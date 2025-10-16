Jubileuszowa gala wręczenia nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej 2025

Laureatów wybiera Kolegium Elektorów złożone z przedstawicieli polskiego środowiska muzycznego, natomiast o wyniku w kategorii odkrycie roku współdecyduje publiczność w otwartym głosowaniu. Wśród dotychczas nagrodzonych Koryfeuszem Muzyki Polskiej są m.in. Jakub Józef Orliński, Agata Zubel, Paweł Mykietyn, Jan Ptaszyn Wróblewski, Irena Santor, Jadwiga Mackiewicz – „Ciocia Jadzia”, Wojciech Kilar, Włodzimierz Nahorny, Wiesław Ochman, Agata Szymczewska, Łukasz Borowicz i inni.

Podczas gali, która odbędzie się 3 listopada o godz. 19.00 w Filharmonii Narodowej ogłoszeni zostaną laureaci w czterech kategoriach: osobowość roku, odkrycie roku, wydarzenie roku oraz nagroda honorowa już po raz piętnasty.

Podczas tegorocznej uroczystości wystąpią:

Iwona Hossa – śpiew Dorota Miśkiewicz – śpiew Bartłomiej Nizioł – skrzypce Grzegorz Turnau – śpiew, fortepian Marcin Wasilewski – fortepian

Młode Stare Baby