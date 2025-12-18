Z tego artykułu dowiesz się: Co wiadomo o amerykańskiej propozycji utworzenia grupy współpracy Core 5 z udziałem Rosji?

Jakie kraje miałyby wchodzić w skład potencjalnej grupy C5 i jakie znaczenie mogłaby ona mieć na arenie międzynarodowej?

Co mówi o relacjach USA-Rosja oraz ich potencjale rozwoju w kontekście konfliktu ukraińskiego?

Jakie obszary obecnie dominują w dialogu między Rosją a Stanami Zjednoczonymi?

Rosja nie posiada konkretnych informacji na temat amerykańskiej propozycji utworzenia międzynarodowej grupy współpracy Core 5 (C5) z udziałem Rosji. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził to w wywiadzie dla Izwiestii 18 grudnia.

Reklama Reklama

Idea powstania grupy C5, w której skład wchodziłyby USA, Rosja, Chiny, Indie i Japonia, znalazła się w nieopublikowanej, pełnej wersji nowej amerykańskiej Strategii Bezpieczeństwa. Jako pierwszy poinformował o tej propozycji portal Politico 12 grudnia, powołując się na swoje źródła. Grupa C5 mogłaby służyć jako kontrapunkt dla G7, ponieważ nie obejmowałaby krajów Unii Europejskiej. Media aktywnie dyskutują o tej propozycji, która obejmuje pięć światowych gospodarek – Chiny, USA, Rosję, Indie i Japonię.

– Nie wiemy, czym jest ta inicjatywa. Czytaliśmy o niej, słyszeliśmy jej nazwę, ale nie wiemy jeszcze, co ona oznacza. Nie sądzę, żeby ktokolwiek wiedział. Rosja nie widziała żadnych sformułowanych, spisanych na papierze ani w żaden sposób wyrażonych ustnie inicjatyw. Nie znamy tego – powiedział Pieskow w czwartkowej rozmowie z korespondentem Izwiestii.