Rzeczpospolita
Wydarzenia
Koryfeusze Muzyki Polskiej. Jak odnieść sukces w trudnych czasach

Na drodze do sukcesu liczą się konsekwencja i wytrwałość. Tego dowodzą życiorysy Anny Szostak oraz Waldemara Dąbrowskiego, tegorocznych laureatów najważniejszej nagrody środowiska muzycznego: Koryfeusz Muzyki Polskiej.

Publikacja: 04.11.2025 05:04

Anna Szostak, zdobywczyni Koryfeusza jako osobowość roku

Anna Szostak

Anna Szostak, zdobywczyni Koryfeusza jako osobowość roku

Foto: Łukasz Rajchert

Jacek Marczyński

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie były początki działalności zespołu Camerata Silesia prowadzonego przez Annę Szostak?
  • Dlaczego Waldemar Dąbrowski otrzymał Koryfeusza Muzyki Polskiej za całokształt życiowych osiągnięć?
  • Jakie znaczenie miało dwudniowe święto polskiej muzyki we Wrocławiu?
  • Kto jest tegorocznym laureatem Koryfeusza Muzyki Polskiej w kategorii odkrycie roku?
  • W jaki sposób Waldemar Dąbrowski wpłynął na międzynarodową reputację Teatru Wielkiego – Opery Narodowej?

Statuetki Koryfeusza Muzyki Polskiej przyznawane są od 2011 r. Kandydatów typuje środowisko muzyczne, ostatecznego wyboru dokonuje specjalne kolegium elektorów.

Do przyznania są cztery Koryfeusze. Pierwszy zostaje wręczany osobowości minionego roku. Tym razem otrzymała ją dyrygentka Anna Szostak, która od 35 lat prowadzi Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia.

Co śpiewa Camerata Silesia

O początkach działalności swojej Cameraty tak opowiadała w jednym z wywiadów: – Marzyłam o pracy z chórem profesjonalnym, na takim poziomie artystycznym, który dawałby mi satysfakcję. Nie pojawiały się jednak żadne propozycje, założyłam więc własny zespół. To były wczesne lata 90., najtrudniejsze dla polskiej kultury i takich niezależnych projektów.  A jednak udawało się nam utrzymywać działalność i nie tylko przetrwać, ale wypełnić ten czas wartościową artystycznie pracą. Muszę przyznać, że jestem z tego dumna.

Dziś Camerata Silesia jest znana dobrze nie tylko w Polsce. To zespół niesłychanie wszechstronny, doskonale czujący się zarówno w muzyce dawnej, jak i tej najnowszej. Miniony rok był dla niego wyjątkowo udany. Anna Szostak wraz z Cameratą Silesia zdobyła aż trzy Fryderyki – dwa za nagrania utworów Witolda Szalonka, trzeci za niezwykle ciekawy album „Tęskni dzioucha do syneczka” z opracowaniami tradycyjnych pieśni śląskich. Zespół występował też m.in. na Festiwalu Prawykonań w NOSPR i w Belgii w „Latającym Holendrze” Wagnera.

Operowy przywódca Waldemar Dąbrowski

Najważniejszy, honorowy Koryfeusz Muzyki Polskiej za całokształt życiowych osiągnięć trafił w tym roku do Waldemara Dąbrowskiego. Stanowi zatem dla niego swoiste zwieńczenie ponad dwóch dekad kierowania Teatrem Wielkim – Operą Narodową. Za jego dyrekcji ta największa instytucja w Polsce mocno zaistniała w świecie operowym, czego dowodem liczne koprodukcje podejmowane m.in. z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Theatre La Monnaie w Brukseli czy festiwalem w Salzburgu.

Waldemar Dąbrowski, zdobywca honorowego Koryfeusza Muyzki Polskiej

Waldemar Dąbrowski

Waldemar Dąbrowski, zdobywca honorowego Koryfeusza Muyzki Polskiej

Foto: Marlena Bielińska

– W przeszłości Teatr Wielki uczestniczył w międzynarodowym życiu operowym poprzez różne tournée, ale to była druga czy trzecia liga i nic z tego nie wynikało – opowiadał mi niedawno. – A ja byłem mocno przekonany o wartościach, które tkwią w tym teatrze i samemu sobie postawiłem zadanie, żeby zbudować osobiste relacje z czołowymi postaciami świata operowego, więc nad tym pracowałem.

Jako menedżer operowy Waldemar Dąbrowski jest dziś ceniony w świecie, czego dowodem tzw. operowy Oscar (International Opera Award) przyznany mu w 2019 r. w kategorii: przywództwo w operze. Przy warszawskim teatrze stworzył w 2011 r. Akademię Operową, z której wychodzą w świat i robią kariery liczni młodzi polscy śpiewacy.

Opera nie jest jednak jedyną jego muzyczną pasją. Ponad cztery dekady temu w kierowanym przez siebie Centrum Sztuki Studio Waldemar Dąbrowski współtworzył orkiestrę Sinfonią Varsovia. Kierował też m.in.. organizacją Roku Chopinowskiego 2020 i Roku Moniuszkowskiego 2019. Po wybuchu wojny w Ukrainie wraz z Peterem Gelbem, dyrektorem nowojorskiej Metropolitan mocno zaangażował się w stworzenie i wypromowanie w świecie Ukrainian Freedom Orchestra.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne ma 80 lat

Jest też Koryfeusz przyznawany w kategorii: wydarzenie roku. Za takowe kolegium elektorów uznało dwudniowe święto polskiej muzyki we Wrocławiu, które zgromadziło liczną publiczność i ponad pięciuset wykonawców podczas 34 koncertów, warsztatów i spotkań.

We Wrocławiu zaprezentowano utwory polskich klasyków, najważniejszych naszych kompozytorów ostatniego półwiecza, ale też utwory najnowsze, poezję ozdobioną muzyką czy utwory dla dzieci. Organizatorem tego wyjątkowego przedsięwzięcia było Polskie Wydawnictwo Muzyczne, które w 2025 r. obchodzi 80-lecie działalności. Warto przy okazji dodać, że PWM już po raz drugi otrzymało statuetkę Koryfeusza. Poprzednią uhonorowano w 2021 r. książkę Danuty Gwizdalanki „Uwodziciel” o Karolu Szymanowskim.

Laureatem Koryfeusza w ważnej dla młodych artystów kategorii: odkrycie roku został natomiast 21-letni pianista Mateusz Dubiel, zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego, który już prowadzi intensywną działalność koncertową.

Organizatorem nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Źródło: rp.pl

Waldemar Dąbrowski Koryfeusz Muzyki Polskiej 2025 Anna Szostak

Statuetki Koryfeusza Muzyki Polskiej przyznawane są od 2011 r. Kandydatów typuje środowisko muzyczne, ostatecznego wyboru dokonuje specjalne kolegium elektorów.

Do przyznania są cztery Koryfeusze. Pierwszy zostaje wręczany osobowości minionego roku. Tym razem otrzymała ją dyrygentka Anna Szostak, która od 35 lat prowadzi Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia.

e-Wydanie