Czwartkowy handel na warszawskiej giełdzie początkowo przebiegał pod znakiem przewagi sprzedających. Inwestorzy chętnie pozbywali się akcji, podążając śladem zagranicznych rynków akcji, gdzie było widać większe zainteresowanie realizacją zysków z bardzo udanej pierwszej połowy grudnia. Wyraźnymi spadkami zakończyła się środowa sesja za oceanem. Pod kreską finiszowały także azjatyckie parkiety. Na europejskich rynkach, po nieco niemrawym początku inicjatywę przejął popyt, a amerykańska giełda wyraźnie odbiła, odreagowując środowe spadki. W dalszej części handlu w Warszawie, w obliczu poprawiających się nastrojów na zagranicznych parkietach, podaż ustąpiła, dzięki czemu WIG20 odrobił stratę, finiszując 0,3 proc. nad kreską.
Do odbicia indeksu najmocniej przyczyniły się największe banki PKO BP, Pekao i mBank, które wybroniły się przed przeceną. Chętnych nie brakowało także na papiery Pepco i Budimeksu. Na drugim biegunie były mocno przecenione walory PGE i Grupy Kęty. Przetwórca aluminium przedstawił wstępne wyniki za IV kwartał, które były poniżej oczekiwań. Na celowniku sprzedających znalazły się także papiery KGHM, korygujące efektowne zwyżki z poprzednich sesji.
Mniej szczęścia miały spółki z szerokiego rynku, gdzie większą aktywnością wykazywali się sprzedający. Wśród najmocniej przecenionych walorów były spółki energetyczne. Negatywna reakcja rynku ma związek z nowymi, niższymi taryfami na sprzedaż energii., które oznaczają wielomilionowe odpisy, które obniżą ich wyniki.
