Ekonomiści od dawna zarzucali rządowi Donalda Tuska brak strategii gospodarczej. Między innymi w odpowiedzi na te głosy, ale nie tylko, powstaje „Strategia rozwoju Polski do 2035 r.” – Wiodącym motywem „Strategii” jest poszukiwanie nowej równowagi między konkurencyjnością gospodarki, spójnością społeczną oraz bezpieczeństwem kraju – mówiła w środę w czasie pierwszej prezentacji dokumentu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej. To jej resort nadzorował pracę nad tym dokumentem, w którą zaangażowani byli także przedstawiciele innych ministerstw, instytucji rządowych i samorządowych.

„Strategia” określa trzy główne cele dla polityki rozwoju państwa w najbliższej dekadzie. To cel demograficzny rozumiany jako łagodzenie zmian demograficznych i adaptacja do ­nich. Ponadto cel gospodarczy, czyli tworzenie warunków dla konkurencyjnej i sprawiedliwej gospodarki, z poszanowaniem dla środowiska i klimatu. I wreszcie cel bezpieczeństwa, a więc wzmocnienie bezpieczeństwa, odporności i sprawności państwa. Jest też cel horyzontalny związany z rozwojem terytorialnym kraju.

Demografia – w „Strategia rozwoju Polski do 2035 r.”

Autorzy „Strategii” zauważają, że zmiany demograficzne w Polsce w najbliższej dekadzie znacząco zmienią dotychczasowy porządek ekonomiczny i społeczny. Do 2035 r. nastąpi istotny spadek liczby dzieci oraz osób w wieku produkcyjnym w populacji naszego kraju przy wzroście udziału osób starszych, w tym zwłaszcza w wieku 75+. Zmiany te wpłyną m.in. na popyt na dobra i usługi (prywatne i publiczne), sytuację na rynku pracy oraz relacje społeczne.