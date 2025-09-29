Kropkę nad „i” stawia sam kompozytor: – Trzeba pamiętać o jednej rzeczy: wolność nie jest nam dana na zawsze. Wolność jest nam zadana i musimy o tę zadaną wolność walczyć, żebyśmy jej nie stracili. Również dlatego chciałem mówić w Barbican o rzeczach najważniejszych.

Ukłonem w stronę polskiej historii był założony przez Zbigniewa Preisnera na ostatnie brawa robotniczy kask. Wielu Anglików pytało o to, jakie miał znaczenie. Dla Polaków zawsze będzie symbolem strajków stoczniowców i pierwszego przywódcy Solidarności Lecha Wałęsy z czasów, gdy upadek komunizmu mógł się wydawać marzeniem ściętej głowy. Trzeba więc powtarzać i praktykować: „Bądź wierny, idź".

Koncert był częścią programu UK/Poland Season 2025, realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Kultury Polskiej w Londynie, British Council.

Zbigniew Preisner

O współczesnej Polsce, Europie i świecie

Mamy prezydenta, który nie wiadomo, czy jest prezydentem. Nie jestem pewien czy on wygrał. Muszę reagować na takie rzeczy. Muszą reagować ludzie, którzy mają nazwisko, artystyczną przeszłość, historię. Kiedy ma się 70 lat – siłą rzeczy ma się za sobą wiele historycznych przełomów. Pamiętam 1962 r., jak byłem w podstawówce i kryzys kubański, gdy nas uczono, jak się reaguje na atak nuklearny i nakrywa gazetą pod stołem. Pamiętam jak z ojcem kupowaliśmy cebulę i smalec – na zapas. Pamiętam 1968 r. jak polskie czołgi wjeżdżały przez Bielsko do Czechosłowacji tłumić Praską Wiosnę. Pamiętam, to już było liceum, masakrę robotników w 1970 r. w Gdańsku, a potem strajk w Radomiu i Ursusie w 1976.



Przeżyłem zarówno jasne i ciemne punkty w polskiej historii. Szczególnie zapamiętałem niesamowity sukces w 1989 roku i wygrane przez Solidarność wybory do parlamentu. Wcześniej, w 1980 r., kiedy byłem sąsiadem Jerzego Turowicza, spotykaliśmy się praktycznie codziennie i pytaliśmy go „Panie Jerzy uda się?”. A pan Jerzy, który był optymistą, odpowiedział „Nie, to się nie może udać. To się może udać, ale po III wojnie światowej". A okazało się, że się udało.



Dlatego dziwi mnie to, że dzisiaj w Polsce nie świętujemy tego zwycięstwa w 1989 roku w formie święta narodowego. Chcę przypomnieć, że od czasu wyborów 1989 r. minęło 36 lat i to jest najdłuższy okres pokoju oraz niepodległości w historii Polski w ostatnich 200 latach. Mamy paszporty, których kiedyś nie mieliśmy. Jesteśmy w Unii Europejskiej i w NATO. Gdyby nie to - prawdopodobnie bylibyśmy teraz w takiej sytuacji jak Ukraina.



Dlatego wydawało mi się absurdalne hasło, które PiS wymyślił w 2015 roku – „Polska w ruinie”. A jednak naród to kupił. W jakiej ruinie? Wystarczy spojrzeć ma domy w polskich wsiach – czasami lepsze niż w Szwajcarii!, domy kultury, boiska, drogi, hale widowiskowe, autostrady. Zrobiliśmy postęp w każdej dziedzinie - wręcz niewiarygodny. Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że będę żył w takim kraju – powiedziałbym, że to piękny sen, który się nie sprawdzi, a jednak ten sen się sprawdził.



