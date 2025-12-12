„Z Pragi widzimy prawdziwą historię sukcesu gospodarczego Polski, a nie bajkę” – podkreśla Jan Ruzicka, dyrektor ds. stosunków zewnętrznych czeskiej grupy inwestycyjnej PPF Group.

Polska gospodarka wzorem? Czesi widzą potencjał współpracy

Zdaniem eksperta, polski rozwój gospodarczy w ostatnich latach jest wzorem sprawnego i strategicznego wykorzystania funduszy unijnych. Czesi chwalą Polskę za ekspansję przemysłową. Śledzą też uważnie proces polskiej transformacji cyfrowej, podkreślając m.in. wysoką jakość cyfrowych usług publicznych (e-administracja).

Zauważają też wspólne, strategiczne obszary współpracy. Rosnącym wyzwaniem dla polskich i czeskich przedsiębiorstw staje się m.in. konieczność konkurowania z biznesem i technologiami z Chin.

Kluczową w najbliższym czasie może okazać się wspólna strategia dotycząca obronności. „W przypadku krajów położonych na wschodniej flance NATO, w tym Czech i Polski, ryzyko to jest spotęgowane przez położenie geograficzne. Nie jest to obszar, w którym możemy sobie pozwolić na naiwność” – podkreśla ekspert.