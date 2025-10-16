Reklama
Jubileuszowa gala wręczenia nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej 2025

Nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej, ustanowiona w 2011 roku, należy do najważniejszych wyróżnień w polskim życiu muzycznym. Uhonorowuje twórców, wykonawców, badaczy, animatorów oraz instytucje za dokonania minionego sezonu. Wyjątkiem jest nagroda honorowa, przyznawana za całokształt działalności.

Publikacja: 16.10.2025 21:41

Jubileuszowa gala wręczenia nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej 2025

Patronat Rzeczpospolitej

Laureatów wybiera Kolegium Elektorów złożone z przedstawicieli polskiego środowiska muzycznego, natomiast o wyniku w kategorii odkrycie roku współdecyduje publiczność w otwartym głosowaniu. Wśród dotychczas nagrodzonych Koryfeuszem Muzyki Polskiej są m.in. Jakub Józef Orliński, Agata Zubel, Paweł Mykietyn, Jan Ptaszyn Wróblewski, Irena Santor, Jadwiga Mackiewicz – „Ciocia Jadzia”, Wojciech Kilar, Włodzimierz Nahorny, Wiesław Ochman, Agata Szymczewska, Łukasz Borowicz i inni.

Podczas gali, która odbędzie się 3 listopada o godz. 19.00 w Filharmonii Narodowej ogłoszeni zostaną laureaci w czterech kategoriach: osobowość roku, odkrycie roku, wydarzenie roku oraz nagroda honorowa już po raz piętnasty.

Podczas tegorocznej uroczystości wystąpią: 

Iwona Hossa – śpiew Dorota Miśkiewicz – śpiew Bartłomiej Nizioł – skrzypce Grzegorz Turnau – śpiew, fortepian Marcin Wasilewski – fortepian

Młode Stare Baby

{oh!} Orkiestra Martyna Pastuszka – skrzypce, kierownictwo artystyczne

Orkiestra Adama Sztaby Chopin University Chamber Orchestra Marta Maślanka – cymbały Adam Sztaba – dyrygent, kierownictwo muzyczne

Zabrzmią m.in. utwory Antoniego Stolpego, Henryka Wieniawskiego, Krzysztofa Komedy, Grzegorza Turnaua i Marcina Wasilewskiego.

Wydarzenie organizowane jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Patroni medialni Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej 2025 TVP Warszawa, Radiowa Dwójka, RDC, Rzeczpospolita, rp.pl, Magazyn Zwierciadło, Zwierciadło.pl, JazzPRESS, Jazz Forum, Polmic.pl

Lista nominowanych, regulamin oraz wszelkie szczegóły dotyczące nagrody znajdują się na stronie: www.koryfeusz.org.pl.

Bilety na galę do nabycia w serwisie bilety24.pl oraz w kasach Filharmonii Narodowej.

Patronat Rzeczpospolitej  

Koryfeusz Muzyki Polskiej 2025

