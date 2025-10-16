Jubileuszowa gala wręczenia nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej 2025

Aktualizacja: 17.10.2025 12:55 Publikacja: 16.10.2025 21:41
Foto: Mat. Partnera
Laureatów wybiera Kolegium Elektorów złożone z przedstawicieli polskiego środowiska muzycznego, natomiast o wyniku w kategorii odkrycie roku współdecyduje publiczność w otwartym głosowaniu. Wśród dotychczas nagrodzonych Koryfeuszem Muzyki Polskiej są m.in. Jakub Józef Orliński, Agata Zubel, Paweł Mykietyn, Jan Ptaszyn Wróblewski, Irena Santor, Jadwiga Mackiewicz – „Ciocia Jadzia”, Wojciech Kilar, Włodzimierz Nahorny, Wiesław Ochman, Agata Szymczewska, Łukasz Borowicz i inni.
Podczas gali, która odbędzie się 3 listopada o godz. 19.00 w Filharmonii Narodowej ogłoszeni zostaną laureaci w czterech kategoriach: osobowość roku, odkrycie roku, wydarzenie roku oraz nagroda honorowa już po raz piętnasty.
Podczas tegorocznej uroczystości wystąpią:
Iwona Hossa – śpiew Dorota Miśkiewicz – śpiew Bartłomiej Nizioł – skrzypce Grzegorz Turnau – śpiew, fortepian Marcin Wasilewski – fortepian
Młode Stare Baby
{oh!} Orkiestra Martyna Pastuszka – skrzypce, kierownictwo artystyczne
Orkiestra Adama Sztaby Chopin University Chamber Orchestra Marta Maślanka – cymbały Adam Sztaba – dyrygent, kierownictwo muzyczne
Zabrzmią m.in. utwory Antoniego Stolpego, Henryka Wieniawskiego, Krzysztofa Komedy, Grzegorza Turnaua i Marcina Wasilewskiego.
Wydarzenie organizowane jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Patroni medialni Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2025 TVP Warszawa, Radiowa Dwójka, RDC, Rzeczpospolita, rp.pl, Magazyn Zwierciadło, Zwierciadło.pl, JazzPRESS, Jazz Forum, Polmic.pl
Lista nominowanych, regulamin oraz wszelkie szczegóły dotyczące nagrody znajdują się na stronie: www.koryfeusz.org.pl.
Bilety na galę do nabycia w serwisie bilety24.pl oraz w kasach Filharmonii Narodowej.
Patronat Rzeczpospolitej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Laureatów wybiera Kolegium Elektorów złożone z przedstawicieli polskiego środowiska muzycznego, natomiast o wyniku w kategorii odkrycie roku współdecyduje publiczność w otwartym głosowaniu. Wśród dotychczas nagrodzonych Koryfeuszem Muzyki Polskiej są m.in. Jakub Józef Orliński, Agata Zubel, Paweł Mykietyn, Jan Ptaszyn Wróblewski, Irena Santor, Jadwiga Mackiewicz – „Ciocia Jadzia”, Wojciech Kilar, Włodzimierz Nahorny, Wiesław Ochman, Agata Szymczewska, Łukasz Borowicz i inni.
Podczas gali, która odbędzie się 3 listopada o godz. 19.00 w Filharmonii Narodowej ogłoszeni zostaną laureaci w czterech kategoriach: osobowość roku, odkrycie roku, wydarzenie roku oraz nagroda honorowa już po raz piętnasty.
Piotr Alexewicz, Piotr Pawlak i Yehuda Prokopowicz znaleźli się w dwudziestce uczestników, zakwalifikowanych do...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
W Warszawie trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Wyjątkowy prestiż wydarzenia spo...
Jury XIX Konkursu Chopinowskiego podjęło późnym wieczorem we wtorek pierwszą decyzję i do drugiego etapu zakwali...
Poprzedni Konkurs Chopinowski w 2021 roku obejrzało na kanale YouTube ponad 4,5 mln widzów, co dało milion godzi...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Owacją na stojąco zakończył się 28 września koncert Zbigniewa Preisnera w prestiżowym londyńskim Barbican Center...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas