Autor libretta Luigi Illica dodał wprawdzie historyczne tło i realia rewolucji francuskiej, a bohaterem uczynił postać autentyczną. Poeta Andrea Chénier został ścięty na gilotynie w lipcu 1794 r. W chwili śmierci nie był jednak postacią aż tak znaczącą, jak to wynika z opery, jego legendę stworzyli znacznie później francuscy romantycy.

Jak śpiewał Luciano Pavarotti

W Andreę Chéniera wcielali się niemal wszyscy najlepsi tenorzy XX i XXI wieku.

Obecna inscenizacja w Metropolitan miała premierę w 1996 r. i została przygotowana specjalnie dla Luciana Pavarottiego. „Ten tenor–megagwiazda – napisał teraz Rick Perdian z „New York Classical Review” – liczył 61 lat, a krytycy zauważali, że Pavarotti miał już za sobą szczyt możliwości, choć odniósł sukces w tej roli. Mając 58 lat Piotr Beczała jest w doskonałej formie wokalnej, a rola idealnie do niego pasuje”.

– Liryzm Andrei Chéniera jest oczywiście inny niż w rolach typowo lirycznych, zawsze ma podstawę pełnego śpiewu – powiedział Piotr Beczała w wywiadzie dla PAP. – Nie ma miejsca na markowanie i z tego należy sobie zdawać sprawę. Trzeba znaleźć radość z używania głosu w sposób specyficzny do tego typu muzyki, opery werystyczne wymagają od śpiewaka, a tenora w szczególności, dobrego przygotowania i rozśpiewania przed spektaklem. Każda aria jest wymagająca i nie wybacza błędów.

Spektakl w reżyserii Nicholasa Joëla utrzymywał się w repertuarze Metropolitan do 2014 r. teraz został wznowiony po 11 latach. Jest to inscenizacja tradycyjna, ale bardzo widowiskowa.