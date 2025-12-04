Agnieszka Durlik, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej zauważa, że to, jak statystyczny Polak postrzega kondycję polskiej gospodarki, zależy głównie od relacji ekonomicznych w jego najbliższym otoczeniu, a one często nie pokrywają się ze wskaźnikami na poziomie makro. – Statystyczny obywatel ciągle pamięta niedawny poziom inflacji, obawia się o pracę, często jego portfel uzależniony jest od kondycji mikro lub małej firmy, dla której lub z którą pracuje, a ich kondycja nie jest tak dobra jak kondycja dużych firm – mówi ekspertka. Jej zdaniem pozostaje mieć nadzieję, że wskaźniki makroekonomiczne znajdą w najbliższym czasie przełożenie na kondycję sektora MSP. – Wiele zależy tutaj od działań deregulacyjnych i skali wdrożenia przez polityków w życie podejścia „myśl najpierw o małym biznesie” – mówi Agnieszka Durlik.

Na razie niemal po równo rozkładają się opinie optymistyczne i pesymistyczne, jeśli chodzi o nastawienie Polaków do nadchodzących 12 miesięcy w gospodarce.

– Jest coś w naszej naturze, co od wieków każe nam narzekać i czasami szukać przysłowiowej „dziury w całym”. Co więcej krytyka dużego rozwarstwienia dochodów przypomina trochę spór Kargula z Pawlakiem, gdzie w istocie chodziło nie o to, żeby jednemu było lepiej, ale o to, żeby ten drugi miał gorzej – ocenia dr Marcin Wojewódka, Instytut Emerytalny, Forum Ekspertów Ad Rem. – Do tego dochodzi analfabetyzm ekonomiczny, gdzie nasi rodacy trzymają gros oszczędności na lokatach bankowych, a potem dziwią się, że w praktyce tracą na wartości. Rządzący nie pomagają, gdyż od kilkudziesięciu lat za tymi słusznymi hasłami rozwoju i bogacenia się przez indywidualnych obywateli nie idzie praktycznie żadna edukacja ekonomiczna, o inwestycyjnej czy oszczędnościowej nie wspominając – mówi ekspert.

Polska idzie gospodarczo w górę

– Polska bez wątpienia wykonała w ostatnich dekadach ogromny skok cywilizacyjny, stając się dużą, zdywersyfikowaną gospodarką, ważną dla globalnych łańcuchów dostaw. PKB per capita w parytecie siły nabywczej sięga już ok. 80 proc. średniej UE, podczas gdy w 2004 r. było to zaledwie ok. 51 proc. Problem w tym, że statystyki i doświadczenie codziennego życia to dwie różne perspektywy – wskazuje prof. Dominika Wojtowicz z Katedry Ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego. – Przeciętny obywatel patrzy nie na rankingi, lecz na własny portfel, ceny mieszkań, samochodów, raty kredytu i koszty usług – a te wciąż każą mu widzieć Polskę bardziej jako „średniaka” niż jeden z najzamożniejszych krajów na świecie. Kluczowe jest też to, do kogo się porównujemy – dodaje. Polacy tradycyjnie zestawiają swoją sytuację z bliską nam Europą Zachodnią. – Jeśli mentalnym punktem odniesienia jest Londyn czy Kopenhaga, a nie Phnom Penh czy Addis Abeba, to trudno oczekiwać, by Polacy mieli poczucie szczególnego bogactwa. Ten obraz wzmacniają widoczne nierówności dochodowe, które budują przekonanie, że owszem, Polska bogaci się, ale korzystają na tym jedynie wybrane grupy społeczne – wskazuje ekonomistka.

Potwierdza to badanie: jedynie 4 proc. widzi małe rozwarstwienie dochodów w społeczeństwie, 43 proc. średnie, ale aż 53 proc. ocenia je jako duże. – Duże znaczenie ma ograniczona świadomość ekonomiczna społeczeństwa. Makroekonomia pozostaje dla większości abstrakcyjną dziedziną, a Polacy częściej orientują się w bieżących cenach żywności czy wysokości rat kredytów niż w danych o PKB, zależnościach rynkowych, produktywności, itp. – wskazuje dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. – Można zatem stwierdzić, że relatywnie niska ocena obywateli pozycji Polski w świecie jest mieszanką codziennych doświadczeń finansowych, kulturowego pesymizmu i deficytów edukacji ekonomicznej – dodaje.