła z 21,8 mld zł do 38,5 mld zł. W ostatnim miesiącu wzrosła jeszcze o ok. 0,1 mld zł, a kurs akcji tej spółki po imponujących wzrostach z ostatnich miesięcy testuje obecnie poziom ok. 200 zł.
W górę w ostatnim miesiącu poszła wycena GPW (do 2,6 mld zł z 2,3 mld zł), a także Grupy Azoty (do 1,9 mld zł z 1,8 mld zł). Przed wyborami z 2023 r. łączna wartość ich akcji wynosiła odpowiednio 1,6 mld zł i 2,5 mld zł.
Przez ostatni miesiąc nieznacznie spadła natomiast łączna wartość akcji pogrążonego w kryzysie po rządach PiS i Zjednoczonej Prawicy PKP Cargo. Na koniec notowań w piątek wynosiła 0,7 mld zł (tak jak dzień przed wyborami sprzed ponad dwóch lat), podczas gdy miesiąc wcześniej było to 0,8 mld zł.
Kapitalizacja Polic obniżyła się w ciągu ostatniego miesiąca z 1,1 mld zł do 1 mld zł, a JSW z 3,1 mld zł do 2,8 mld zł. Znaczących zmian nie zanotował natomiast w ostatnim miesiącu Polski Holding Nieruchomości, jego kapitalizacja to 0,5 mld zł, nieco mniej niż tuż przed wyborami.
