Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są główne cele wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie?

Dlaczego miejsce spotkania prezydentów Ukrainy i Polski było przedmiotem negocjacji?

Co wpłynęło na ostateczną decyzję o miejscu spotkania?

Jakie będą główne tematy rozmów podczas tej wizyty?

Kancelaria Prezydenta szykuje się do jednego z najważniejszych dni od momentu objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego. W piątek, po wielu miesiącach dyplomatycznych podchodów, wizytę w Warszawie złoży prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Od wielu miesięcy strona ukraińska sugerowała, że rozmowa z Nawrockim powinna mieć miejsce w Kijowie, ale doradcy polskiego prezydenta – w tym przede wszystkim Marcin Przydacz – podkreślali, że to Zełenski musi przyjechać do Warszawy w odpowiedzi na zaproszenie Karola Nawrockiego. Ostatecznie Pałac Prezydencki dopiął swego, co może mieć pozytywny odbiór społeczny. Badania pokazują, że stosunek Polaków do Ukrainy i Ukraińców się zmienia, a Polacy oczekują większej wdzięczności za okazane wsparcie.

Reklama Reklama

Moment jest na pewno szczególny. W wielu międzynarodowych formatach trwają kolejne rundy rozmów, które mają doprowadzić do przerwania działań wojennych. Front tymczasem trzeszczy w szwach mimo silnego oporu wojsk ukraińskich. Jeszcze przed wizytą Zełenskiego Warszawę odwiedził sekretarz generalny NATO, który spotkał się w czwartek z prezydentem.

Jednocześnie relacje Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem stają się coraz ostrzejsze. Dotyczy to też spraw międzynarodowych. Tusk mówił niedawno nawet o tym, że Nawrocki przestał odbierać od niego telefony. To duży kontrast wobec relacji Tuska z Andrzejem Dudą, który miał też zupełnie inne stosunki z Zełenskim niż Nawrocki. Wizyta prezydenta Ukrainy niesie pewne ryzyka polityczne dla prezydenta – sprawa wojny w Ukrainie i wsparcia udzielanego przez Polskę jest mocno polaryzująca, również wśród elektoratu Nawrockiego.