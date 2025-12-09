25 min. 16 sek.
W rozmowie z Marzeną Tabor-Olszewską dziennikarz ekonomiczny Bartłomiej Sawicki analizuje kulisy notyfikacji, finansowanie projektu, wpływ na rynek energii i szanse na kolejne reaktory. W drugiej części rozmówcy poruszają temat nagłego odwołania prezesa PGE i konsekwencji tego ruchu dla rynku.
Decyzja Komisji Europejskiej pozwoli uruchomić jeden z najważniejszych energetycznych projektów w historii Polski. Sawicki nazywa ją – „matką wszystkich decyzji” i tłumaczy, że to właśnie ona otwiera drogę do zawierania finalnych umów kredytowych oraz do podpisania amerykańskiego kontraktu EPC. Jak mówi, – „ta decyzja uzależniała podjęcie kolejnych kroków, które przybliżały nas do rozpoczęcia budowy, no i finalnie do oddania pierwszego reaktora jądrowego w Choczewie za kilka lat".
Dziennikarz wyjaśnia, że dzięki notyfikacji polski rząd i PEJ mogą teraz formalnie negocjować finansowanie, a koszty całej inwestycji – „192 miliardy zł, trzy bloki jądrowe o mocy ponad 3,7 gigawata” – zaczną przyjmować realny kształt. Co więcej, projekt uzyskał zgodę na publiczne wsparcie w wysokości 60 mld zł, rozłożone na transze. Jak podkreśla Sawicki: – To jest dużo, jeśli patrzylibyśmy na to jako jednostkowy wydatek. Ale on jednostkowym nie będzie.
Sawicki opisuje również harmonogram prac. Zgodnie z planem już w 2027 r. ma zostać wydana zgoda na rozpoczęcie budowy, a w 2028 r. wylany zostanie tzw. „pierwszy beton”. Według dziennikarza, tempo działań nie jest przypadkowe. Polska przeprowadziła długie rozmowy prenotyfikacyjne, co skróciło formalny proces do rekordowych dziewięciu miesięcy. – Strony się doskonale znały. Wiedziały, co chcą osiągnąć – dodaje Sawicki.
Ważną część rozmowy stanowią warunki narzucone przez Komisję Europejską. Jednym z kluczowych jest obowiązek giełdowej sprzedaży energii: „70 proc. wytworzonej energii elektrycznej z elektrowni jądrowej ma być sprzedawana na giełdzie". Sawicki podkreśla, że to zwiększy przejrzystość rynku i ograniczy nadużycia. Dodaje też, że choć wsparcie trwa 40 lat, później elektrownia będzie pracować praktycznie „po kosztach zmiennych".
Kolejnym tematem jest potencjalna budowa drugiej elektrowni jądrowej. Tu ekspert studzi emocje i wskazuje na rosnący udział OZE, który jest ważną zmienną systemu: – Trzeba umieć balansować między produkcją stałą, a tą zmienną, tańszą, energią odnawialną – mówi. Mimo to przyznaje, że szybka notyfikacja pierwszej inwestycji daje nadzieję na kolejne reaktory w przyszłości.
Sawicki przypomina, że Polska musi jednocześnie rozwijać energetykę odnawialną, gazowe jednostki szczytowe i nowoczesne moce stabilizacyjne. – Największym obecnie wyzwaniem tu i teraz jest budowa elektrowni gazowych – zaznacza.. Wskazuje przy tym na znaczenie aukcji rynku mocy i decyzji inwestycyjnych, które czekają kraj w nadchodzących miesiącach.
W drugiej części odcinka rozmowa schodzi na temat, który zelektryzował branżę: niespodziewane odwołanie prezesa PGE Dariusza Marca. – Oficjalnie powodów takich decyzji nigdy nie poznamy – komentuje Sawicki oraz wskazuje na napięcia pomiędzy zarządem a ministrem aktywów państwowych Wojciechem Balczunem. – Panowie próbowali się docierać, ale jak widać nie do końca zaiskrzyło albo zaiskrzyło w drugą stronę – mówi.
Dziennikarz tłumaczy, że jednym z kluczowych sporów była kwestia polityki cenowej, a szczególnie oczekiwań dotyczących taryf dla gospodarstw domowych. – Presja ze strony polityków, póki co, nie gwarantuje, żeby spółki mogły wyjść na tak zwane zero plus – stwierdza. Sawicki wspomina też o możliwych stratach sięgających setek milionów zł, jeśli narzucone taryfy okażą się zbyt niskie.
Sawicki analizuje szanse obecnego p.o. prezesa PGE na objęcie stałej posady. – To jest jedyna i chyba najmocniejsza jednocześnie kandydatura – ocenia. Podkreśla przy tym, że w nadchodzących tygodniach rynek może zobaczyć kolejne zmiany kadrowe w spółkach energetycznych.
