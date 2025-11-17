Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

O 30 mld zł urosła w miesiąc wartość spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa

Kapitalizacja spółek giełdowych kontrolowanych przez Skarb Państwa wzrosła w miesiąc o 9 proc. Wzrost wartości od wyborów z 15 października 2023 r. to już prawie 70 proc. Najwyżej wyceniany jest Orlen, najmocniej urósł Tauron.

Publikacja: 17.11.2025 13:38

Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych

Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych

Foto: materiały prasowe

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak wzrosła kapitalizacja spółek kontrolowanych przez skarb państwa w ostatnim miesiącu?
  • Dlaczego Orlen jest najwyżej wycenianą spółką na GPW i jakie zmiany w nim zaszły?
  • Jakie inne spółki osiągnęły znaczne wzrosty kapitalizacji od czasu wyborów??
  • Które spółki doświadczyły spadków?

– Na GPW rośnie kapitalizacja spółek: ceny akcji Orlenu i Enei podwoiły się w ciągu roku, PZU wzrosło o ok. 50 proc., PKO BP o prawie 33 proc., PGE o 66 proc., a Tauron aż o blisko 200 proc. – podliczał w piątek na LinkedInie Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

Wzrost kapitalizacji spółek Skarbu Państwa po wyborach

My przyglądamy się tym wzrostom uważniej. Miesiąc temu „Rzeczpospolita” i „Parkiet” podsumowały, jak wycena akcji notowanych na GPW spółek, nad którymi kontrolę sprawuje Skarb Państwa, zmieniła się od czasu wyborów z 15 października 2023 r. Okazało się, że ich łączna kapitalizacja w okresie dwóch lat od wyborów wzrosła z 218 mld zł do 340,8 mld zł, czyli o przeszło 56 proc. Indeks największych spółek WIG20 urósł w tym czasie o 45,6 proc.

Czytaj więcej

Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych
Biznes
Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych: Inwestycje w Polsce dla polskich firm

Ale to nie koniec. Okazuje się bowiem, że kolejny miesiąc przyniósł dalsze zwyżki kapitalizacji spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa i notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ich łączna wycena na 14 listopada podskoczyła do 370,5 mld zł, była więc o 29,7 mld zł, czyli o 8,7 proc., wyższa niż miesiąc wcześniej. Od czasu wyborów z 2023 r. wzrosła o 152,5 mld zł, czyli o 70 proc.

Reklama
Reklama

Orlen liderem wzrostów - zmiany w Radzie Nadzorczej

Najwyższą kapitalizacją może się pochwalić Orlen. Łączna wartość jego akcji na koniec zeszłego tygodnia sięgnęła 121,6 mld zł. Za jedną trzeba było zapłacić 104 zł. Miesiąc wcześniej było to 88,63 zł. Na zamknięciu notowań w ostatnim dniu przed wyborami 15 października 2023 r. kapitalizacja Orlenu sięgała 72,2 mld zł, a akcje kosztowały nieco ponad 62 zł.

Orlen nadal porządkuje swój biznes po rządach PiS i Zjednoczonej Prawicy. Ciągle nie ma decyzji, czy w jego grupie pozostanie Energa, rozważane są różne scenariusze. W ostatnim miesiącu doszło do zmian w Radzie Nadzorczej Orlenu, zmienił się m.in. jej przewodniczący.

– Chciałbym mieć na tych stanowiskach osoby, które będą w większym stopniu skoncentrowane na kwestiach nadzoru powierzonych im obszarów, zwłaszcza związanych z rozliczeniami – mówił w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” Wojciech Balczun, szef resortu aktywów państwowych. Dowodem na przyspieszenie w tym zakresie ma być wniosek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pociągnięciu do odpowiedzialności byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka i Michała Roga, byłego członka zarządu tej spółki.

Tłumacząc wymianę przewodniczącego Rady Nadzorczej minister Balczun stwierdził, że „na stanowiskach przewodniczących Rad Nadzorczych w strategicznych spółkach z udziałem Skarbu Państwa chcemy mieć przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych”. – Muszę mieć stały kontakt z przewodniczącymi – dodał.

PKO BP i PZU zyskują na wartości

Kapitalizacja największego polskiego banku, czyli PKO BP, na zamknięciu piątkowych notowań sięgnęła 93,8 mld zł, a za jedną akcję tej spółki trzeba było zapłacić 75,6 zł. Oznacza to imponujący wzrost w porównaniu z poziomem sprzed wyborów dwa lata temu. Wtedy kapitalizacja spółki zamykała się w kwocie nieco ponad 48 mld zł, a kurs akcji banku wynosił 38,65 zł.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Gospodarka
Tak ma się rozwijać Polska do 2035 r. Rząd pokazał swoją strategię

Trzecią spółką z najwyższą wartością akcji jest PZU. Jej kapitalizacja na koniec notowań w ostatni piątek sięgnęła 52,3 mld zł, a za akcję trzeba było zapłacić blisko 61 zł. Miesiąc wcześniej akcje spółki wyceniane były łącznie na 47,5 mld zł, a kurs nieznacznie przekraczał 55 zł. Przed wyborami z 2023 r. kapitalizacja największego polskiego ubezpieczyciela nieznacznie przekraczała 37 mld zł, a jedna akcja kosztowała niespełna 43 zł. W PZU cały czas trwają prace nad projektem połączenia z Bankiem Pekao i być może sprzedaży Alior Banku, który dziś także wchodzi w skład grupy ubezpieczyciela. Decyzji w tej sprawie nie ma.

Energetyka w ofensywie - Tauron, Enea, PGE i KGHM na fali

Swoją kapitalizację powiększyły w ostatnim miesiącu także inne spośród 13 spółek kontrolowanych przez skarb państwa i notowanych na GPW. Warto tu zwrócić uwagę na Eneę i Tauron. Kapitalizacja pierwszej z tych spółek na koniec piątkowych notowań sięgnęła 11,8 mld zł i wzrosła z 9,7 mld zł. Przeszło dwa lata temu było to 3,9 mld zł. W przypadku Taurona kapitalizacja w ciągu ostatniego miesiąca urosła z 15,2 mld zł do 18,5 mld zł. Przeszło dwa lata temu, 13 października 2023 r., kapitalizacja tej spółki wynosiła 6,5 mld zł. Oznacza to właśnie wspominany przez ministra Balczuna wzrost o blisko 200 proc.

Czytaj więcej

Robert Kropiwnicki, poseł Koalicji Obywatelskiej
Gospodarka
Nagła dymisja w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Odchodzi jeden z wiceministrów

Świetnie radzą sobie także inne spółki z sektora energetycznego. Łączna wartość akcji PGE wzrosła w okresie dwóch lat od wyborów z 16 mld zł do 24 mld zł. W ostatnim miesiącu spółka dołożyła do tego kolejne blisko 0,5 mld zł. Na rekordowych poziomach utrzymuje się też kapitalizacja KGHM. Wartość jego akcji w ciągu dwóch lat od wyborów podskoczyła z 21,8 mld zł do 38,5 mld zł. W ostatnim miesiącu wzrosła jeszcze o ok. 0,1 mld zł, a kurs akcji tej spółki po imponujących wzrostach z ostatnich miesięcy testuje obecnie poziom ok. 200 zł.

Mniejsze spółki też rosną - GPW i Grupa Azoty

W górę w ostatnim miesiącu poszła wycena GPW (do 2,6 mld zł z 2,3 mld zł), a także Grupy Azoty (do 1,9 mld zł z 1,8 mld zł). Przed wyborami z 2023 r. łączna wartość ich akcji wynosiła odpowiednio 1,6 mld zł i 2,5 mld zł.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun na pierwszym posiedzeniu Zespołu ds. Udziału Komponent
Gospodarka
To polskie firmy mają realizować inwestycje w Polsce. Rząd opracowuje zasady

Przez ostatni  miesiąc nieznacznie spadła natomiast łączna wartość akcji pogrążonego w kryzysie po rządach PiS i Zjednoczonej Prawicy PKP Cargo. Na koniec notowań w piątek wynosiła 0,7 mld zł (tak jak dzień przed wyborami sprzed ponad dwóch lat), podczas gdy miesiąc wcześniej było to 0,8 mld zł.

Kapitalizacja Polic obniżyła się w ciągu ostatniego miesiąca z 1,1 mld zł do 1 mld zł, a JSW z 3,1 mld zł do 2,8 mld zł. Znaczących zmian nie zanotował natomiast w ostatnim miesiącu Polski Holding Nieruchomości, jego kapitalizacja to 0,5 mld zł, nieco mniej niż tuż przed wyborami.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Aktywów Państwowych Giełda Rynki Firmy Orlen Energa Enea PKP Cargo PKO BP KGHM Analizy rynkowe Wskaźniki Kapitalizacja Kontrola GPW Grupa Azoty PZU Tauron Skarb Państwa

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak wzrosła kapitalizacja spółek kontrolowanych przez skarb państwa w ostatnim miesiącu?
  • Dlaczego Orlen jest najwyżej wycenianą spółką na GPW i jakie zmiany w nim zaszły?
  • Jakie inne spółki osiągnęły znaczne wzrosty kapitalizacji od czasu wyborów??
  • Które spółki doświadczyły spadków?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

– Na GPW rośnie kapitalizacja spółek: ceny akcji Orlenu i Enei podwoiły się w ciągu roku, PZU wzrosło o ok. 50 proc., PKO BP o prawie 33 proc., PGE o 66 proc., a Tauron aż o blisko 200 proc. – podliczał w piątek na LinkedInie Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych.

Wzrost kapitalizacji spółek Skarbu Państwa po wyborach

Pozostało jeszcze 95% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Berkshire Hathaway inwestuje w Alphabet, sprzedaje udziały w Apple
Giełda
Berkshire Hathaway inwestuje w Alphabet, sprzedaje udziały w Apple
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Nowe szczyty hossy mimo zmiennych nastrojów na krajowej giełdzie
Giełda
Nowe szczyty hossy mimo zmiennych nastrojów na krajowej giełdzie
Słynny inwestor: Wyceny spółek z branży AI są zawyżone. Pomijają ważny czynnik
Giełda
Słynny inwestor: Wyceny spółek z branży AI są zawyżone. Pomijają ważny czynnik
Byki zaczynają mieć wątpliwości
Giełda
Byki zaczynają mieć wątpliwości
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Inwestorzy na GPW sprawili sobie prezent na Święto Niepodległości
Giełda
Inwestorzy na GPW sprawili sobie prezent na Święto Niepodległości
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama