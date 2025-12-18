Dzisiaj trochę filozofii. Przy okazji kolejnej awantury prawnej postanowiłem przypomnieć Sokratesa. Aczkolwiek niektórzy to nie będą mogli sobie niczego przypomnieć, bo nigdy nie czytali Platona. Z prawnikami jest bowiem podobnie jak z ekonomistami powtarzającymi twierdzenie Johna Keynesa, że „politycy są niewolnikami teorii dawno zmarłych ekonomistów”. Prawnicy nie chcą być niewolnikami teorii Sokratesa, który nauczał, że ciekawe jest to, co jest niezmienne. A u nas prawnicy zmieniają zdanie wraz ze zmianą konfiguracji politycznej. I to nie jest ciekawe. Jest raczej ponure. Niezmienne są idee. Takie jak sprawiedliwość, równość, odwaga, cnota. Idee te poznaje Rozum. Odkrywa, a nie tworzy! Dziś niektórzy chcą tworzyć idee.

Krytyka demokracji odbierana jako poparcie dla rządów oligarchów

Dla Sokratesa istotne było to, czym te idee są w rzeczy samej, a nie to, jakie znaczenie nadawała im jakaś konwencja. Potrafimy stwierdzić, że dwa kawałki czegoś tam są równe, dzięki temu, że wiemy już z góry co to jest równość. Do prawdy dochodzimy przez nieustanne badanie – stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. A nie przyjmowanie bałwochwalczo, co kto akurat powiedział czy napisał. Zwłaszcza jeśli niedawno mówił czy pisał co innego.

Sokratesa oficjalnie skazano za „bezbożność” i „deprawowanie młodzieży”. Nieoficjalnie – za krytykę ateńskiej demokracji. W demokracji, większości aktualnie posiadającej władzę (jak do niedawna PiS, a obecnie PO) wydaje się, że posiada też rację. Stąd tendencja do apodyktyczności, krytykowana przez Sokratesa. Co ciekawe, jego krytyka demokracji odbierana była jako poparcie dla rządów oligarchów. I na nic zdały się tłumaczenia, że nie miała nic wspólnego ze sporami między stronnictwami politycznymi. Dziś i pod tym względem jest podobnie. Dla niektórych Kaczyński jest jak Kritias, a ludzie krytykujący Tuska i jego prawnicze autorytety są uznawani z automatu za zwolenników tyranii.