Dziś Camerata Silesia jest znana dobrze nie tylko w Polsce. To zespół niesłychanie wszechstronny, doskonale czujący się zarówno w muzyce dawnej, jak i tej najnowszej. Miniony rok był dla niego wyjątkowo udany. Anna Szostak wraz z Cameratą Silesia zdobyła aż trzy Fryderyki – dwa za nagrania utworów Witolda Szalonka, trzeci za niezwykle ciekawy album „Tęskni dzioucha do syneczka” z opracowaniami tradycyjnych pieśni śląskich. Zespół występował też m.in. na Festiwalu Prawykonań w NOSPR i w Belgii w „Latającym Holendrze” Wagnera.

Operowy przywódca Waldemar Dąbrowski

Najważniejszy, honorowy Koryfeusz Muzyki Polskiej za całokształt życiowych osiągnięć trafił w tym roku do Waldemara Dąbrowskiego. Stanowi zatem dla niego swoiste zwieńczenie ponad dwóch dekad kierowania Teatrem Wielkim – Operą Narodową. Za jego dyrekcji ta największa instytucja w Polsce mocno zaistniała w świecie operowym, czego dowodem liczne koprodukcje podejmowane m.in. z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Theatre La Monnaie w Brukseli czy festiwalem w Salzburgu.

Waldemar Dąbrowski Waldemar Dąbrowski, zdobywca honorowego Koryfeusza Muyzki Polskiej Foto: Marlena Bielińska

– W przeszłości Teatr Wielki uczestniczył w międzynarodowym życiu operowym poprzez różne tournée, ale to była druga czy trzecia liga i nic z tego nie wynikało – opowiadał mi niedawno. – A ja byłem mocno przekonany o wartościach, które tkwią w tym teatrze i samemu sobie postawiłem zadanie, żeby zbudować osobiste relacje z czołowymi postaciami świata operowego, więc nad tym pracowałem.

Jako menedżer operowy Waldemar Dąbrowski jest dziś ceniony w świecie, czego dowodem tzw. operowy Oscar (International Opera Award) przyznany mu w 2019 r. w kategorii: przywództwo w operze. Przy warszawskim teatrze stworzył w 2011 r. Akademię Operową, z której wychodzą w świat i robią kariery liczni młodzi polscy śpiewacy.

Opera nie jest jednak jedyną jego muzyczną pasją. Ponad cztery dekady temu w kierowanym przez siebie Centrum Sztuki Studio Waldemar Dąbrowski współtworzył orkiestrę Sinfonią Varsovia. Kierował też m.in.. organizacją Roku Chopinowskiego 2020 i Roku Moniuszkowskiego 2019. Po wybuchu wojny w Ukrainie wraz z Peterem Gelbem, dyrektorem nowojorskiej Metropolitan mocno zaangażował się w stworzenie i wypromowanie w świecie Ukrainian Freedom Orchestra.