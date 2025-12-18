30 min. 45 sek.

„Rzecz w tym”: Kryzys ochrony zdrowia przy świątecznym stole. Czy system właśnie się zaciął?

Kryzys w ochronie zdrowia stanie się głównym tematem świątecznych rozmów Polaków? W najnowszym odcinku podcastu „Rzecz w tym” Michał Płociński rozmawia z Dominiką Pietrzyk o finansach NFZ, wynagrodzeniach lekarzy, politycznych sporach wokół zdrowia i realnych doświadczeniach pacjentów.

To rozmowa o pieniądzach, emocjach i systemie, który coraz trudniej udaje, że działa bez poważnych zmian. W punkcie wyjścia pojawia się codzienność pacjentów i atmosfera frustracji. Dominika Pietrzyk, dziennikarka zdrowotna „Rzeczpospolitej”, opisuje nastroje, które towarzyszą wizytom w przychodniach i szpitalach: – To jest takie podsumowanie tego, jak ludzie teraz postrzegają to, co dzieje się w ochronie zdrowia. Zawieszone przyjęcia planowe, odsyłanie pacjentów „na przyszły rok” i poczucie bycia intruzem w systemie stają się coraz powszechniejsze.

Skąd wziął się tak poważny kryzys w szpitalach i przychodniach?

Rozmowa schodzi na źródła obecnego kryzysu. Jak podkreśla gościni podcastu, problemy finansowe nie pojawiły się nagle: – Ten kryzys niejako się roluje. Pandemia przyniosła ogromny zastrzyk pieniędzy dla systemu ochrony zdrowia, ale też stworzyła złudzenie stabilności, które dziś brutalnie się kończy. Wzrost kosztów i zobowiązań okazał się trwały.

Jednym z kluczowych tematów są ustawowe podwyżki w ochronie zdrowia. Dominika Pietrzyk przypomina: – W 2022 r. pojawiły się ustawowe podwyżki płacy minimalnej dla pracowników ochrony zdrowia. Ich skala – sięgająca w tym roku około 14 proc. – wyraźnie wyróżnia sektor medyczny na tle całej budżetówki.

Wraz z podwyżkami wraca temat wysokich zarobków lekarzy na kontraktach. Choć medialne historie rozpalają emocje, dane pokazują inną perspektywę: – Jest to faktycznie 1 proc. wszystkich lekarzy – mówi Pietrzyk o medykach zarabiających w przedziale 100–300 tys. zł miesięcznie, podkreślając, że większość specjalistów funkcjonuje w zupełnie innych realiach.