Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Czesi zaskoczeni sukcesem Polski. Ekspert o współpracy: Strategiczna konieczność

Czescy przedsiębiorcy przyglądają się przemysłowo-obronnej strategii rozwoju Polski. Kluczowa inspiracja dotyczy poziomu wykorzystania funduszy unijnych. Potencjalne obszary współpracy kreśli w wywiadzie dla portalu WNP Jan Ruzicka z PPF Group.

Publikacja: 12.12.2025 12:44

Nowy wygląd mObywatela jest dostępny dla użytkowników od 30 lipca 2025 roku. Aktualizacja wdrażana b

Nowy wygląd mObywatela jest dostępny dla użytkowników od 30 lipca 2025 roku. Aktualizacja wdrażana będzie stopniowo, jej możliwość u wszystkich użytkowników pojawi się do 4 sierpnia.

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

„Z Pragi widzimy prawdziwą historię sukcesu gospodarczego Polski, a nie bajkę” – podkreśla Jan Ruzicka, dyrektor ds. stosunków zewnętrznych czeskiej grupy inwestycyjnej PPF Group.

Polska gospodarka wzorem? Czesi widzą potencjał współpracy

Zdaniem eksperta, polski rozwój gospodarczy w ostatnich latach jest wzorem sprawnego i strategicznego wykorzystania funduszy unijnych. Czesi chwalą Polskę za ekspansję przemysłową. Śledzą też uważnie proces polskiej transformacji cyfrowej, podkreślając m.in. wysoką jakość cyfrowych usług publicznych (e-administracja).

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk
Gospodarka
Niezłe dwa lata gospodarki pod rządami Donalda Tuska

Zauważają też wspólne, strategiczne obszary współpracy. Rosnącym wyzwaniem dla polskich i czeskich przedsiębiorstw staje się m.in. konieczność konkurowania z biznesem i technologiami z Chin.

Kluczową w najbliższym czasie może okazać się wspólna strategia dotycząca obronności. „W przypadku krajów położonych na wschodniej flance NATO, w tym Czech i Polski, ryzyko to jest spotęgowane przez położenie geograficzne. Nie jest to obszar, w którym możemy sobie pozwolić na naiwność” – podkreśla ekspert.

Reklama
Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ: Sukces Polski zadziwił Czechów. „Imponujący motor wzrostu i reindustrializacji”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Czechy Dotacje/Fundusze Unijne przemysł zbrojeniowy
Premier Donald Tusk
Gospodarka
Niezłe dwa lata gospodarki pod rządami Donalda Tuska
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Moskwa
Gospodarka
90 milionów złotych – tyle kosztuje Rosjan godzina wojny Putina
Eksperci alarmują: polska gospodarka traci impet. Ratunkiem są inwestycje
Gospodarka
Eksperci alarmują: polska gospodarka traci impet. Ratunkiem są inwestycje
Marjut Falkstedt, prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI)
Gospodarka
Marjut Falkstedt, prezes EFI: Nie chcemy tracić europejskich pereł w koronie
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
W pobliżu zniszczonego budynku mieszkalnego po rosyjskim ataku z użyciem samolotów FAB-250 i dronów
Gospodarka
Oto gwaranci wielkiej pożyczki dla Ukrainy. Niemcy na czele, ale jest i Polska
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama