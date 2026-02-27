Początek meteorologicznej wiosny zbliża się wielkimi krokami, jednak wszystko wskazuje na to, że ocieplenie przyjdzie nieco wcześniej. Polska znajduje się obecnie pod wpływem układu barycznego, w wyniku którego docierają do nas masy ciepłego powietrza znad północno-zachodniej Afryki i Hiszpanii. Efektem będą wysokie temperatury, szczególnie na południowym zachodzie kraju, gdzie termometry mogą wskazać nawet 18–20 stopni Celsjusza.

Reklama Reklama

Przed nami wyraźne ocieplenie i pogodny początek weekendu

W piątek aura zapowiada się bardzo korzystnie. Z zapowiedzi TVN Meteo wynika, że dzień będzie pogodny, choć w północnej i centralnej Polsce możliwe są przejściowe zachmurzenia. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą około 5 stopni, w centrum około 12–13 stopni, natomiast na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej nawet 17–18 stopni.

W sobotę również będzie można cieszyć się ciepłą aurą. W całym kraju utrzyma się małe i umiarkowane zachmurzenie. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura wyniesie około 8 stopni, natomiast w centrum osiągnie 15 stopni. Najcieplej ponownie na południowym zachodzie, gdzie termometry mogą pokazać nawet 18–20 stopni. Napływ ciepłego powietrza będzie odczuwalny także w górach. W Karkonoszach temperatura może wzrosnąć do 8 stopni, a wysoko w Tatrach do 5–7 stopni. Nocami jednak nadal możliwe będą spadki temperatury poniżej 0 na północnym wschodzie i wschodzie kraju.

Ochłodzenie na początku marca

W niedzielę, która rozpocznie meteorologiczną wiosnę, aura zacznie się zmieniać. Na południu kraju wciąż utrzyma się pogodne niebo, jednak w pozostałych regionach mogą pojawić się zachmurzenia z przejaśnieniami. W porównaniu z poprzednim dniem będzie też nieco chłodniej. Na Podlasiu termometry pokażą około 7 stopni, w centrum około 12 stopni, a na południowym wschodzie do 14 stopni. Zmiana pogody będzie związana z niżem, który przemieści się znad Atlantyku w kierunku Skandynawii oraz napływem chłodniejszego powietrza od zachodu. Na północy kraju możliwe są przelotne opady.

Największym zagrożeniem w najbliższych dniach pozostaną roztopy. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obecnie obowiązuje w powiatach województwa pomorskiego: bytowskim, chojnickim, człuchowskim, Gdańsku, gdańskim, Gdyni, kartuskim, kościerskim, kwidzyńskim, lęborskim, puckim, Słupsku, słupskim, Sopocie, starogardzkim, tczewskim i wejherowskim. Alerty obowiązują do 1 marca, do godziny 20. IMGW prognozuje, że ostrzeżeniem może zostać objęta również część woj. warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo na północy, zachodzie i w obszarach podgórskich możliwe są mgły ograniczające widzialność do 200–300 metrów.