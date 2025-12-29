40 min. 21 sek.
Pierwszym i najmocniejszym wątkiem rozmowy jest dominacja Donalda Trumpa w światowej polityce. Jędrzej Bielecki przypomina: – „Donald Trump przyjął władzę 20 stycznia, czyli rzeczywiście mamy pełny rok Donalda Trumpa.” Jego zdaniem przekaz prezydenta tworzy nieustanną „permanentną burzę”, w której media reagują na każde słowo, niezależnie od jego znaczenia.
Bielecki zauważa także, że nadmiar medialnego szumu zaciemnia realne skutki działań Trumpa. Mówi: – „Może się wydawać, że przez ten cały rok tak naprawdę nic się nie wydarzyło konkretnego, bo kręcimy się w kółko.” Jednak za tą fasadą kryje się zasadnicza zmiana: podważenie fundamentów relacji transatlantyckich – spełnienie wieloletniego marzenia Kremla.
Ten wątek rozwija dalej, gdy stwierdza jednoznacznie: – „Nagle to, co nigdy nie udało się Stalinowi (…) po prostu na złotej tacy Putinowi dał Donald Trump.” Rosja, jak podkreśla, zyskuje strategiczną przewagę nie z własnej siły, lecz z osłabienia Zachodu.
Rusłan Szoszyn z kolei opisuje, jak Trump de facto zastąpił instytucje międzynarodowe, które dotąd odpowiadały za utrzymanie globalnego porządku. – „ONZ już istnieje wyłącznie na papierze.” – mówi, wskazując na próżnię polityczną, którą wypełniają jednostronne decyzje Waszyngtonu. Dodaje również: – „Działa tylko i wyłącznie Donald Trump, a wręcz powiedziałbym, że działa jego zięć.”
Jednym z obszarów, w których widać to najwyraźniej, jest Ukraina. Szoszyn ujawnia: – „Trump tę funkcję powierzył Jaredowi Kushnerowi, który próbuje przekonać (…) Ukraińców do takiej delikatnej, można powiedzieć, niepełnej kapitulacji.” Jednocześnie zaznacza, że konfliktu tak głęboko zakorzenionego historycznie nie da się zakończyć „w ciągu doby”.
Marzena Tabor-Olszewska przypomina wcześniejsze deklaracje Trumpa, mówiąc: – „Trump mówił, że błyskawicznie zakończy ten konflikt, a w ogóle to nie jego wojna.” Zastanawia się, dokąd prowadzi ta seria niefrasobliwych wypowiedzi i jak długo społeczeństwo będzie przyjmować je z wiarą.
W rozmowie pojawia się także głęboka analiza błędnego przekonania Ameryki o niekorzystności powojennego porządku. Bielecki tłumaczy: – „Uważają, że ten układ (…) był niekorzystny dla Ameryki. To jest fundamentalny błąd.” Dodaje, że porzucenie systemu sojuszy to „oddanie walkowerem gigantycznych wpływów”.
Jednym z najbardziej dramatycznych wątków jest ocena stanu demokracji w USA. Bielecki mówi wprost: – „Trump niszczy rządy prawa, prześladując wielu swoich współpracowników”. Zwraca uwagę na ryzyko otwartego łamania wyroków sądów w nadchodzącym roku.
Następnie rozmowa przenosi się do Europy. Szoszyn podkreśla skalę zagrożenia: – „Donald Trump wprowadził chaos totalny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Europy.” Wskazuje na potencjalny upadek jedności Unii, możliwe zamknięcie granic i zanik wspólnego rynku w przypadku zwycięstwa europejskich populistów wspieranych przez Trumpa.
Bielecki analizuje szanse na nowe europejskie przywództwo. – „Jedynym kandydatem jest Friedrich Merz.” Według niego to właśnie Niemcy mogą stać się kluczowym stabilizatorem, a Polska będzie zmuszona odpowiedzieć na pytanie o swoją strategiczną orientację.
Rozmowa kończy się próbą znalezienia pozytywnych akcentów minionego roku. Szoszyn wskazuje na przełom humanitarny: – „Na Białorusi zaczął się proces uwalniania więźniów politycznych, to jest pozytywna rzecz.” Z kolei Bielecki podkreśla niezwykłą odporność Ukrainy: – „Ukraina nie padła.” Mimo przewagi militarnej Rosji zysk terytorialny okupanta to zaledwie „0,6–0,7 proc.”.
W ostatnich minutach dziennikarz podsumowuje: – „Realia na froncie są inne”, podkreślając że mimo propagandy Kremla Rosja coraz bardziej przypomina „kolosa na glinianych nogach”.
To niezwykle intensywne podsumowanie roku, w którym globalny porządek chwiał się w posadach. Goście – z pełną świadomością powagi sytuacji – kreślą obraz świata stojącego na progu nowej epoki. Rok 2025 to czas napięć, ale i dowodów siły, której symbolem stała się nieugięta postawa Ukrainy.
