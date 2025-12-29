40 min. 21 sek.

Świat w cieniu Trumpa. „Spełnienie wieloletniego marzenia Kremla”

W specjalnym podsumowaniu roku 2025 Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Jędrzejem Bieleckim i Rusłanem Szoszynem o świecie, który znalazł się w stanie permanentnego kryzysu i redefinicji. W centrum uwagi – powrót Donalda Trumpa do Białego Domu i jego konsekwencje dla bezpieczeństwa, dyplomacji, wojen i globalnych sojuszy. To opowieść o roku, w którym zmieniły się nie tylko układy polityczne, ale i sposób myślenia o przyszłości świata.

Pierwszym i najmocniejszym wątkiem rozmowy jest dominacja Donalda Trumpa w światowej polityce. Jędrzej Bielecki przypomina: – „Donald Trump przyjął władzę 20 stycznia, czyli rzeczywiście mamy pełny rok Donalda Trumpa.” Jego zdaniem przekaz prezydenta tworzy nieustanną „permanentną burzę”, w której media reagują na każde słowo, niezależnie od jego znaczenia.

Czy stosunki transatlantyckie nadal istnieją?

Bielecki zauważa także, że nadmiar medialnego szumu zaciemnia realne skutki działań Trumpa. Mówi: – „Może się wydawać, że przez ten cały rok tak naprawdę nic się nie wydarzyło konkretnego, bo kręcimy się w kółko.” Jednak za tą fasadą kryje się zasadnicza zmiana: podważenie fundamentów relacji transatlantyckich – spełnienie wieloletniego marzenia Kremla.

Ten wątek rozwija dalej, gdy stwierdza jednoznacznie: – „Nagle to, co nigdy nie udało się Stalinowi (…) po prostu na złotej tacy Putinowi dał Donald Trump.” Rosja, jak podkreśla, zyskuje strategiczną przewagę nie z własnej siły, lecz z osłabienia Zachodu.